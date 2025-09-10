УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 366 16

Російські дрони не відхилилися від курсу, а були спрямовані на Польщу навмисно, - Сікорський

сікорський

Російські безпілотники не відхилились від курсу, а навмисно були спрямовані в Польщу.

Про це заявив глава МЗС Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері повітряний простір Польщі 19 разів порушували безпілотники російського виробництва. За нашою оцінкою, вони не збилися з курсу, а були навмисно націлені на нашу територію. Польща, ЄС і НАТО не піддадуться залякуванню і продовжуватимуть підтримувати мужній народ України. Настав час керівництву Росії зрозуміти, що спроба відродити останню імперію Європи приречена на провал", - підкреслив він.

Читайте: У Польщі знайшли вже 16 російських дронів

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Також читайте: Швеція терміново направляє до Польщі додаткові літаки та засоби ППО, - польське Міноборони

безпілотник (4844) Польща (8814) Сікорський Радослав (302) Шахед (1484)
Топ коментарі
+4
Цікаво, чи перекриють польські рольнікі український кордон в знак протесту проти російських дронів?
показати весь коментар
10.09.2025 23:53 Відповісти
+1
Tut kacapi bjut po logistiki vojenoj pomoci dlia Ukraini.Drugix celej netu
показати весь коментар
11.09.2025 00:10 Відповісти
+1
Якщо вони дісно не мали вибухівки (хоча про це в офіційних джерелах я ніде не бачив), то це можна легко пояснити промацуванням червоних ліній. ***** нінафіг не треба, шоб НАТО зірвалося з ланцюга і покусало кацапів. А так дрон-пустишка ніби і не зброя. Зараз зковтнуть, то наступного разу буде з вибухівкою.
показати весь коментар
11.09.2025 00:23 Відповісти
