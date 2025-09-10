РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11577 посетителей онлайн
Новости Передача территорий
5 754 33

РФ требует от Украины отдать около 6 тыс. кв. км территории, которую не завоевала, - Вэнс

Сколько территорий хочет Россия? Венс назвал цифру

Вице-президент США Джей Ди Вэнс озвучил, чего требует РФ от Украины.

Об этом он заявил в интервью One America News, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, сейчас мы дошли до точки, где мы по крайней мере сузили круг до нескольких ключевых вопросов. Один вопрос территориальный. Россияне хотят около шести тысяч квадратных километров или около того, которые они еще не завоевали военной силой. Это то, чего хотят россияне", - отметил Вэнс.

По словам вице-президента США, украинцы, с другой стороны, хотят гарантии безопасности, то ли от европейцев, то ли от кого-то другого.

"Потому что они хотят уверенности, что если они заключат соглашение, россияне не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя больше", - добавил он.

Читайте: Фон дер Ляйен и Вэнс обсудили санкционное давление на Россию, - Еврокомиссия

Автор: 

россия (97131) США (27867) территориальная целостность (277) Джей Ди Вэнс (142)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Заради цього треба було принижуватися на Алясці і вітька кілька разів відряджати до мацкви?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:00 Ответить
+23
Він вже замість Піськова влаштувався на роботу? Озвучувать хотєлки *****?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:00 Ответить
+21
Це він у сторіз прочитав?
показать весь комментарий
10.09.2025 13:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це він у сторіз прочитав?
показать весь комментарий
10.09.2025 13:59 Ответить
Заради цього треба було принижуватися на Алясці і вітька кілька разів відряджати до мацкви?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:00 Ответить
По словам Венса, Україна вже начебто згодна з передачею території і чекає тільки на гарантії безпеки у подальшому. От же хитра тварюка з пулу Трампа.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:00 Ответить
А ти звідки знаєш що це не так, в марахвоні сказали ?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:02 Ответить
І в марафоні також.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:03 Ответить
Він вже замість Піськова влаштувався на роботу? Озвучувать хотєлки *****?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:00 Ответить
А цей виродок з макіяжем знову псує повітря.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:00 Ответить
Ахаха, Трамп поганий, Венс поганий, Орбан і Фіцо по дефолту погані, Навроцький поганий, Мерц поганий, Мелоні погана, Макрон поганий, Стармер поганий, багато інших поганих - це короткий список поганців за версією геніальних аналітичних умів з коментів цензора.

Може погані не ті, кого тут прийнято такими вважати?
показать весь комментарий
10.09.2025 15:06 Ответить
Може, хтозна.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:18 Ответить
дбл і Венс і рижий
показать весь комментарий
10.09.2025 14:00 Ответить
Реве за кацапів? - віддайте і буде вам Щастя
показать весь комментарий
10.09.2025 14:01 Ответить
ПНХ. **** рашистам а не території. Да і гарантії ми вже ваші побачили. ***** скоро в Вашингтоні на столах танцювати буде
показать весь комментарий
10.09.2025 14:02 Ответить
кацапия вимагае малиновые штаны себе, а Украине-цаки...от и все....
показать весь комментарий
10.09.2025 14:03 Ответить
Один рудий-старий маразматик,другий з ретушованими віями,хоча ще і не старий,але розуміє що так не можна але щоб угодити боссу,лиже дупу, плете в унісон.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:04 Ответить
А за окуповану територію України трампісти вже навіть не хочуть нічого ні знати, ні говорити. Мовляв, нехай вже залишається касапам.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:05 Ответить
Бо у світі Трампа та його діджеїв так і є - завоював (або вкрав) - то твоє.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:08 Ответить
А я вимагаю відправити путіна і росіян на Марс. Там вони зможуть отримати всю планету у своє розпорядження, якщо так їм потірібні території. Комусь може і сподобається. На Марсі буває +20 С. починати відправку пропоную з путіна і патрушева. Друзі путіна - трамп і маск йому залюбки в цьому допоможуть, я думаю.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:05 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 14:05 Ответить
Якщо ми віддамо кацапам свої території, вони за ними більше не повернуться
Геніально!
показать весь комментарий
10.09.2025 14:08 Ответить
Ваши гарантії Безпеки НІЧОГО не варті - США та ЕС як завжди відморозиться - і нічого не зробить, може тількі скличе сов без ООН і все.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:08 Ответить
Перше, що ви, тобто США маєте зробити - це посадити багаторазового злочинця і шахрая Трампа у вязницю, а потім розігнати всю банду нездар, що зібралась навколо нього (включно з самим Внесом).
Після цьго нові люди будуть змушені розгрібати все те, що ви натворили.
А про Україну - закрийте свої брехливі роти та не вказуйте, як нам жити.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:10 Ответить
Ну тоді хай росія віддає захоплені частини Запорізької і Херсонської області, якщо вже обмін територіями - то обмін, а не продаж.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:11 Ответить
диванотрахер знову прирівнює агресора до жертви.

просто сосіяни хочут 6 тисяч кв км авансом. Типу це не власність України, а якась нейтральна марсіанська поверхня . Ну що так складно віддати найзахищенішу лінію оборони? Ви що, не бажаєте нобелівську премію трампу? До речі, ви сьогодні дякували американцям?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:11 Ответить
По словам вице-президента США, украинцы, с другой стороны, хотят гарантии безопасности, то ли от европейцев, то ли от кого-то другого.

Угу. А сейчас смотрим на Польшу и понимаем, что это будут за гарантии: гарантии осуждать, обсуждать и консультировать
показать весь комментарий
10.09.2025 14:11 Ответить
Трамп поэтому и тянет время
Чтобы путин захватил эти территории
А поскольку у путина не получается
Трамп переносит переговоры
Тем самым говорит путину: мочи хохлов!!!
Я же тебе все возможности для этого дал !!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 14:12 Ответить
і це мичить гарант суверінітету та цілістності по Будапешським????
Це нас ще 6 тис гектар заставляє віддати представник тої країни, яка забрала запаси № 3 атомного в світі і гарантувала захист??????
показать весь комментарий
10.09.2025 14:23 Ответить
У тебе з Трампом задниці не витримають давати кацапи все що вони хочуть.Не бійся і не звертай уваги до тебе ще дальше ніж до Польщі , закінчуй істерику.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:25 Ответить
якщо вже відверто, то Московія "завойувала" ціною мільйонних втрат свого дешевого ру-бльового м'яса і десятків тисяч одиніць різноманітної совєцької техніки (наземної-повітряної-морської) територію розміром, ну, у пару повноцінних районів України - і ФсьО..
по решті окупованих нині територіям кацапи-окупанти просто проїхалися як туристи по хАрошему асфальту імені Зєлі-Підєрмачної-Арагнідно-Верещучій...
показать весь комментарий
10.09.2025 14:27 Ответить
А по чиєму асХВальту проїхалися у криму та лугандоні?
показать весь комментарий
10.09.2025 15:00 Ответить
росія менше окупувала за три останні роки війни ~5800 кв.км.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:38 Ответить
У статті далеко не все з основного, що прозвучало в цьому інтерв'ю.
▫️Трамп прагне завершити війну, чинячи тиск і на росію, і на Україну. (тиск на росію? де й коли?)
▫️Трамп не бачить сенсу в економічній ізоляції росії. (валодья - друг, яка в біса ізоляція?)
▫️Трамп у разі врегулювання в Україні відкритий до повного спектру домовленостей з росією у сфері економіки.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:39 Ответить
Бляха, цей дегенерат займає посаду віце-президента і отримує відповідну зарплату.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:10 Ответить
 
 