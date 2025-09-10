Навроцкий обсудил с Трампом залет "шахедов" в Польшу
Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после нарушения российскими дронами воздушного пространства Польши.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть Х Навроцкого.
"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом относительно многочисленных нарушений польского воздушного пространства российскими беспилотниками, которые произошли сегодня вечером. Этот разговор является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками. Сегодняшние переговоры подтвердили единство Альянса", - рассказал он.
Также он предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности - "шахедов".
"Договорились с Дональдом о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами - членами НАТО", - резюмировал президент.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
НАТО: - ми так не вважаємо
- а чого ж літаки F-16, F-35, AWACS, Stratotanker піднімали
НАТО: - а то так, тренувальний виліт, навчання
- так 19 дронів же ж?
НАТО: - а ми майже всі 4 збили
- а в тих дронах польські SIM-картки для 4G з'вязку
НАТО: - а то випадково, бо українських не знайшлось
- та влучило в будинок же?
НАТО: - а там нікого не було і ніхто не постраждав
- та й авто пошкодило?
НАТО: - а воно застраховане
- ну а уламки від десятків дронів по полям лежать же?
НАТО: - а то просто контрабанда, сигарети в Польщу перекидають, або вибухівку для польського ВПК
що на дронах, які залетіли в Польщу
вибухівки не було
Журналісти - На що , господин президент?
трамп - Щоб заспокоїтся
Это пи36ец😄