Трамп не обещал ввести новые санкции против РФ и призвал ЕС не покупать российскую нефть, - WSJ
Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами 4 сентября не взял на себя четких обязательств по введению каких-либо новых санкций США против РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Так, спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что лидер США по-прежнему предан изучению всех путей для достижения мира в Украине, и повторил, что Трамп остается открытым для трехстороннего саммита как с Путиным, так и с Зеленским, рассказал собеседник, присутствовавший на встрече.
В то же время, рассказали источники, Трамп не брал на себя четких обязательств по введению каких-либо новых санкций США.
Зато лидер США призвал европейских партнеров прекратить закупки российской нефти, поскольку это позволяет Кремлю финансировать войну.
Также Трамп отметил необходимость давления на Китай, что подчеркнул и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Напомним, в четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели совместную конференцию по результатам заседания "Коалиции желающих".
Які там санкції!! ПрезидентПортугалії, озвучив очевидну для політиків Світу, ситуацію щодо відносин: Трамп-хуйіло!!
Доречі де ті дописувачі які тут грозились що 2 вересня Тампон таке зробить, таке страшне зробить Сосії що війна закінчиться в один день?
Індія та Китай найбільше зацікавлені, щоб війна рф проти України тривала якнайдовше.
Ще рік такої «спецоперації» і путін віддаватиме їм нафту та газ задарма або в обмін на їжу та патрони."
За даними видання, після спілкування з американським президентом серед європейських лідерів переважають розчарування та невдоволення.
І ніким ти станеш для усіх ...
Осінь!...
Ще два тижня, же два тижня,
Ти один, ***** один!...
Осінь!...🤣
Агент краснов НІКОЛИ ніяких санкцій НЕ введе на паРашу!!!
це їх агент з колосальним компроматом, ще з часів 80...90-тих років коли воно тупе прилітало до мАскви та проститутки сцяли на нього в номерах під запис КГБ/ФСБ