Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в Министерство войны уже сегодня, - Fox News
Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ о переименовании Пентагона уже в пятницу, 5 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
По данным телеканала, речь идет о возвращении исторического названия - Министерство войны. Собеседник в Белом доме уточнил, что указ будет предусматривать использование этого названия наряду с действующим - Министерство обороны, а также внесение изменений в названия должностей.
Главе ведомства Питу Хегсету будет поручено закрепить "Министерство войны" как основное название.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит фактически подтвердила информацию, перепостив в соцсети X новость Fox News без изменений.
Ранее Трамп анонсировал такую инициативу в конце августа.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.
Тепер він буде боротись за Нобелівську премію ВІЙНИ.
Однозначно що так.
БіллаДонью..
Міністерство фінансів - на Міністерство банкнот і рахунків
Міністерство енергетики - на Міністерство тепла і світла
Міністерство сільського господарства - на Міністерство харчів і бухла...
Трампу з оточенням у Вашингтоні, про медичне спасіння Американців подбати, а він про Нобелівську для себе задом єлозить!
Ганебна медицина на Алясці!!
лікували зубну біль, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
Видається дивним, що цитату почали поширювати через 10 років після смерті Мері Енн Трамп. Адже ще за її життя Трамп був відомим бізнесменом та власником казино, а у 1999 році він навіть https://www.washingtonpost.com/wp-srv/WPcap/1999-12/23/067r-122399-idx.html повідомляв про бажання балотуватись у президенти США. А у 2016 році він https://www.bbc.com/news/election/us2016/results здобув цю посаду. Тож як би його мати дійсно сказала б такі слова, їх поширили б набагато раніше.
https://voxukraine.org/bezpidstavno-spodivayus-vin-nikoly-ne-pide-v-polityku-vin-by-buv-katastrofoyu-maty-donalda-trampa-pro-syna
Трампуня прийшов зламати систему.