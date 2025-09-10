РФ требует от Украины отдать около 6 тыс. кв. км территории, которую не завоевала, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс озвучил, чего требует РФ от Украины.

Об этом он заявил в интервью One America News, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, сейчас мы дошли до точки, где мы по крайней мере сузили круг до нескольких ключевых вопросов. Один вопрос территориальный. Россияне хотят около шести тысяч квадратных километров или около того, которые они еще не завоевали военной силой. Это то, чего хотят россияне", - отметил Вэнс.

По словам вице-президента США, украинцы, с другой стороны, хотят гарантии безопасности, то ли от европейцев, то ли от кого-то другого.

"Потому что они хотят уверенности, что если они заключат соглашение, россияне не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя больше", - добавил он.

