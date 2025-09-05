Трамп не обещал ввести новые санкции против РФ и призвал ЕС не покупать российскую нефть, - WSJ

Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами 4 сентября не взял на себя четких обязательств по введению каких-либо новых санкций США против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что лидер США по-прежнему предан изучению всех путей для достижения мира в Украине, и повторил, что Трамп остается открытым для трехстороннего саммита как с Путиным, так и с Зеленским, рассказал собеседник, присутствовавший на встрече.

В то же время, рассказали источники, Трамп не брал на себя четких обязательств по введению каких-либо новых санкций США.

Читайте также: Песков о разговоре Трампа и Путина: Пока нет наработок

Зато лидер США призвал европейских партнеров прекратить закупки российской нефти, поскольку это позволяет Кремлю финансировать войну.

Также Трамп отметил необходимость давления на Китай, что подчеркнул и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, в четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели совместную конференцию по результатам заседания "Коалиции желающих".

Читайте: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в Министерство войны уже сегодня, - Fox News