Трамп не видит причин для экономической изоляции России, - Вэнс

Американский лидер Дональд Трамп пока не видит причин экономически изолировать Россию, кроме как для продолжения войны. Он также готов к сделкам с Москвой, выгодным для Штатов.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент (США, - ред.) очень открыт как с европейцами, так и с россиянами, что он не видит причин экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта. Он хочет, чтобы убийства прекратились", - сказал он.

Вэнс утверждает, что Трамп готов к выгодным экономическим сделкам с РФ, которые касаются нефти, газа и минералов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ требует от Украины отдать около 6 тыс. кв. км территории, которую не завоевала, - Вэнс

По словам Вэнса, вероятное мирное урегулирование позволит развивать Штатам экономические отношения с Киевом и Москвой, и "откровенно, если мы будем иметь лучшие экономические отношения (...) это может стать лучшей гарантией долговременного мира" в Восточной Европе.

"Если бы у нас были лучшие экономические отношения в Восточной Европе, это могло бы стать лучшей гарантией долгосрочного мира, потому что когда у тебя хорошие экономические отношения с людьми, ты не захочешь разрушать это буквально, начиная новую войну. Создадим экономическое сотрудничество между РФ, Украиной и США и подготовим почву для долгосрочного, прочного мира", - добавил американский вице-президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сняли санкции против России на импорт некоторых алмазов