РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11251 посетитель онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
4 092 67

Фицо о залете дронов РФ в Польшу: Нужно установить, кто управлял беспилотниками

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо отреагировал на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши и заявил, что необходимо сначала установить, кто управлял беспилотниками и не было ли это преднамеренно.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушение воздушного пространства суверенной Польши, нашего соседа и партнера в ЕС и НАТО, является серьезным инцидентом, который может иметь далеко идущие последствия. Поэтому чрезвычайно важно объективно определить, было ли это преднамеренным или случайным, и кто управлял этими беспилотниками. Я выражаю солидарность с Польшей и предлагаю сотрудничество в поиске всех необходимых ответов", - заявил Фицо.

Словацкий премьер отметил, что получает информацию из соответствующих источников, которые позволяют ему в настоящее время "занять только вышеупомянутую позицию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия голая и босая, у нее нет средств ПВО, - президент Пеллегрини

"Если будет основание, я изменю или дополню свою позицию, последовательно придерживаясь принципов международного права.

Нарушение польского воздушного пространства и способность польских вооруженных сил реагировать ставит словацких оппозиционных политиков, которые бесплатно передали Украине всю систему противовоздушной обороны без адекватной компенсации, в жесткий мир. Вместо того чтобы признать свою вину в этом военном саботаже против Словакии, они плачут в СМИ, как будто бы чувствуют себя обделенными, и доказывают, что способны погрузить Словакию в беду", - добавил Фицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В партии Фицо заявили, что война в Украине - такой же "спровоцированный конфликт", как когда Палестина напала на Израиль

Автор: 

беспилотник (4223) Польша (8663) Фицо Роберт (235) Шахед (1446)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
АХАХАХАХАХААХ оце я понімаю, кварталівська школа прям
показать весь комментарий
10.09.2025 16:01 Ответить
+8
Ідіот!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:02 Ответить
+7
чому обов'язково кварталівська? Діджейно-трампонівська, за яких ти тут топив на форумі минулого року - не гірша.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АХАХАХАХАХААХ оце я понімаю, кварталівська школа прям
показать весь комментарий
10.09.2025 16:01 Ответить
чому обов'язково кварталівська? Діджейно-трампонівська, за яких ти тут топив на форумі минулого року - не гірша.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:07 Ответить
Але ж Волинська різанина...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:07 Ответить
авжеж, адже летіли з боку Волині...
якщо дронами може керувати не лише той, хто їх запускає, тоді питання, чого їх запускати, коли втрачають контроль?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:14 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 16:17 Ответить
Галустян в суд подасть, за плагіат.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:14 Ответить
Ідіот!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:02 Ответить
Ідіот Фіцо ти б послухав що говорять твої союзники з Німеччини.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:04 Ответить
"Ні, ну а що? Операцію ж "Павутина" українці провернули, що свідчить про високий рівень спецслужб, то могли і "підставити" чесних росіян" - додав Фіцо
показать весь комментарий
10.09.2025 16:05 Ответить
Мабуть після ***** його ще і Ze покусав.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:02 Ответить
Валерій Чкалов.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:03 Ответить
Звісно, що персонально зеленський з банкової. А намір простий: помститися пшекам за Волинь.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:03 Ответить
ти би краще признався, що організовував керування твій трампон, за якого ти наволоч позорна, так тут топив минулого року.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:05 Ответить
Найостанніший раз вілповідаю божевільному:

1) наведи приклади своєї ДЕБІЛЬНОЇ брехні
2) не можеш/не хочеш - стули писок
3) це не ТВІЙ форум, тому якщо будеш далі хамити, будеш сидіти у бані
4) я писав і БУДУ писати у будь-якій новині про ТРАМПА що захочу і коли захочу
5) твої дебільні висєри - ознака безсилості та відсутності мізків
показать весь комментарий
10.09.2025 16:09 Ответить
тобі вже інші колеги-юзери наводили приклади, яка ти сволота антиукраїнська
показать весь комментарий
10.09.2025 16:48 Ответить
Тобто не хочеш? Ну тоді РОТЯКУ свого смердючого стули і ПНХ
показать весь комментарий
10.09.2025 17:00 Ответить
До речі, твій смердючий організм просякнутий наскрізь ненавистю. Чим ти кращий за кацапа? Така ж сама агресія, тупість та паранойя. Ти бігаєш по коментарям, складаєш якісь тупі чорні списки, стежиш з тим, хто і як відписується. Ти ж божевільний. Схиблений на пошуку ворогів там, де їх немає. Ось через таких ідіотів тут все так і погано. Ти і тобі подібні готові один-одному горлянку перегризти через свої маніакальні підозри та конспірологію.

Лікуйся...
показать весь комментарий
10.09.2025 17:08 Ответить
ти навіть попросту дебіл
Але місцевй спільноті буду нагадувати, що ти ворог
показать весь комментарий
10.09.2025 17:11 Ответить
Я ж кажу - ти хворий. Тому я місцевій спільноті на кожен ТВІЙ висєр у мій бік буду нагадувати про те, що ти божевільний. Зрозумів, покидьку?
показать весь комментарий
10.09.2025 17:14 Ответить
І так, я - ВОРОГ.

Я ВОРОГ таких як ти організмів, які руйнують цю країну зсередини. Ви спрямовуєте всю свою енергію не на РЕАЛЬНУ боротьбу з зовнішнім ворогом, а на біганину по форумам, пошуки неіснуючих ворогів і порожні пописульки. До того ж, нікчемні та убогі. Ну бо нічого своїми всохлими мізками ви не можете продукувати.

Лікуйся...
показать весь комментарий
10.09.2025 17:19 Ответить
Зараз він напише тобі, що твої коментарі - "беззмістовні" (бо не відповідають ЙОГО БАЧЕННЮ), і поскаржиться адміну, та вимагатиме прибрать усю переписку... Тобто, "Всё вздор, чего не знает Митрофанушка..."..
У мене таке вчора було...
показать весь комментарий
10.09.2025 17:19 Ответить
"Якщо буде підстава, я зміню або доповню свою позицію"
показать весь комментарий
10.09.2025 16:04 Ответить
Хай не скулить, хазяїн холопа не обідить.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:04 Ответить
Авжеж, Україна.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:04 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 16:06 Ответить
Поляк пише що українці брешуть
https://x.com/WypartowiczBa/status/1965550050907750517
Informacje o Szachidach, które podaje są z Ukraińskich kanałów monitorujących przestrzeń powietrzną i są niepotwierdzone. Nie ma też oficjalnego potwierdzenia strony Polskiej. Proszę o tym pamiętać.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:12 Ответить
Навіть не сумнівайтесь, більшість поляків вважають Україну винною у зальоті дронів на територію Польщі, - аналіз видання Res Futura.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:14 Ответить
Зеленский?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:04 Ответить
Колись докиздяться, що хакери зламають ці сімки і пошлють сигнал на найбільші міста Словакії. А по всіх екранах буде транслюватися "глибоке приглибоке занепокоєння"
показать весь комментарий
10.09.2025 16:06 Ответить
Мадяр керував 😂😂😂
показать весь комментарий
10.09.2025 16:06 Ответить
Ось і перші дзвіночки,а про що мова,та про те,що шахеди можливо і українські,їм можливо Іран теж постачав,а можливо і українські хаккери спрямували кацапські шахеди на тер. Польщі. Чекаємо коментар піськова...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:06 Ответить
GPS
показать весь комментарий
10.09.2025 16:07 Ответить
Мадяр, звісно!
Тіко не той, що людина, а той, що орбан.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:07 Ответить
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками
------------

Всі безпілотники керуються умпа-лумпами. Але їх практично неможливо знайти - вони або вибухають разом з безпілотниками, або катапультуються на маленьких парашутиках і відразу ховаються в мурашниках.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:07 Ответить
Довбой@б.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:08 Ответить
Причому в квадраті, до речі він не один.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:13 Ответить
Перед парламентськими виборами у Чехії лідирує опозиціонер та лідер партії ANO Андрей Бабіш, якого вже порівнюють зі скандальними Віктором Орбаном та Робетом Фіцо. Що відомо про Бабіша та що пропонує його партія - на інфографіці.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:22 Ответить
ТОЧНО! хз чиї це дрони
показать весь комментарий
10.09.2025 16:09 Ответить
лицемерная мразь Фицо решил поиграть в игру:- А вы докажите что это расея !
может это повстанцы какие то, мало ли кто. Дрон можно купить в любом военторге.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:09 Ответить
*************!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:10 Ответить
Порушення польського повітряного простору та здатність польських збройних сил реагувати ставить у жорстке світло словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали Україні всю систему протиповітряної оборони без адекватної компенсації.

Вот вам и виновные: Украина и оппозиция. Фицо и орбан союзники хутина. Ни у кого не должно быть ни малейших сомнений в этом.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:11 Ответить
Виталий?)
показать весь комментарий
10.09.2025 16:38 Ответить
хто?! дід пихто! і баба з пістолєтом
показать весь комментарий
10.09.2025 16:14 Ответить
Абсолютно вірно! А ще написати рапорт з автобіографією операторів та завірити у нотаріуса, що вони справжні і покласти на стіл прямо перед Фіцо (поряд із пігулками).
показать весь комментарий
10.09.2025 16:14 Ответить
Що там встановлювати. "Транснєфть".
показать весь комментарий
10.09.2025 16:14 Ответить
а ось і спалилася словацька курва.ЗАПИТАТИ ЦЮ РАШИСТСЬКУ ШЛЮХУ,ЧИ ВОНА,КУРВА, ВСТАНОВИЛА ДЛЯ СЕБЕ , ХТО КЕРУЄ ЧОТИРИ РОКИ БЕПІЛОТНИКАМИ ,КОТРІ ВБИВАЮТЬ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І РУЙНУЮТЬ УКРАЇНУ І МОЖНА БУДЕ ПОБАЧИТИ .ЯК ЦЯ КУРВА.БУДЕ КРУТИТИ ЗАДНИЦЕЮ.ЩО ВУЖ НА ГАРЯЧІЙ СКОВОРОДІ,ОПРАВДУЮЧИ КУЙЛА...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:15 Ответить
хто?! дід пихто! і баба з пістолєтом

боже, звідки тільки такі ідіоти з'являються
показать весь комментарий
10.09.2025 16:15 Ответить
Фіцо ужлізнул путе так лізнул..це не прогіб, це на велику суму..
показать весь комментарий
10.09.2025 16:17 Ответить
може зінка?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:19 Ответить
Між рядками читається: треба встановити, чи безпілотники не запустили самі українці, навмисно.
Схоже, кацапська консерва відробляє вкладені гроші...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:22 Ответить
Він ще буде доказувати що українці в польоті шахедів встановили в них польські сім карти. Спеціально - спеціально.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:32 Ответить
В Україні так "багато" зайвих дронів, як у дяді Федіра гуталіну , що нема різниці куди їх запускати - по оркам з мордору , чи країні НАТО? В світі є лише ще один такий ідіот на посаді президента - рудий Доня
показать весь комментарий
10.09.2025 16:24 Ответить
да. и не причастны ли к этому инопланетяне
показать весь комментарий
10.09.2025 16:25 Ответить
як хто? звичайно Порошенко
показать весь комментарий
10.09.2025 16:25 Ответить
Недобиток фіцик зазначив, що отримує інформацію з відповідних джерел, тільки забув сказати шо від *****.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:35 Ответить
Хто сидів верхом на Шахедах? - Івасик Телесик і до ворожки не ходи!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:35 Ответить
Невже?????!!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:37 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 16:48 Ответить
Та припиніть вже тулити цього "3%-го політичного лузера" не до діла в усі теми. Невже не можна заробляти ті самі кошти, займаючись чимось більш цікавим?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:56 Ответить
Дебіл, блд...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:45 Ответить
Я так розумію цей путінський вишкварок на українців натякає?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:50 Ответить
Я б сказав,що прямо вказує.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:04 Ответить
Кто-то еще верит что НАТА существует не только на бумаге?) Если еще есть такие, то ***** еще не раз докажет обратное.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:00 Ответить
та що тут думати про те хто керувас безпілотниками... як казав Шаріков "наверно Зинка"
показать весь комментарий
10.09.2025 17:03 Ответить
Безпилотниками керує той же ПОКИДЬОК що керує Фіцо та Орбаном! Хто ж це?
показать весь комментарий
10.09.2025 17:07 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 17:17 Ответить
 
 