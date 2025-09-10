Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО, - польское Минобороны
Швеция немедленно направляет в Польшу дополнительную авиацию и средства противовоздушной обороны после ночной атаки российских дронов.
Об этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью TVN24, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшний день является выражением не только слов поддержки, но и конкретных заявлений. Только что я получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке следующей поддержки в Польшу - включая средства противовоздушной обороны и самолеты. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками. Нидерланды поставляют многоуровневые оборонительные системы - Patriot, системы NASAMS, средства против дронов, а также 300 солдат. Чешская Республика, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии - все союзники готовы оказать поддержку и сделать конкретные заявления. Запуск статьи 4 Североатлантического договора является редкой и серьезной ситуацией", - сказал польский министр.
Что предшествовало?
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
"Польща оголосила, що російський безпілотник-камікадзе атакував територію польської військової бази в місті Нове-М'ясто над Піліце."
- Мы врага бы на рога, да только шкура дорога. И рога нынче тоже не дёшевы
Європа звикла, що Україну ********. Ми стали європейською Газою, а не європейським Ізраїлем. І це якраз є наслідком отої "довгої" війни, яку ви тут усі так підтримуєте.
ПС. Через кілька місяців Трамп, єдина людина в світі, яка хоча б вела мову про необхідність негайного закінчення цього жаху, остаточно все зрозуміє. І ми залишимося сам на сам з безкінечною війною.
Отоді, співвітчизники, ви зрозумієте в яку халепу ми вляпалися.
---------
Україна-не Польща...
трумп бодай одну дію зробив, аби його затятий корєш йухло негайно закінчив цей жах??