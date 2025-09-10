Словакия голая и босая, у нее нет средств ПВО, - президент Пеллегрини
Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал залет российских дронов в Польшу опасным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVnoviny.
В этом контексте он обратил внимание на отсутствие противовоздушной обороны в Словакии.
"Я хотел бы подчеркнуть то, о чем я очень часто говорю, в каком очень опасном положении сегодня находится Словацкая Республика, которая не имеет и не обладает никакими средствами противовоздушной обороны", - сказал словацкий лидер.
По его словам, если бы похожая ситуация случилась в Словакии, то людям оставалось бы только надеяться, что дроны не упадут на населенный пункт.
Он назвал ситуацию, произошедшую в Польше, "предупреждением".
Пеллегрини сказал, что пока не располагает информацией о риске целенаправленной атаки на Словакию. Однако он опасается технических сбоев, которые могут привести к тому, что беспилотник или ракета, атакующая цели вблизи словацкой границы, отклонится от своей траектории.
"Сегодня Словакия голая и босая и не способна немедленно реагировать в случае, если наше воздушное пространство нарушит дрон, как это произошло в Польше", - добавил он.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
А захищатись треба від "біндєравцов, каториє хатят втянуть бєззащітную славакію в братаубійствєнаю вайну с расієй".
Міністр закордонних справ Бланар (пряма мова):
"Chcem veriť tomu, že tie drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam (nezamierili) s cieľom útočiť na Poľsko, ale mali skončiť na ukrajinskom území".
"Хочу вірити, що ті дрони, які залетіли на польську територію, - то дрони, які туди (не прямували) з метою нападу на Польщу, а були націлені на українську територію".
Blanár vyjadril presvedčenie, že incident s dronmi v poľskom vzdušnom priestore nespôsobí ďalšie vyhrotenie situácie. Podľa neho je v súvislosti s vojnou na Ukrajine potrebné urýchliť mierové rokovania a podporovať čo najrýchlejšie nastolenie mieru.
Від редакції:
Бланар висловив переконання, що інцидент із дронами в польському повітряному просторі не призведе до дальшого загострення ситуації. Він уважає, що в зв'язку з війною на Україні треба прискорити мирні перемовини та підтримувати якнайшвидше настання миру.
Президент Пеллеґріні (в редакційному переказі):
Hlava štátu upozornila, že na rozdiel od Poľska, ak by tieto drony preleteli hranicu východného Slovenska, tak by sme sa ne mohli len pozerať a dúfať, že dopadnú niekde do lesa, nie na obývanú časť Slovenska.
Глава держави завважив, що, на відміну від Польщі, якби ті дрони перелетіли кордон Східньої Словаччини, то ми могли б лише спостерігати й надіятись, що вони впадуть десь у лісі, а не на залюднену частину Словаччини.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/766435-slovensko-nema-protivzdusnu-obranu-upozornil-pellegrini-po-incidente-s-dronmi-v-polsku/
