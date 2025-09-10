РУС
Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Конгресс США при необходимости готов принять законопроект о сокрушительных новых санкциях против РФ, которые должен согласовать американский лидер Дональд Трамп.

Об этом Грэм написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник процитировал реакцию президента США на падение российских дронов в Польше.

"Я полностью согласен с мнением президента Трампа. Господин президент, Конгресс - с вами. Мы готовы принять закон, который санкционирует сокрушительные новые санкции и тарифы, которые можно применять по вашему усмотрению. Наша цель - предоставить вам полномочия для борьбы с этой растущей угрозой", - подчеркнул Грэм.

Сенатор также поддержал настаивание Трампа, чтобы Европа ввела пошлины против "таких стран, как Китай и Индия, которые покупают дешевую российскую нефть", доходы от которой подпитывают военную машину Путина.

"Обращаюсь к Европе: надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают вместе с президентом Трампом над новыми идеями, такими как пошлины, чтобы положить конец этой войне. Надеюсь, вы это видите", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

+13
Та давайте вже. Харош *******
показать весь комментарий
10.09.2025 19:35 Ответить
+13
Санкції, нищівні,проти росії, від Трампа. Це несумісні слова в одному осмисленому речені.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:35 Ответить
+11
Вдарити надпотужним ультиматумом з терміном відстрочки для початку на 99 днів!
показать весь комментарий
10.09.2025 19:35 Ответить
Та давайте вже. Харош *******
показать весь комментарий
10.09.2025 19:35 Ответить
Бреше Ліндсі Грем
показать весь комментарий
10.09.2025 19:56 Ответить
Вже потрібно війська в Україну відправляти а не санкції вводити
показать весь комментарий
10.09.2025 20:02 Ответить
Найбільший, американський ******... після трампа!
показать весь комментарий
10.09.2025 20:32 Ответить
Шо, опять?!
показать весь комментарий
10.09.2025 19:35 Ответить
трамп з чистою совістю може сказати стосовно рашки

"мы еще не начинали...."

.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:37 Ответить
Я прямо в а-ує.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:35 Ответить
Вдарити надпотужним ультиматумом з терміном відстрочки для початку на 99 днів!
показать весь комментарий
10.09.2025 19:35 Ответить
нові ????

бо старі то ще Президента Байдена

.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:35 Ответить
Санкції, нищівні,проти росії, від Трампа. Це несумісні слова в одному осмисленому речені.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:35 Ответить
старого корча зірвало з якоря
показать весь комментарий
10.09.2025 19:38 Ответить
Москва діє в межах знайомого сценарію: тисне, перевіряє реакцію НАТО, підіймає градус, але формально не переходить «червоні лінії», які б активували статтю 5 (напад на будь-яку з держав - членів Альянсу розглядається як напад на них усіх).

Саме тому, заліт "шахедів" в Польщу варто розглядати не як несподіванку, а як логічне продовження гібридної стратегії Росії.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:37 Ответить
Це - стратегія подвійного тиску.
З одного боку - спроба змусити Київ капітулювати через ослаблення підтримки ззовні.
З іншого - вплив на внутрішню політику західних держав, передусім США.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:40 Ответить
бла-бла-бла....
показать весь комментарий
10.09.2025 19:39 Ответить
Хана рашці - задавлять санкціями - може
показать весь комментарий
10.09.2025 19:39 Ответить
😂😂😂😂
показать весь комментарий
10.09.2025 19:44 Ответить
Доктор, у мене це...
- Що це...?
Ну як його? Ну провали в пам'яті...
- Гм-м, і давно це у вас?
Що?
- Ну провали в пам'яті?
Які провали в пам'яті...?
показать весь комментарий
10.09.2025 19:40 Ответить
не красную дорожку постелить в следующий приезд ***** а звездно-полосатую,все на что вы способны
показать весь комментарий
10.09.2025 19:41 Ответить
Пустопорожня балаканина
показать весь комментарий
10.09.2025 19:43 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 19:43 Ответить
Грем останній час багато несе всякой трамповсько дези. Пока не буде санкцій, слова сраних ковбоїв не варті нічого. Бо план Трампа - не давать зброї, санкцій та підтримувати Путіна.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:44 Ответить
Грем вже раз обсерився з такими заявами. Мабуть йому сподобалось як по ногам тепленьке повільно сповзає у мешти. А шо, вже ж холода на носі.
показать весь комментарий
10.09.2025 19:46 Ответить
Чувак, видно, приміряє на себе кобеняк лідера респів на заміну макконела, здається.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:09 Ответить
Можливо. Головне шоб він свою падагру в теплі тримав.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:10 Ответить
за необхідності?!! я так розумію така необхідність в трампа виникне десь поближче до друго пришестя Христа...
показать весь комментарий
10.09.2025 19:46 Ответить
хоч кіно знімай...введуть санкції чині
показать весь комментарий
10.09.2025 19:48 Ответить
це як серіал....а шош наступного разу?чи 5-й раз на два тижні, чи зразу через 50 днів
показать весь комментарий
10.09.2025 21:08 Ответить
Яку нахрєн позицію? Які нахрєн санкції?? Грем, в тебе така ж деменція, як і у Трампа?
показать весь комментарий
10.09.2025 19:48 Ответить
чатота деменціїї( із вікі)
3.8-4% (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азія), 6.1-6.3% (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європа), 6.4-6.6% (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Америка), 2.5-2.7% (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африка)
амери вперде планети всей
показать весь комментарий
10.09.2025 21:11 Ответить
Уявляю як в кремлі зараз ржуть, наблюдаючи цю мишину возню...
показать весь комментарий
10.09.2025 19:50 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 19:51 Ответить
Але почекати потрібно два тижні .
показать весь комментарий
10.09.2025 19:53 Ответить
це ж вже було . імпотенти
показать весь комментарий
10.09.2025 19:54 Ответить
та ви шо , а вони шо ?... а у якому році ?...
показать весь комментарий
10.09.2025 19:54 Ответить
"Ніщивні санкції"?! Ану ж, ану ж... нафта по $75? заборону торгувати паладієм, золотом, платиною, алмазами через 50 років? "теслу" вже заборонили ввозити кацапам?
показать весь комментарий
10.09.2025 19:58 Ответить
🙄 яка лють!!!!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 20:05 Ответить
нищівні санкції... після пекельних... так діду? Донт пуш зе хорсес - вся суть трампона ійого санкцій проти роісії
показать весь комментарий
10.09.2025 20:11 Ответить
через дві неділі , кончайте вже *******
показать весь комментарий
10.09.2025 20:13 Ответить
Чергове бла-бла-бла.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:16 Ответить
Зібралося стадо імпотентів і хваляться один перед другим, які вони невтомні коханці.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:19 Ответить
Через два тижні. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.09.2025 20:23 Ответить
Praise the boss, always always always - if you want to keep the money and perks flowing your way.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:23 Ответить
Шо, опять обещают?
показать весь комментарий
10.09.2025 20:28 Ответить
Де ті Месники, коли вони так потрібні!?
показать весь комментарий
10.09.2025 20:28 Ответить
апо́р (також за́креп та інші; англ. constipation, лат. constipatio) - затримка випорожнення товстої кишки, утруднення дефекації з частотою до 2 разів на тиждень ...
показать весь комментарий
10.09.2025 20:31 Ответить
Залишилось тільки самого ініціатора, тобто Трампа переконати😂
показать весь комментарий
10.09.2025 20:41 Ответить
після "пекельних".американські аферисти підготували "нищівні санкції".котрі мають знищити минулі їхні "пекельні" санкції...ПІСЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ США "ПЕКЕЛЬНИХ" ПРОТИ РАШИСТА..."РАШИСТСЬКЕ ПЕКЛО " ДЛЯ УКРРАЇНИ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ВЖЕ МАЙЖЕ ЧОТИРИ РОКИ...
показать весь комментарий
10.09.2025 20:50 Ответить
тіко зовсім не знищте...
показать весь комментарий
10.09.2025 21:03 Ответить
 
 