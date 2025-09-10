УКР
Шахеди залетіли в Польщу
1 765 17

Швеція терміново направляє до Польщі додаткові літаки та засоби ППО, - польське Міноборони

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Швеція негайно направляє до Польщі додаткову авіацію та засоби протиповітряної оборони після нічної атаки російських дронів.

Про це міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив в інтерв'ю TVN24, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день є вираженням не лише слів підтримки, а й конкретних заяв. Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінову відправку наступної підтримки до Польщі –– включаючи засоби протиповітряної оборони та літаки. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками. Нідерланди постачають багаторівневі оборонні системи –– Patriot, системи NASAMS, засоби проти дронів, а також 300 солдатів. Чеська Республіка, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії –– всі союзники готові надати підтримку та зробити конкретні заяви. Запуск статті 4 Північноатлантичного договору є рідкісною і серйозною ситуацією", - сказав польський міністр. 

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили й наголосили, що готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі з цього питання.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Топ коментарі
+7
Респект шведам, та й усім скандинавам !!! Не балаболять, а реально допомагають.
10.09.2025 22:06 Відповісти
+5
А що це "шляхтич" Косіняк самотужки не може впоратись? А що ж ви будете робити, як до вас не 20 дронів залетить, а 220? Де ж ваші "рішучі та принципові" фермери? Чи уся польська армія у Волині кістки копає?
10.09.2025 22:26 Відповісти
+1
ще бумаги сральної пару контейнеровозов завезіть їм...
10.09.2025 22:22 Відповісти
Хєрово. Один з пунктів мети, атаки на Польщу, нароссія виконала...
10.09.2025 22:05 Відповісти
Яка?
10.09.2025 22:32 Відповісти
ПЕРЕНАПРАВИТИ ГРОШІ ТА ЗБРОЮ КРАЇНІ ЯКА НЕ ВОЮ\ БО ЦЕ - Хайп для політиків
11.09.2025 00:41 Відповісти
Респект шведам, та й усім скандинавам !!! Не балаболять, а реально допомагають.
10.09.2025 22:06 Відповісти
Молодці але історія така шо шведи поляків били - колись але знаючи як дехто в Польщі відноситься до історії шоб той не вискочив з заявою якоюсь .
10.09.2025 22:29 Відповісти
ще бумаги сральної пару контейнеровозов завезіть їм...
10.09.2025 22:22 Відповісти
@ (у перекладі):
"Польща оголосила, що російський безпілотник-камікадзе атакував територію польської військової бази в місті Нове-М'ясто над Піліце."

10.09.2025 22:23 Відповісти
А що це "шляхтич" Косіняк самотужки не може впоратись? А що ж ви будете робити, як до вас не 20 дронів залетить, а 220? Де ж ваші "рішучі та принципові" фермери? Чи уся польська армія у Волині кістки копає?
10.09.2025 22:26 Відповісти
Не чипайте Косіняка, бо його війська з Бандерою воюють!
10.09.2025 22:49 Відповісти
- Эй. Слоны и носороги, выходите из берлоги. И врага на рога поднимите ка.
- Мы врага бы на рога, да только шкура дорога. И рога нынче тоже не дёшевы
10.09.2025 22:50 Відповісти
19 шахедів-обманок наробили такого кіпішу. Європа не встигає памперси міняти. А якби було 200 - 300 шахедів з бойовою начинкою?
10.09.2025 22:58 Відповісти
А до України, яку атакували майже 500 дронів хтось "терміново направить" літаки та засоби ППО?
Європа звикла, що Україну ********. Ми стали європейською Газою, а не європейським Ізраїлем. І це якраз є наслідком отої "довгої" війни, яку ви тут усі так підтримуєте.

ПС. Через кілька місяців Трамп, єдина людина в світі, яка хоча б вела мову про необхідність негайного закінчення цього жаху, остаточно все зрозуміє. І ми залишимося сам на сам з безкінечною війною.
Отоді, співвітчизники, ви зрозумієте в яку халепу ми вляпалися.
10.09.2025 23:08 Відповісти
Україна-не Росія (с)
---------
Україна-не Польща...
10.09.2025 23:12 Відповісти
>> яка хоча б вела мову про необхідність негайного...

трумп бодай одну дію зробив, аби його затятий корєш йухло негайно закінчив цей жах??
10.09.2025 23:36 Відповісти
Справа в тому що в Польщі є великий хаб, звідки допомога іде далі в Україну
10.09.2025 23:54 Відповісти
10.09.2025 23:14 Відповісти
А чо так можно было?
10.09.2025 23:26 Відповісти
 
 