Новости Санкции против России
3 001 25

Трамп не обещал ввести новые санкции против РФ и призвал ЕС не покупать российскую нефть, - WSJ

О чем говорил Трамп с европейскими лидерами?

Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами 4 сентября не взял на себя четких обязательств по введению каких-либо новых санкций США против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что лидер США по-прежнему предан изучению всех путей для достижения мира в Украине, и повторил, что Трамп остается открытым для трехстороннего саммита как с Путиным, так и с Зеленским, рассказал собеседник, присутствовавший на встрече.

В то же время, рассказали источники, Трамп не брал на себя четких обязательств по введению каких-либо новых санкций США.

Читайте также: Песков о разговоре Трампа и Путина: Пока нет наработок

Зато лидер США призвал европейских партнеров прекратить закупки российской нефти, поскольку это позволяет Кремлю финансировать войну.

Также Трамп отметил необходимость давления на Китай, что подчеркнул и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, в четверг, 4 сентября, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели совместную конференцию по результатам заседания "Коалиции желающих".

Читайте: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в Министерство войны уже сегодня, - Fox News

Автор: 

россия (97068) санкции (11796) США (27834) Трамп Дональд (6534)
Топ комментарии
+11
Пора уже усі згадки про Трампона відносини до спаму, бо відверто дратує, і зараз птахи Мадяра у 100 разів ефективніші, аби примусити Х-уйла до припинення гарячої стадії війни (холодна - принаймні на сотню років забезпечена), ніж батальон зібраних з усього світу трампів і трампиків.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:08 Ответить
+11
Московіти з КДБ, оплатили підняття Трампа, після його 6 банкрутсв….
Які там санкції!! ПрезидентПортугалії, озвучив очевидну для політиків Світу, ситуацію щодо відносин: Трамп-хуйіло!!
показать весь комментарий
05.09.2025 11:20 Ответить
+10
рудий донні жодних санкцій до свого друга ***** ніколи не застосує
показать весь комментарий
05.09.2025 11:04 Ответить
Трампу з оточенням у Вашингтоні, про медичне спасіння Американців треба подбати, а він про Нобелівську для себе задом єлозить! ****** облизує!!
Ганебна медицина на Алясці!!
лікували зубну біль, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
показать весь комментарий
05.09.2025 11:01 Ответить
Нащо ви це пишете стільки разів? Набряк Квінке - це рідкісна але добре відома побічна реакція на деякі препарати. Тому в кожній стоматології має буть навчений реаніматолог до речі і в Україні також.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:40 Ответить
а навіщо тампону охорона? нехай буде відкритий до діалогу з усіма
показать весь комментарий
05.09.2025 11:02 Ответить
А як же орденоносний сенатор Ліндсі Грем (https://censor.net/ua/news/3570290/grem-i-blyumental-nagorodjeni-ordenom-yaroslava-mudrogo-i-stupenya) ? Виявився пи*доболом?
показать весь комментарий
05.09.2025 11:03 Ответить
Даже если он и введет какие-то санкции - все это будет для отвода глаз. Только упоротые мага дебилы и республиканцы не видят что это за существо. Европа должна расчитывать только на себя.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:03 Ответить
Не хочу образити і усіх інших, хто нищить тил ворога, Буданова і т. д.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:11 Ответить
Здається, трамп, шидше доєднається до зеленського і введе санкції проти Порошенка, за допомогу ВСУ...
показать весь комментарий
05.09.2025 11:09 Ответить
Особисто Фіцо та Обрана не бажає закликати припинити купувати рашистська нафту та газ?
показать весь комментарий
05.09.2025 11:09 Ответить
Ні обіцянок ні пробачень
показать весь комментарий
05.09.2025 11:15 Ответить
Ну от, він вам нічого не обіцяв. І завершити війну за 24 години він пошуткував, і з санкціями пошуткував. І повірте, з гарантіями безпеки буде те ж саме. За що ми віддали свої копалини? За те що рижий обмудок тримав нас за руки вивів ***** з ізоляції?
Доречі де ті дописувачі які тут грозились що 2 вересня Тампон таке зробить, таке страшне зробить Сосії що війна закінчиться в один день?
показать весь комментарий
05.09.2025 11:15 Ответить
@ (у перекладі):
Індія та Китай найбільше зацікавлені, щоб війна рф проти України тривала якнайдовше.
Ще рік такої «спецоперації» і путін віддаватиме їм нафту та газ задарма або в обмін на їжу та патрони."
показать весь комментарий
05.09.2025 11:17 Ответить
ні США, ні Європа нічого не зроблять китайцям, бо вони залежні від Китаю в ресурсах. Китай і далі допомагатиме росії, бо це входить в його інтереси, як наприклад, допомагає і заробляє Індія, Туреччина. Все це тупа клоунада, усіх цікавлять прибутки і надприбутки, США і Європу також і ніхто поступатися ними не буде заради українців. То ж біда.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:20 Ответить
Трамп явно виступає на боці кацапів. Були вже давно всі підстави ввести пекельні санкції, але він цього не зробив і вже не зробить. Згаяли ми багато часу, коли президентом був Байден і давав нам майже все, щоб зупинити і знищити ворога. Ненажерливі бариги із оточення президента все крали і крали, не тільки мільярди на зброї, а навіть гуманітарку.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:20 Ответить
Десь я вже чув: "Я вам ничего не должен!"
показать весь комментарий
05.09.2025 11:21 Ответить
Лоха треба насправді полюбити, шоб він себе почював хозяіном ситуаціі. Тому in Trump I trust, який нахей компромат, там вже клейма нема ніде ставити, 4 рази банкрут, крімінал справи, діла помідори.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:22 Ответить
Після «гарячої розмови» з Трампом європейські лідери не розраховують на нові санкції проти росії, - Bild.
За даними видання, після спілкування з американським президентом серед європейських лідерів переважають розчарування та невдоволення.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:26 Ответить
Як вуж на сковороді. Компромат -він і в Африці компромат.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:29 Ответить
Ще два тижня, же два тижня -
І ніким ти станеш для усіх ...
Осінь!...
Ще два тижня, же два тижня,
Ти один, ***** один!...
Осінь!...🤣
показать весь комментарий
05.09.2025 11:42 Ответить
на автозщагарний трапомн - це шістка і холуй ХУ...ла!!!!
Агент краснов НІКОЛИ ніяких санкцій НЕ введе на паРашу!!!
це їх агент з колосальним компроматом, ще з часів 80...90-тих років коли воно тупе прилітало до мАскви та проститутки сцяли на нього в номерах під запис КГБ/ФСБ
показать весь комментарий
05.09.2025 11:52 Ответить
Хтось шось чекав від цього @блана?
показать весь комментарий
05.09.2025 12:08 Ответить
які санкції, коли над головою висять записи з московських готелів та лазень?
показать весь комментарий
05.09.2025 12:20 Ответить
яке воно .бонуте
показать весь комментарий
05.09.2025 12:38 Ответить
 
 