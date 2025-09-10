Російські дрони не відхилилися від курсу, а були спрямовані на Польщу навмисно, - Сікорський

Російські безпілотники не відхилились від курсу, а навмисно були спрямовані в Польщу.

Про це заявив глава МЗС Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері повітряний простір Польщі 19 разів порушували безпілотники російського виробництва. За нашою оцінкою, вони не збилися з курсу, а були навмисно націлені на нашу територію. Польща, ЄС і НАТО не піддадуться залякуванню і продовжуватимуть підтримувати мужній народ України. Настав час керівництву Росії зрозуміти, що спроба відродити останню імперію Європи приречена на провал", - підкреслив він.

Читайте: У Польщі знайшли вже 16 російських дронів

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Також читайте: Швеція терміново направляє до Польщі додаткові літаки та засоби ППО, - польське Міноборони