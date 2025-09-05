Фон дер Ляйен и Вэнс обсудили санкционное давление на Россию, - Еврокомиссия

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом относительно совместных усилий по усилению санкций против России.

Об этом сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По ее словам, стороны подчеркнули важность сохранения единого фронта в санкционной политике. Она отметила, что чем больше ЕС и партнеры координируют свои действия, тем эффективнее становятся ограничения.

Пинто напомнила о предыдущих совместных шагах со странами "Группы семи", в частности по ограничению цен на нефть, которые уже демонстрируют результат. Она подчеркнула, что цель этих мер - усилить давление на военную экономику России и заставить президента РФ сесть за стол переговоров.

