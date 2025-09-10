РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 733 17

Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО, - польское Минобороны

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Швеция немедленно направляет в Польшу дополнительную авиацию и средства противовоздушной обороны после ночной атаки российских дронов.

Об этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью TVN24, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день является выражением не только слов поддержки, но и конкретных заявлений. Только что я получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке следующей поддержки в Польшу - включая средства противовоздушной обороны и самолеты. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками. Нидерланды поставляют многоуровневые оборонительные системы - Patriot, системы NASAMS, средства против дронов, а также 300 солдат. Чешская Республика, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии - все союзники готовы оказать поддержку и сделать конкретные заявления. Запуск статьи 4 Североатлантического договора является редкой и серьезной ситуацией", - сказал польский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий обсудил с Трампом залет "шахедов" в Польшу

Что предшествовало?

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не признает Волынскую трагедию, - Косиняк-Камыш

авиация (2909) ПВО (3092) Польша (8663) Швеция (1034) Косиняк-Камыш Владислав (55)
+7
Респект шведам, та й усім скандинавам !!! Не балаболять, а реально допомагають.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:06
+5
А що це "шляхтич" Косіняк самотужки не може впоратись? А що ж ви будете робити, як до вас не 20 дронів залетить, а 220? Де ж ваші "рішучі та принципові" фермери? Чи уся польська армія у Волині кістки копає?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:26
+1
ще бумаги сральної пару контейнеровозов завезіть їм...
показать весь комментарий
10.09.2025 22:22
Комментировать
Хєрово. Один з пунктів мети, атаки на Польщу, нароссія виконала...
показать весь комментарий
10.09.2025 22:05
Яка?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:32
ПЕРЕНАПРАВИТИ ГРОШІ ТА ЗБРОЮ КРАЇНІ ЯКА НЕ ВОЮ\ БО ЦЕ - Хайп для політиків
показать весь комментарий
11.09.2025 00:41
Молодці але історія така шо шведи поляків били - колись але знаючи як дехто в Польщі відноситься до історії шоб той не вискочив з заявою якоюсь .
показать весь комментарий
10.09.2025 22:29
@ (у перекладі):
"Польща оголосила, що російський безпілотник-камікадзе атакував територію польської військової бази в місті Нове-М'ясто над Піліце."

показать весь комментарий
10.09.2025 22:23
Не чипайте Косіняка, бо його війська з Бандерою воюють!
показать весь комментарий
10.09.2025 22:49
- Эй. Слоны и носороги, выходите из берлоги. И врага на рога поднимите ка.
- Мы врага бы на рога, да только шкура дорога. И рога нынче тоже не дёшевы
показать весь комментарий
10.09.2025 22:50
19 шахедів-обманок наробили такого кіпішу. Європа не встигає памперси міняти. А якби було 200 - 300 шахедів з бойовою начинкою?
показать весь комментарий
10.09.2025 22:58
А до України, яку атакували майже 500 дронів хтось "терміново направить" літаки та засоби ППО?
Європа звикла, що Україну ********. Ми стали європейською Газою, а не європейським Ізраїлем. І це якраз є наслідком отої "довгої" війни, яку ви тут усі так підтримуєте.

ПС. Через кілька місяців Трамп, єдина людина в світі, яка хоча б вела мову про необхідність негайного закінчення цього жаху, остаточно все зрозуміє. І ми залишимося сам на сам з безкінечною війною.
Отоді, співвітчизники, ви зрозумієте в яку халепу ми вляпалися.
показать весь комментарий
10.09.2025 23:08
Україна-не Росія (с)
---------
Україна-не Польща...
показать весь комментарий
10.09.2025 23:12
>> яка хоча б вела мову про необхідність негайного...

трумп бодай одну дію зробив, аби його затятий корєш йухло негайно закінчив цей жах??
показать весь комментарий
10.09.2025 23:36
Справа в тому що в Польщі є великий хаб, звідки допомога іде далі в Україну
показать весь комментарий
10.09.2025 23:54
показать весь комментарий
10.09.2025 23:14
А чо так можно было?
показать весь комментарий
10.09.2025 23:26
 
 