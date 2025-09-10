РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
2 189 35

Навроцкий обсудил с Трампом залет "шахедов" в Польшу

Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после нарушения российскими дронами воздушного пространства Польши.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть Х Навроцкого.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом относительно многочисленных нарушений польского воздушного пространства российскими беспилотниками, которые произошли сегодня вечером. Этот разговор является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками. Сегодняшние переговоры подтвердили единство Альянса", - рассказал он.

Также читайте: Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм

Также он предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности - "шахедов".

"Договорились с Дональдом о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами - членами НАТО", - резюмировал президент.

Читайте: Орбан о залете дронов РФ в Польшу: Это неприемлемо, пришло время положить войне конец

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Читайте также: Польша активировала консультации НАТО после нарушения воздушного пространства дронами РФ, - Туск

беспилотник (4223) Трамп Дональд (6581) Навроцкий Кароль (54) Шахед (1446)
