Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Конгресс США при необходимости готов принять законопроект о сокрушительных новых санкциях против РФ, которые должен согласовать американский лидер Дональд Трамп.
Об этом Грэм написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник процитировал реакцию президента США на падение российских дронов в Польше.
"Я полностью согласен с мнением президента Трампа. Господин президент, Конгресс - с вами. Мы готовы принять закон, который санкционирует сокрушительные новые санкции и тарифы, которые можно применять по вашему усмотрению. Наша цель - предоставить вам полномочия для борьбы с этой растущей угрозой", - подчеркнул Грэм.
Сенатор также поддержал настаивание Трампа, чтобы Европа ввела пошлины против "таких стран, как Китай и Индия, которые покупают дешевую российскую нефть", доходы от которой подпитывают военную машину Путина.
"Обращаюсь к Европе: надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают вместе с президентом Трампом над новыми идеями, такими как пошлины, чтобы положить конец этой войне. Надеюсь, вы это видите", - добавил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Саме тому, заліт "шахедів" в Польщу варто розглядати не як несподіванку, а як логічне продовження гібридної стратегії Росії.
З одного боку - спроба змусити Київ капітулювати через ослаблення підтримки ззовні.
З іншого - вплив на внутрішню політику західних держав, передусім США.
