РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11251 посетитель онлайн
Новости Санкции США против России Отношения США и РФ
5 927 70

Трамп не видит причин для экономической изоляции России, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Американский лидер Дональд Трамп пока не видит причин экономически изолировать Россию, кроме как для продолжения войны. Он также готов к сделкам с Москвой, выгодным для Штатов.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент (США, - ред.) очень открыт как с европейцами, так и с россиянами, что он не видит причин экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта. Он хочет, чтобы убийства прекратились", - сказал он.

Вэнс утверждает, что Трамп готов к выгодным экономическим сделкам с РФ, которые касаются нефти, газа и минералов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ требует от Украины отдать около 6 тыс. кв. км территории, которую не завоевала, - Вэнс

По словам Вэнса, вероятное мирное урегулирование позволит развивать Штатам экономические отношения с Киевом и Москвой, и "откровенно, если мы будем иметь лучшие экономические отношения (...) это может стать лучшей гарантией долговременного мира" в Восточной Европе.

"Если бы у нас были лучшие экономические отношения в Восточной Европе, это могло бы стать лучшей гарантией долгосрочного мира, потому что когда у тебя хорошие экономические отношения с людьми, ты не захочешь разрушать это буквально, начиная новую войну. Создадим экономическое сотрудничество между РФ, Украиной и США и подготовим почву для долгосрочного, прочного мира", - добавил американский вице-президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сняли санкции против России на импорт некоторых алмазов

Автор: 

россия (97131) США (27867) Трамп Дональд (6572) Джей Ди Вэнс (142)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Дебіл
показать весь комментарий
10.09.2025 15:09 Ответить
+22
Этот дегенерат живет в своем придуманном мире, который никак не желает стыковаться с реальностью за окном. Всякие были президенты у США, но такого откровенно больного дебила там еще не было.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:11 Ответить
+22
А зараз у Білому дурдомі всі дебіли. Иакій виьір мудрого наріда сша. Но не нам про це казати маючи у себе оцей вибір мудрого наріда України в 2019 році.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дебіл
показать весь комментарий
10.09.2025 15:09 Ответить
А зараз у Білому дурдомі всі дебіли. Иакій виьір мудрого наріда сша. Но не нам про це казати маючи у себе оцей вибір мудрого наріда України в 2019 році.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:13 Ответить
на ставці у *****
показать весь комментарий
10.09.2025 15:27 Ответить
Маючи такого дебіла віцепрездентом навіть гипотетична перемога демократів в жовтні 2026 року і можливий імпічмент трампа не врятує нас від цих дегенератів-магівців до січня 2029 року, не хочеться утотожнювати їх з республіканцями, але все доволі сумно...
показать весь комментарий
10.09.2025 15:39 Ответить
вигідні для США проекти виробництва в рашці мотузки, на якій вона повісить Америку.

"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим."
- Владимир Ильич Ленин.

скаіть, що ленін був не правий
показать весь комментарий
10.09.2025 15:52 Ответить
Дійсно -не то що дибіл, а дибіли! І ще раз підтверджує, яке їхало, таке і здибало, що одне в гамедриці неадекватне і привело з собою неадекватів, що наше неадекватне Z-найвеличніше , яке привело з собою неадекватів! Що одне звинувачує папєрєдніків, що інше - також! Що одне на словах зупиняє війну, що інше-також!
показать весь комментарий
10.09.2025 15:56 Ответить
Головне вигода - ніякої ізоляції - Трамп не міняється
показать весь комментарий
10.09.2025 15:09 Ответить
Президент (США, - ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, Джерело: https://censor.net/ua/n3573355

Так, кишені у Трампа широко відкриті...
показать весь комментарий
10.09.2025 15:09 Ответить
кишені дупло , в нього , відкрите - перед кацапами !
показать весь комментарий
10.09.2025 15:20 Ответить
Ну звісно не бачить... А як же агєнт ''красноФ'' буде відкривати хайло на свого господаря *****? Він тільки криваву доріжку йому слати може.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:10 Ответить
І це не дивно шо не бачить. В Анкориджу йому ***** на очи кончило, тому і не бачить.
До Аляски ***** сцяло Трампу у очи а на Алясці кончило.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:10 Ответить
Феєричний дов6ойо6, як і його шеф!
показать весь комментарий
10.09.2025 15:11 Ответить
Этот дегенерат живет в своем придуманном мире, который никак не желает стыковаться с реальностью за окном. Всякие были президенты у США, но такого откровенно больного дебила там еще не было.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:11 Ответить
Ну як ці тупорилі америкоси не допруть, що Путіна не цікавлять гроші і економічні інтереси! Він стільки має бабла, що його вже тошнить мабуть! Його цікавить двіжуха, тривалість його життя, потомки на кацапському престолі, власна велич і влада! Нахрена йому ваші угоди? Він насолоджується тим, як принижуються перед ним тупі америкоси!
показать весь комментарий
10.09.2025 15:12 Ответить
ці люди не пройшли 90ті як ***** та ми
вони як діти у міжнвародній політиці

таки не вбивають нападника а верщать поліція
потім збирають киши з туфлів гуччі
це не я придумав
це Стівен Кінг
показать весь комментарий
10.09.2025 15:41 Ответить
ьліднолиці міняють декілька мільонів українців на декілька сотень мільярдіс долярів
це так по мериканськи
на х я їм індіанці зараз і скальпи непотрібні
показать весь комментарий
10.09.2025 15:42 Ответить
Тобто хуцпомени з білого мага-дому відверто стають на позиції москоу пропаганди - наче це санкції і нато = причини війни !!!
показать весь комментарий
10.09.2025 15:13 Ответить
Агент кремля діє рішуче. Не звертає увагу ні на що служить "радянському союзу"
показать весь комментарий
10.09.2025 15:13 Ответить
Абсолютно відірвані від реальності уї@ани. Трампон вже однією ногою в могилі, а в тупій макітрі тільки про гроші.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:14 Ответить
буржуй не доганяє, що діло не в грошах
коли до нього дійде це зламає його погляд на світ
показать весь комментарий
10.09.2025 15:15 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 15:16 Ответить
Вони точно на місяць залетіли. Меркель теж вважала, що економічні зв'язки з Росією зроблять з неї пухнастого зайчика. В результаті довелося потратити кучу грошей, щоб злізти з газової голки. Тож не думаю, що Венс всього цього не розуміє. Він напевне грає дурника та і все.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:17 Ответить
Воно ж усе своє життя було покидьком і мерзотником - що зараз змінилось?... (риторично).
показать весь комментарий
10.09.2025 15:17 Ответить
Ну і команду зібрав недоумок, венс такаж мерзота як і трамп ,на жаль демократи ніяк не оговтаются.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:18 Ответить
Це закат Америки.як сверхдержави....
показать весь комментарий
10.09.2025 15:18 Ответить
Продайте їм мотузку, на якій вони вас повісять або зброю з якої вас і вб'ють, а так все вірно каже - причин нема.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:18 Ответить
З Венсом усе і так ясно,мене більш цікавить ***** Польща сьогодні напала на россію? Така маленька країна напала на величезну потугу,що вони взагалі думали?
показать весь комментарий
10.09.2025 15:19 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 15:20 Ответить
І це еліта Америки? Повна моральна деградація.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:20 Ответить
Шо воно, плять, меле....

Не Білий дім, а збіговисько дегенератів.

Злучені північноамериканські штати деградують. На жаль.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:21 Ответить
Повилазило б йому...
показать весь комментарий
10.09.2025 15:23 Ответить
Трамп - цинічний торгаш, для якого існує одна-єдина цінність - гроші. Колись Оскар Уайльд влучно висловився про циніків: ""A man who knows the price of everything and the value of nothing." (Людина яка знає все про ціни, і нічого - про цінності).
показать весь комментарий
10.09.2025 15:24 Ответить
Краще б вони мовчали. Не виглядали б так принижено.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:24 Ответить
Ізоляція неможлива якщо цим займається тільки Захід. Крім того найбільшим покупцем скрапленого газу, металів, добрив рашки є Європа. Настав час усім перестати лицемірити і придумати щось інше.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:25 Ответить
Ну от вам і 5-та стаття НАТИ і гарантії безпеки. На любий напад на НАТО, Тампон буде ще більше смоктати у *****. Так що чекайте обстріли інших країн і не тільки дронами
показать весь комментарий
10.09.2025 15:28 Ответить
"Створімо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру", - додав американський віцепрезидент.

Геніально. Торгувати, а не воювати.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:28 Ответить
"Трампон".а чи то "ган..дон" є співучасник рашистської окупації України ,рашистського геноциду українського народу і рашистської окупації України.США ІЗ ТРАМПОМ-ВОРОГ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ТРАМ-РАШИСТСЬКА ШЛЮХА.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:32 Ответить
россия начала войну в Европе, нарушив все международные договора и законы; убила сотни тысяч человек, разрушила до тла города и села, а Трамп и Вэнс не видят эти причины.
Такое бывает в одном случае - когда они подельники агрессора.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:34 Ответить
козляра.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:34 Ответить
Вбивай жінок, дітей, ґвалтуй, каліч, розчленовуй . Якщо в тебе є ядерна зброя, це все дозволено. Ще й американський президент аплодуватиме тобі на червоній доріжці і відкрито мріятиме зняти санкції
показать весь комментарий
10.09.2025 15:36 Ответить
мораль - это иллюзия для бедных, деньги - это святыня для богатых.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:39 Ответить
тобто, за словами Венса, Трумп - кончений дебіл?..
показать весь комментарий
10.09.2025 15:41 Ответить
які ж ці піндоси кооооонченіііі!!!!!
тварь вєнс і тампон просто продали нас забравши атомну зброю
показать весь комментарий
10.09.2025 15:43 Ответить
вот это еще одно доказательство (из многих) что *****, агента краснова, крепко (и цепко) держит за тестикулы
показать весь комментарий
10.09.2025 15:44 Ответить
Брехняя. Нема у Тампона тестікулів. Скоріше кулак в сраці
показать весь комментарий
10.09.2025 15:49 Ответить
Продажний уйобок. Для нього в світі існують тільки гроші. А ні гідності, а ні моралі ця паскуда не має.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:47 Ответить
мораль для бідних та слабких
показать весь комментарий
10.09.2025 16:23 Ответить
Agent Krasnov , eta uzhe cherezchur , tak palitsa ...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.09.2025 15:48 Ответить
Моральний урод Це барига на крові український дітей,жінок, стариків втратив людську совість Він таки же людиноненависник. як путін.гітлер,сталін Він вбивця людей.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:48 Ответить
Коментар простий: плівки Епштейна породили Краснова
показать весь комментарий
10.09.2025 15:50 Ответить
це і є позиція США, сказано конкретно і ясно, без мрій про зміну влади в росії. США, як і ЄС потрібен доступ до ресурсів, які необхідні для розвитку економіки, то ж ніяких реальних санкцій проти росії чи Китаю не буде
показать весь комментарий
10.09.2025 15:55 Ответить
Бо дивиться у сраку х*йлу...
показать весь комментарий
10.09.2025 15:59 Ответить
не бачить причин тому що не має можливостей
про "відтягнути росію від китаю" вже не гелгочуть, бо всім очевидно що це теж неможливо
але моральна ницість верхівки республіканців (а можливо і не тільки верхівки) блищить аж сяє
пекельно-чорним сяйвом
показать весь комментарий
10.09.2025 16:04 Ответить
писав тут і продовжу, при Трампі не буде ніяких санкції з боку США
показать весь комментарий
10.09.2025 16:04 Ответить
Дайте Трампу льодяник, скажіть, що це смачніше ніж сосати у )(уйла кремлівського.
Може він тоді змінить зовнішню політику США?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:05 Ответить
Взагалі всі ці коментарі як американських політиків так і європейських відносно рудого дегенерата - це скоріше тема для психіатричної клініки. У всякому випадку шукати тут здоровий глузд у агента Краснова - себе не поважати.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:09 Ответить
а венс і досі фудболочку з серпом та молотом незняв , і це майбутній президент США ...Бідні українці ще з 19р ..така пошесть кругом ...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:15 Ответить
до влади в США прийшли цинічні мразоти. Мага-срань хоче тільки deal і нема різниці з ким - хоч с кацапським маніяком
показать весь комментарий
10.09.2025 16:21 Ответить
Та вашому діду вже не глобальні Світові проблеми вирішувати, в з психіатром спілкуватись потрібно, а ще краще з Богом. Не здивуюсь, якщо ця руда мавпа за 3 роки зруйнує усе, що американці будували 250 років.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:31 Ответить
Матимемо тверду надію , що психічно- хворий президент США
не проживе ще три роки , а його приберуть з цієї посади 😡
показать весь комментарий
10.09.2025 16:43 Ответить
Епаные уроды и долб..бы пришли к власти в америке...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:37 Ответить
а щоб ти вже подавився...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:40 Ответить
а щоб тобі ще й повилазило. якщо ти ще дотепер не бачиш причини...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:43 Ответить
Двісті років Америка будувалася розвивалася, щоб нарешті привести до влади ось цих двох ДЕБІЛІВ????
показать весь комментарий
10.09.2025 16:49 Ответить
А ось й відповідь на удар рашистами по Польщі. "Потужно" бл#дь. Війна триватиме, нелюдь х7йло відчуло безкарність.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:50 Ответить
Цікаво, а економічні угоди будуть діяти під час Третьої Світової війни?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:59 Ответить
Трамп на якому ніде печатки ставити так сильно залежить від якогось компромату...Що ж там такого він виробляє, що так міцно сидить на гачку у путлера? Думаю спалився цей дурень і не один раз на сексуальних збоченнях і не тільки.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:04 Ответить
 
 