Навроцький обговорив з Трампом заліт "шахедів" у Польщу

Президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х Навроцького.

"Я щойно розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками, які сталися сьогодні ввечері. Ця розмова є частиною серії консультацій, які я проводжу з нашими союзниками. Сьогоднішні переговори підтвердили єдність Альянсу", - розповів він.

Також він запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

"Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО", - резюмував президент.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

