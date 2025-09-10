Фицо о залете дронов РФ в Польшу: Нужно установить, кто управлял беспилотниками
Премьер Словакии Роберт Фицо отреагировал на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши и заявил, что необходимо сначала установить, кто управлял беспилотниками и не было ли это преднамеренно.
Об этом он написал на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Нарушение воздушного пространства суверенной Польши, нашего соседа и партнера в ЕС и НАТО, является серьезным инцидентом, который может иметь далеко идущие последствия. Поэтому чрезвычайно важно объективно определить, было ли это преднамеренным или случайным, и кто управлял этими беспилотниками. Я выражаю солидарность с Польшей и предлагаю сотрудничество в поиске всех необходимых ответов", - заявил Фицо.
Словацкий премьер отметил, что получает информацию из соответствующих источников, которые позволяют ему в настоящее время "занять только вышеупомянутую позицию".
"Если будет основание, я изменю или дополню свою позицию, последовательно придерживаясь принципов международного права.
Нарушение польского воздушного пространства и способность польских вооруженных сил реагировать ставит словацких оппозиционных политиков, которые бесплатно передали Украине всю систему противовоздушной обороны без адекватной компенсации, в жесткий мир. Вместо того чтобы признать свою вину в этом военном саботаже против Словакии, они плачут в СМИ, как будто бы чувствуют себя обделенными, и доказывают, что способны погрузить Словакию в беду", - добавил Фицо.
