РФ требует от Украины отдать около 6 тыс. кв. км территории, которую не завоевала, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс озвучил, чего требует РФ от Украины.
Об этом он заявил в интервью One America News, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, сейчас мы дошли до точки, где мы по крайней мере сузили круг до нескольких ключевых вопросов. Один вопрос территориальный. Россияне хотят около шести тысяч квадратных километров или около того, которые они еще не завоевали военной силой. Это то, чего хотят россияне", - отметил Вэнс.
По словам вице-президента США, украинцы, с другой стороны, хотят гарантии безопасности, то ли от европейцев, то ли от кого-то другого.
"Потому что они хотят уверенности, что если они заключат соглашение, россияне не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя больше", - добавил он.
+24 Randall Flag #387882
10.09.2025 14:00
+23 lammer ya
10.09.2025 14:00
+21 Pawlo Filonenko
10.09.2025 13:59
Може погані не ті, кого тут прийнято такими вважати?
Геніально!
Після цьго нові люди будуть змушені розгрібати все те, що ви натворили.
А про Україну - закрийте свої брехливі роти та не вказуйте, як нам жити.
просто сосіяни хочут 6 тисяч кв км авансом. Типу це не власність України, а якась нейтральна марсіанська поверхня . Ну що так складно віддати найзахищенішу лінію оборони? Ви що, не бажаєте нобелівську премію трампу? До речі, ви сьогодні дякували американцям?
Угу. А сейчас смотрим на Польшу и понимаем, что это будут за гарантии: гарантии осуждать, обсуждать и консультировать
Чтобы путин захватил эти территории
А поскольку у путина не получается
Трамп переносит переговоры
Тем самым говорит путину: мочи хохлов!!!
Я же тебе все возможности для этого дал !!!!
Це нас ще 6 тис гектар заставляє віддати представник тої країни, яка забрала запаси № 3 атомного в світі і гарантувала захист??????
по решті окупованих нині територіям кацапи-окупанти просто проїхалися як туристи по хАрошему асфальту імені Зєлі-Підєрмачної-Арагнідно-Верещучій...
▫️Трамп прагне завершити війну, чинячи тиск і на росію, і на Україну. (тиск на росію? де й коли?)
▫️Трамп не бачить сенсу в економічній ізоляції росії. (валодья - друг, яка в біса ізоляція?)
▫️Трамп у разі врегулювання в Україні відкритий до повного спектру домовленостей з росією у сфері економіки.