Словакия голая и босая, у нее нет средств ПВО, - президент Пеллегрини

Шахеды залетели в Польшу
Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал залет российских дронов в Польшу опасным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVnoviny.

В этом контексте он обратил внимание на отсутствие противовоздушной обороны в Словакии.

"Я хотел бы подчеркнуть то, о чем я очень часто говорю, в каком очень опасном положении сегодня находится Словацкая Республика, которая не имеет и не обладает никакими средствами противовоздушной обороны", - сказал словацкий лидер.

По его словам, если бы похожая ситуация случилась в Словакии, то людям оставалось бы только надеяться, что дроны не упадут на населенный пункт.

Он назвал ситуацию, произошедшую в Польше, "предупреждением".

Пеллегрини сказал, что пока не располагает информацией о риске целенаправленной атаки на Словакию. Однако он опасается технических сбоев, которые могут привести к тому, что беспилотник или ракета, атакующая цели вблизи словацкой границы, отклонится от своей траектории.

"Сегодня Словакия голая и босая и не способна немедленно реагировать в случае, если наше воздушное пространство нарушит дрон, как это произошло в Польше", - добавил он.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Польша (8663) Словакия (1051) Петер Пелегрини (18)
+13
А для чого вам захищатись? ***** ж ваш друг і тАваріщ...
10.09.2025 15:12 Ответить
+4
Зате язик шершавий. Вилизувати *****.
10.09.2025 15:12 Ответить
+3
Не для чого, а від кого.
А захищатись треба від "біндєравцов, каториє хатят втянуть бєззащітную славакію в братаубійствєнаю вайну с расієй".
10.09.2025 15:16 Ответить
А для чого вам захищатись? ***** ж ваш друг і тАваріщ...
10.09.2025 15:12 Ответить
Напевно від України)
10.09.2025 15:15 Ответить
Не для чого, а від кого.
А захищатись треба від "біндєравцов, каториє хатят втянуть бєззащітную славакію в братаубійствєнаю вайну с расієй".
10.09.2025 15:16 Ответить
Зате язик шершавий. Вилизувати *****.
10.09.2025 15:12 Ответить
Оксамитовий
10.09.2025 15:58 Ответить
Ви ж 30 р в НАТО - могли б на шось розжитися
10.09.2025 15:13 Ответить
за тридцять років парасолька зносилась і нарешті зламалась. А тут у Польщі дощ як раз пішов. Завтра може бути і у Словаччині.
показать весь комментарий
Реакція зі Словаччини.

Міністр закордонних справ Бланар (пряма мова):

"Chcem veriť tomu, že tie drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam (nezamierili) s cieľom útočiť na Poľsko, ale mali skončiť na ukrajinskom území".

"Хочу вірити, що ті дрони, які залетіли на польську територію, - то дрони, які туди (не прямували) з метою нападу на Польщу, а були націлені на українську територію".

Blanár vyjadril presvedčenie, že incident s dronmi v poľskom vzdušnom priestore nespôsobí ďalšie vyhrotenie situácie. Podľa neho je v súvislosti s vojnou na Ukrajine potrebné urýchliť mierové rokovania a podporovať čo najrýchlejšie nastolenie mieru.

Від редакції:

Бланар висловив переконання, що інцидент із дронами в польському повітряному просторі не призведе до дальшого загострення ситуації. Він уважає, що в зв'язку з війною на Україні треба прискорити мирні перемовини та підтримувати якнайшвидше настання миру.

Президент Пеллеґріні (в редакційному переказі):

Hlava štátu upozornila, že na rozdiel od Poľska, ak by tieto drony preleteli hranicu východného Slovenska, tak by sme sa ne mohli len pozerať a dúfať, že dopadnú niekde do lesa, nie na obývanú časť Slovenska.

Глава держави завважив, що, на відміну від Польщі, якби ті дрони перелетіли кордон Східньої Словаччини, то ми могли б лише спостерігати й надіятись, що вони впадуть десь у лісі, а не на залюднену частину Словаччини.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/766435-slovensko-nema-protivzdusnu-obranu-upozornil-pellegrini-po-incidente-s-dronmi-v-polsku/
10.09.2025 16:19 Ответить
А в НАТО всі так думають що хтось за них воювати піде , як каже Петро Черник лікоть до лікотя плече до плеча , я сумніваюсь що в НАТО так спрацює .
10.09.2025 15:35 Ответить
Стурбованість!
10.09.2025 15:15 Ответить
Масова стурбованість: масстурбованість.
10.09.2025 15:17 Ответить
Дні щасливі сплили у небуття
За коханням своїм
Якого вже нема
Самотня босса далі йду сама
10.09.2025 15:15 Ответить
Фіцо усьо парешаєт....
10.09.2025 15:16 Ответить
Та й х@й на вас,босоногі нудисти.
10.09.2025 15:16 Ответить
Ще б додав: "...стріляйте по нас, пуйлостанці!"
10.09.2025 15:16 Ответить
Зате у вас є фіцо.
10.09.2025 15:16 Ответить
І при владі ушльопки.
10.09.2025 15:18 Ответить
Парадокс - всі хто отримує нафту і газ з РФії , у підсумку , виявляється "голим і босим" ... совпадєніє ?
10.09.2025 15:18 Ответить
👏👏👏👏👏👏
10.09.2025 15:46 Ответить
Ну так треба одразу готуватися до капітуляції. Навіщо воювати? Це ж так неприємно і витратно.
10.09.2025 15:23 Ответить
ху@ло створив привід для криків про необхідність ППО для країн Європи.
І це грає проти України і наших потреб.
10.09.2025 15:24 Ответить
окупуємо та захистемо
10.09.2025 16:39 Ответить
 
 