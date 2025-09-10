Словакия голая и босая, у нее нет средств ПВО, - президент Пеллегрини

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал залет российских дронов в Польшу опасным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVnoviny.

В этом контексте он обратил внимание на отсутствие противовоздушной обороны в Словакии.

"Я хотел бы подчеркнуть то, о чем я очень часто говорю, в каком очень опасном положении сегодня находится Словацкая Республика, которая не имеет и не обладает никакими средствами противовоздушной обороны", - сказал словацкий лидер.

По его словам, если бы похожая ситуация случилась в Словакии, то людям оставалось бы только надеяться, что дроны не упадут на населенный пункт.

Он назвал ситуацию, произошедшую в Польше, "предупреждением".

Пеллегрини сказал, что пока не располагает информацией о риске целенаправленной атаки на Словакию. Однако он опасается технических сбоев, которые могут привести к тому, что беспилотник или ракета, атакующая цели вблизи словацкой границы, отклонится от своей траектории.

"Сегодня Словакия голая и босая и не способна немедленно реагировать в случае, если наше воздушное пространство нарушит дрон, как это произошло в Польше", - добавил он.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

