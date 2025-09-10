Швеція терміново направляє до Польщі додаткові літаки та засоби ППО, - польське Міноборони
Швеція негайно направляє до Польщі додаткову авіацію та засоби протиповітряної оборони після нічної атаки російських дронів.
Про це міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив в інтерв'ю TVN24, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній день є вираженням не лише слів підтримки, а й конкретних заяв. Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінову відправку наступної підтримки до Польщі –– включаючи засоби протиповітряної оборони та літаки. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками. Нідерланди постачають багаторівневі оборонні системи –– Patriot, системи NASAMS, засоби проти дронів, а також 300 солдатів. Чеська Республіка, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії –– всі союзники готові надати підтримку та зробити конкретні заяви. Запуск статті 4 Північноатлантичного договору є рідкісною і серйозною ситуацією", - сказав польський міністр.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили й наголосили, що готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі з цього питання.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Польща оголосила, що російський безпілотник-камікадзе атакував територію польської військової бази в місті Нове-М'ясто над Піліце."
- Мы врага бы на рога, да только шкура дорога. И рога нынче тоже не дёшевы
Європа звикла, що Україну ********. Ми стали європейською Газою, а не європейським Ізраїлем. І це якраз є наслідком отої "довгої" війни, яку ви тут усі так підтримуєте.
ПС. Через кілька місяців Трамп, єдина людина в світі, яка хоча б вела мову про необхідність негайного закінчення цього жаху, остаточно все зрозуміє. І ми залишимося сам на сам з безкінечною війною.
Отоді, співвітчизники, ви зрозумієте в яку халепу ми вляпалися.
---------
Україна-не Польща...
трумп бодай одну дію зробив, аби його затятий корєш йухло негайно закінчив цей жах??