Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в Министерство войны уже сегодня, - Fox News

Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ о переименовании Пентагона уже в пятницу, 5 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

По данным телеканала, речь идет о возвращении исторического названия - Министерство войны. Собеседник в Белом доме уточнил, что указ будет предусматривать использование этого названия наряду с действующим - Министерство обороны, а также внесение изменений в названия должностей.

Главе ведомства Питу Хегсету будет поручено закрепить "Министерство войны" как основное название.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит фактически подтвердила информацию, перепостив в соцсети X новость Fox News без изменений.

Ранее Трамп анонсировал такую инициативу в конце августа.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.