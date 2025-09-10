УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Навроцький обговорив з Трампом заліт "шахедів" у Польщу

Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х Навроцького.

"Я щойно розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками, які сталися сьогодні ввечері. Ця розмова є частиною серії консультацій, які я проводжу з нашими союзниками. Сьогоднішні переговори підтвердили єдність Альянсу", - розповів він.

Також читайте: Конгрес США підтримує позицію Трампа та готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ, - сенатор Грем

Також він запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

"Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО", - резюмував президент.

Читайте: Орбан про заліт дронів РФ у Польщу: Це неприйнятно, настав час покласти війні край

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте також: Польща активувала консультації НАТО після порушення повітряного простору дронами РФ, - Туск

Маю надію, що він в розмові з трампом, хоч про волинську трагедію не забув згадати, а то буде зовсім нетипово...
10.09.2025 21:53
10.09.2025 22:07
10.09.2025 21:52
- НАТО, на вас напали!!!
НАТО: - ми так не вважаємо
- а чого ж літаки F-16, F-35, AWACS, Stratotanker піднімали
НАТО: - а то так, тренувальний виліт, навчання
- так 19 дронів же ж?
НАТО: - а ми майже всі 4 збили
- а в тих дронах польські SIM-картки для 4G з'вязку
НАТО: - а то випадково, бо українських не знайшлось
- та влучило в будинок же?
НАТО: - а там нікого не було і ніхто не постраждав
- та й авто пошкодило?
НАТО: - а воно застраховане
- ну а уламки від десятків дронів по полям лежать же?
НАТО: - а то просто контрабанда, сигарети в Польщу перекидають, або вибухівку для польського ВПК
10.09.2025 21:52
У відповідь на порушення польського повітряного простору російськими шахедами, президент Кароль Навроцький прийме рішення подвоїти кількість затриманих українських фур на кордоні, а також повторно заборонити бандерівську символіку.
10.09.2025 21:52
І могил, могил побільше розрити.
10.09.2025 22:29
Маю надію, що він в розмові з трампом, хоч про волинську трагедію не забув згадати, а то буде зовсім нетипово...
10.09.2025 21:53
Куколд з блазнем , відводячи очі один від одного , займали телефонну лінію…
10.09.2025 22:43
вже придумали,
що на дронах, які залетіли в Польщу
вибухівки не було
10.09.2025 21:55
Звісно..Й взагалі то дружній визит був до нато..Керасину підвезли навідь..все Ок..нато може спати далі..
10.09.2025 22:12
начебто кажуть дрон Gerbera, вони без бойової частини.
10.09.2025 22:45
Хто запропонував допомогу в збитті шахедів? Трамп? Удачі...
10.09.2025 21:57
Десь через 2 тижні +- 50 днів....якщо звичайно до завтра не забуде
10.09.2025 21:59
Ну шо, мавпа, будемо і далі у Волині "копать"?
10.09.2025 21:58
Війна-війною, а танці на кістках за розкладом.
10.09.2025 22:03
Трамп - я дуже розлючений тому даю дрюгу Вольоді ще 99, а може 999 днів.
Журналісти - На що , господин президент?
трамп - Щоб заспокоїтся
10.09.2025 22:01
Тікайте всі в гамерику, у вас же безвіз.
10.09.2025 22:01
готуйтесь поляки, трамп вас навчить як треба воювати...
10.09.2025 22:02
вшивий гонор не дає попрохати у дійсно спроможних з цим справлятись, у козаків..
10.09.2025 22:07
Думаю, цей рудий "вояка" вже в такому стані, що і Меланію не здатний "подолати"...😂🤣🤣🤣
10.09.2025 22:16
Судя по всему сбивали шахедов нидерланские летчики на F-35.
10.09.2025 22:05
Швидше робіть свою ЯЗ і спіть спокійно інакше буде гаплик...
10.09.2025 22:06
10.09.2025 22:07
Дивно..це яр розуміти що не сподобалось чи сподобалось?..не може бути щоб не сподобалось..кацапи старалися,пітнили,щоб порадувати фермерів..кажуть що деякі дуже раділи й кланялись та пригали,пригали й кланялись..незрозуміло..дивний нарід ці поляки..
10.09.2025 22:10
В США стреляли в консервативного политика Чарли Кирка. Он тяжело ранен.
10.09.2025 22:15
Демократи?
10.09.2025 22:19
Дивно що кожен може мати зброю а як нею користуватись не мають уяви - трампа у вуха, Чарлі у шию....а треба поміж очі
10.09.2025 22:23
Байден
10.09.2025 22:24
Давайте поговоріть! Трамп любить говорити. А ще краще - введіть санкціЇ проти Гонолулу чи Буркіна-Фасо, шоби менше шахедів расія запускала до вас. Огидні сцикуни.
10.09.2025 22:32
от тепер товаріш Навродський , подумає шо треба робити в пріорітеті ...чі історією маніпулювати ,чи її нову робити ...
10.09.2025 22:34 Відповісти
Боюся, що це не той випадок, воно упороте на всю голову.
10.09.2025 22:54
А Трамп йому відповів, що як би він був президентом Польщі, цього б не сталося.
10.09.2025 22:40
Ну як заход був?..Нормальний..Шахеди булі такі красиві...От бач Карлик..чи як тебе Калорь..вони ж керасину вам везли!..дурень ти!...Точно пане Донні як я відразу нездогодався..
10.09.2025 22:41
Також він запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

Это пи36ец😄
10.09.2025 22:51
 
 