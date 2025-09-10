Швеція терміново направляє до Польщі додаткові літаки та засоби ППО, - польське Міноборони

Швеція негайно направляє до Польщі додаткову авіацію та засоби протиповітряної оборони після нічної атаки російських дронів.

Про це міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив в інтерв'ю TVN24, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день є вираженням не лише слів підтримки, а й конкретних заяв. Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінову відправку наступної підтримки до Польщі –– включаючи засоби протиповітряної оборони та літаки. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками. Нідерланди постачають багаторівневі оборонні системи –– Patriot, системи NASAMS, засоби проти дронів, а також 300 солдатів. Чеська Республіка, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії –– всі союзники готові надати підтримку та зробити конкретні заяви. Запуск статті 4 Північноатлантичного договору є рідкісною і серйозною ситуацією", - сказав польський міністр.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили й наголосили, що готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі з цього питання.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

