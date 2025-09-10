Навроцький обговорив з Трампом заліт "шахедів" у Польщу
Президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х Навроцького.
"Я щойно розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками, які сталися сьогодні ввечері. Ця розмова є частиною серії консультацій, які я проводжу з нашими союзниками. Сьогоднішні переговори підтвердили єдність Альянсу", - розповів він.
Також він запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".
"Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО", - резюмував президент.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАТО: - ми так не вважаємо
- а чого ж літаки F-16, F-35, AWACS, Stratotanker піднімали
НАТО: - а то так, тренувальний виліт, навчання
- так 19 дронів же ж?
НАТО: - а ми майже всі 4 збили
- а в тих дронах польські SIM-картки для 4G з'вязку
НАТО: - а то випадково, бо українських не знайшлось
- та влучило в будинок же?
НАТО: - а там нікого не було і ніхто не постраждав
- та й авто пошкодило?
НАТО: - а воно застраховане
- ну а уламки від десятків дронів по полям лежать же?
НАТО: - а то просто контрабанда, сигарети в Польщу перекидають, або вибухівку для польського ВПК
що на дронах, які залетіли в Польщу
вибухівки не було
Журналісти - На що , господин президент?
трамп - Щоб заспокоїтся
Это пи36ец😄