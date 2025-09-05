РУС
Новости Переименование министерства обороньі США
1 492 64

Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в Министерство войны уже сегодня, - Fox News

США передадут Украине ракеты TOW и ПТРК AT-4 в новом пакете помощи

Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ о переименовании Пентагона уже в пятницу, 5 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

По данным телеканала, речь идет о возвращении исторического названия - Министерство войны. Собеседник в Белом доме уточнил, что указ будет предусматривать использование этого названия наряду с действующим - Министерство обороны, а также внесение изменений в названия должностей.

Главе ведомства Питу Хегсету будет поручено закрепить "Министерство войны" как основное название.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит фактически подтвердила информацию, перепостив в соцсети X новость Fox News без изменений.

Ранее Трамп анонсировал такую инициативу в конце августа.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.

Пентагон (1492) Трамп Дональд (6534)
Топ комментарии
+19
нарешті! дуже своєчасне рішення! недарма трампа вибрали! почались справи!
05.09.2025 10:48 Ответить
+16
Ще одні впроваджувальники офісу простих рішень
05.09.2025 10:50 Ответить
+15
Когда собаке нехер делать ... Как похожи все самовлюбленные дегенераты. Наш тоже поначалу любил играться в переименования.
05.09.2025 10:52 Ответить
нарешті! дуже своєчасне рішення! недарма трампа вибрали! почались справи!
05.09.2025 10:48 Ответить
Буде пуста ще й ганебна назва
05.09.2025 10:58 Ответить
Саме так! Своєчасне ріщення! Треба нагадати своїм виборцям, що Пентагон - то не міністерство зливу союзників і церемоній з розгортання червоних доріжок перед головнокомандувачами армій пртенційних противників, а саме міністерство війни. От лише коли на вівцю з отари повісити напис "воваодав", вона тим вовкодавом не стане і вовків в оману не введе. Напевне для охорони отари потрібен таки справжній вовкодав, а не одягнена у собачий камуфляж вівця.
05.09.2025 11:24 Ответить
Тепер USA як завоюють !
05.09.2025 11:44 Ответить
дебілам нейметься...
05.09.2025 10:49 Ответить
Підуть війною?
05.09.2025 10:50 Ответить
Ще одні впроваджувальники офісу простих рішень
05.09.2025 10:50 Ответить
- З таким настроєм Ви, Куме, Премію Миру не отримаєте...
05.09.2025 10:51 Ответить
Потужно.
05.09.2025 10:51 Ответить
Когда собаке нехер делать ... Как похожи все самовлюбленные дегенераты. Наш тоже поначалу любил играться в переименования.
05.09.2025 10:52 Ответить
То за шо цей ідіот розраховує на Нобелівську премію МИРУ?
05.09.2025 10:52 Ответить
Це елементарно, Ватсон. Міністерство війни - щоб ніде не було війни))).
05.09.2025 11:04 Ответить
Трампону вже не світить Нобелівська премія МИРУ.
Тепер він буде боротись за Нобелівську премію ВІЙНИ.
05.09.2025 11:29 Ответить
себя в Императора переименуй!)..посмиховисько!)))
05.09.2025 10:52 Ответить
Щоб перейменувати себе в Імператора, треба, спочатку, створити Імперію. Приєднати до США - Канаду, Ісландію, Мексику, Панаму...
показать весь комментарий
...північну корею...
05.09.2025 11:15 Ответить
І про рашку хай не забуде.
05.09.2025 11:31 Ответить
Простіше ж переіменувать,чим завоювать 🤡😁
05.09.2025 11:46 Ответить
Взагалі то США (федерація держав - стейтів) - готова імперія, можна нічого не приєднувати. Залишилось тільки зібрати губернаторів на полі для гольфу і принести васальну присягу Трампу.
05.09.2025 12:35 Ответить
Ой і дебіло ж воно!
05.09.2025 10:52 Ответить
Оно таким было всегда. Тут вопросов к нему нет, тут вопросы к "мудрому" быдлу, выбравшему это в президенты.
05.09.2025 11:10 Ответить
"Мудрими" їх робили конкретні ЗМІ та конкретні особи. Тому найперше питання саме до них. Як і в нас.
05.09.2025 11:18 Ответить
05.09.2025 11:26 Ответить
і отрима за це премію миру ))
05.09.2025 10:54 Ответить
Нарешті переставлення ліжок в борделі
05.09.2025 10:54 Ответить
Не встиг ...
Однозначно що так.
05.09.2025 11:05 Ответить
Ось це потужно ,ну який президент такі реформи ,головне нобелівську премію дайте.
05.09.2025 10:55 Ответить
І в честь такої перемоги Тампону орден потрібно дати. Да ще й нобелівську премію миру за те що він зупинив 15 воєн яких не сталося якби він був президентом. сша перетворили в дурдом з одним шизоїдом навколо якого всі водять хороводи і йому аплодують і нагороджують медальками що б воно не утнуло.
05.09.2025 10:55 Ответить
05.09.2025 11:00 Ответить
Міністерство війни,*****...
05.09.2025 11:01 Ответить
А коли місце на штанях закінчиться, то ордени на спину вішати будуть?
05.09.2025 11:33 Ответить
Звісно, що то муйня, але то США, то їх справи. Чомусь всі мовчали,Юколи Боневтік Потужний перейменував Адміністрацію президента в Офіс Президент та інші структури. То мабуть було на часі і дуже необхідно?
05.09.2025 10:56 Ответить
Їх дії, як під копірку.
05.09.2025 11:17 Ответить
Вбити Білла Донью..
05.09.2025 10:57 Ответить
у нас квартальний дебіл перейменував адміністрацію президента в офіс президента і от бачте як все раптом перетворилося на "країну мрій"... живемо тепер як у казці. Тож Трампу є з кого брати приклад...
05.09.2025 10:57 Ответить
а що старий дід може зробити ? коли мізків нема то нехай пограється
05.09.2025 10:57 Ответить
Міністерство транспорту - на Міністерство пересування
Міністерство фінансів - на Міністерство банкнот і рахунків
Міністерство енергетики - на Міністерство тепла і світла
Міністерство сільського господарства - на Міністерство харчів і бухла...
05.09.2025 10:57 Ответить
Навіщо ти розкриваєш плани трампанутого на його підготовчу діяльність до конца терміну
05.09.2025 11:12 Ответить
А міністрів називати "майстрами", як у "Грі престолів".
05.09.2025 12:37 Ответить
А. ліжка вже передвинули?
05.09.2025 10:58 Ответить
адже треба щось робити
05.09.2025 10:59 Ответить
Трампу, більше немає, що показати Американцям, як тільки вивіски змінювати!?!? А за медичне забезпечення Американців, щоб було хоть на рівні країни ЄС, він не думає?!?! Одні гешефти у професійного банкрута!!
Трампу з оточенням у Вашингтоні, про медичне спасіння Американців подбати, а він про Нобелівську для себе задом єлозить!
Ганебна медицина на Алясці!!
лікували зубну біль, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
05.09.2025 11:00 Ответить
Радійте, що госпіталізували не в морг.
05.09.2025 11:36 Ответить
А должность президента в "Его Святейшество")
05.09.2025 11:02 Ответить
05.09.2025 11:15 Ответить
05.09.2025 11:07 Ответить
Уперше цю фразу https://x.com/TaraLOGrady/status/1205201322942685184?s=20 почали https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221234037831081&set=a.10203467848047440&type=3&theater поширюватизадовго після смерті Мері Енн Трамп - у 2019 році, хоча користувачі не вказували першоджерело інформації. І лише через рік з'явились https://www.instagram.com/p/CHWNJ8xhu3V/?img_index=2 фотоцих слів, оформлені як публікація в газеті. Однак в оцифрованих архівах друкованих газет https://www.snopes.com/news/2025/01/02/trump-mom-called-him-idiot/ немає згадки цитати.

Видається дивним, що цитату почали поширювати через 10 років після смерті Мері Енн Трамп. Адже ще за її життя Трамп був відомим бізнесменом та власником казино, а у 1999 році він навіть https://www.washingtonpost.com/wp-srv/WPcap/1999-12/23/067r-122399-idx.html повідомляв про бажання балотуватись у президенти США. А у 2016 році він https://www.bbc.com/news/election/us2016/results здобув цю посаду. Тож як би його мати дійсно сказала б такі слова, їх поширили б набагато раніше.

https://voxukraine.org/bezpidstavno-spodivayus-vin-nikoly-ne-pide-v-polityku-vin-by-buv-katastrofoyu-maty-donalda-trampa-pro-syna
05.09.2025 11:43 Ответить
То таке вже. Головне, що весь бізнес тромпона побудований на рашка коштах.
05.09.2025 12:09 Ответить
А після на міністерство здачі
05.09.2025 11:10 Ответить
Напевно думає, що тепер Пуйло точно підпише капітуляцію.
05.09.2025 11:11 Ответить
Ну, до зеленського ще далеко., пам'ятаєте як він хотів, урядовий квартал, в Білу Церкву перевезти...
05.09.2025 11:16 Ответить
Похрін на те, що вона історична і з'явилася разом з будівлею.
Трампуня прийшов зламати систему.
05.09.2025 11:22 Ответить
А чому не міністерство толерастії
05.09.2025 11:24 Ответить
А білий дім в охвіс *********** скоро на черзі?
05.09.2025 11:29 Ответить
Світ не бачив ще такого дурного президента!
05.09.2025 11:30 Ответить
Претендент на "Премію Миру" перейменовує Міністерстов оборони (Пентагон) в Міністерство війни... Когнітивний дисонанс в апогеї....
05.09.2025 11:33 Ответить
🤡
05.09.2025 11:44 Ответить
Це вже новий рівень. Яка хватка, яка рішучість...
05.09.2025 11:47 Ответить
Заради цікавості почитав коменти до статті про перейменування міністерства оборони в NYT https://www.nytimes.com/2025/09/04/us/politics/trump-department-of-war-defense.html#commentsContainer Обнадійливо, що переважна більшість американців адекватно оцінює цей ідіотизм.
05.09.2025 12:24 Ответить
Ну, і "штоп двараза нєвставать", заразом перенести Пентагон до Гентсвіла, штат Алабама.
05.09.2025 12:43 Ответить
 
 