Премьер Словакии Роберт Фицо отреагировал на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши и заявил, что необходимо сначала установить, кто управлял беспилотниками и не было ли это преднамеренно.

"Нарушение воздушного пространства суверенной Польши, нашего соседа и партнера в ЕС и НАТО, является серьезным инцидентом, который может иметь далеко идущие последствия. Поэтому чрезвычайно важно объективно определить, было ли это преднамеренным или случайным, и кто управлял этими беспилотниками. Я выражаю солидарность с Польшей и предлагаю сотрудничество в поиске всех необходимых ответов", - заявил Фицо.

Словацкий премьер отметил, что получает информацию из соответствующих источников, которые позволяют ему в настоящее время "занять только вышеупомянутую позицию".

"Если будет основание, я изменю или дополню свою позицию, последовательно придерживаясь принципов международного права.

Нарушение польского воздушного пространства и способность польских вооруженных сил реагировать ставит словацких оппозиционных политиков, которые бесплатно передали Украине всю систему противовоздушной обороны без адекватной компенсации, в жесткий мир. Вместо того чтобы признать свою вину в этом военном саботаже против Словакии, они плачут в СМИ, как будто бы чувствуют себя обделенными, и доказывают, что способны погрузить Словакию в беду", - добавил Фицо.

