Трамп не видит причин для экономической изоляции России, - Вэнс
Американский лидер Дональд Трамп пока не видит причин экономически изолировать Россию, кроме как для продолжения войны. Он также готов к сделкам с Москвой, выгодным для Штатов.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент (США, - ред.) очень открыт как с европейцами, так и с россиянами, что он не видит причин экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта. Он хочет, чтобы убийства прекратились", - сказал он.
Вэнс утверждает, что Трамп готов к выгодным экономическим сделкам с РФ, которые касаются нефти, газа и минералов.
По словам Вэнса, вероятное мирное урегулирование позволит развивать Штатам экономические отношения с Киевом и Москвой, и "откровенно, если мы будем иметь лучшие экономические отношения (...) это может стать лучшей гарантией долговременного мира" в Восточной Европе.
"Если бы у нас были лучшие экономические отношения в Восточной Европе, это могло бы стать лучшей гарантией долгосрочного мира, потому что когда у тебя хорошие экономические отношения с людьми, ты не захочешь разрушать это буквально, начиная новую войну. Создадим экономическое сотрудничество между РФ, Украиной и США и подготовим почву для долгосрочного, прочного мира", - добавил американский вице-президент.
"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим."
- Владимир Ильич Ленин.
скаіть, що ленін був не правий
Так, кишені у Трампа широко відкриті...
кишенідупло , в нього , відкрите - перед кацапами !
До Аляски ***** сцяло Трампу у очи а на Алясці кончило.
вони як діти у міжнвародній політиці
таки не вбивають нападника а верщать поліція
потім збирають киши з туфлів гуччі
це не я придумав
це Стівен Кінг
це так по мериканськи
на х я їм індіанці зараз і скальпи непотрібні
коли до нього дійде це зламає його погляд на світ
Не Білий дім, а збіговисько дегенератів.
Злучені північноамериканські штати деградують. На жаль.
Геніально. Торгувати, а не воювати.
Такое бывает в одном случае - когда они подельники агрессора.
тварь вєнс і тампон просто продали нас забравши атомну зброю
про "відтягнути росію від китаю" вже не гелгочуть, бо всім очевидно що це теж неможливо
але моральна ницість верхівки республіканців (а можливо і не тільки верхівки) блищить аж сяє
пекельно-чорним сяйвом
Може він тоді змінить зовнішню політику США?
не проживе ще три роки , а його приберуть з цієї посади 😡