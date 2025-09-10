Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Конгресс США при необходимости готов принять законопроект о сокрушительных новых санкциях против РФ, которые должен согласовать американский лидер Дональд Трамп.

Об этом Грэм написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник процитировал реакцию президента США на падение российских дронов в Польше.

"Я полностью согласен с мнением президента Трампа. Господин президент, Конгресс - с вами. Мы готовы принять закон, который санкционирует сокрушительные новые санкции и тарифы, которые можно применять по вашему усмотрению. Наша цель - предоставить вам полномочия для борьбы с этой растущей угрозой", - подчеркнул Грэм.

Сенатор также поддержал настаивание Трампа, чтобы Европа ввела пошлины против "таких стран, как Китай и Индия, которые покупают дешевую российскую нефть", доходы от которой подпитывают военную машину Путина.

"Обращаюсь к Европе: надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают вместе с президентом Трампом над новыми идеями, такими как пошлины, чтобы положить конец этой войне. Надеюсь, вы это видите", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

