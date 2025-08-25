РУС
Новости Заявления Трампа
1 133 23

Трамп может переименовать Министерство обороны США в Министерство войны

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Вы знаете, мы называем его Министерством обороны, но между нами говоря, я думаю, что мы изменим название. Если вы хотите знать правду, я думаю, что мы будем иметь некоторую информацию об этом, возможно, вскоре", - отметил Трамп.

Также он добавил, что "говорил с людьми" по этому поводу, и "всем это нравится".

Читайте: Трамп предупредил об "очень серьезных последствиях", если Россия не прекратит войну против Украины

"У нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны, потом мы изменили его на Министерство обороны... Это маленькая вещь,... о которой, я думаю, вы услышите или увидите в течение следующих нескольких недель", - резюмировал президент.

Автор: 

Пентагон (1487) США (27770) Трамп Дональд (6466)
Топ комментарии
+13
Єто Нобелевская премия Мира или еще нет?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:11 Ответить
+12
міністерство двох тижнів...
показать весь комментарий
25.08.2025 23:12 Ответить
+11
Міністерство війни... Зі здоровим глуздом?)
показать весь комментарий
25.08.2025 23:11 Ответить
Как и у нас. Имитация бурной деятельности. А министерство единства у него тоже будет?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:10 Ответить
Трампу потрібен більше скандалів щоб відволікти своїх же мага від Епштейна.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:13 Ответить
А він сам піде на війну, пошле свою челядь?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:14 Ответить
министерство свободного времени
показать весь комментарий
25.08.2025 23:16 Ответить
Блін, якшо він це зробить, я пробачу йому майже все (пінгвінів, гренландію, канаду і мексиканських нелегалів)!
Це буде просто крутяк .
показать весь комментарий
25.08.2025 23:17 Ответить
Рудий чорт коні моче
показать весь комментарий
25.08.2025 23:17 Ответить
Дідуля зовсім кукухою поїхав. Напевно після цього уявляє Премію Миру в кишені. Може навіть дві одночасно.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:19 Ответить
А на другу премію, його висуне його "друг" - Кім...
показать весь комментарий
25.08.2025 23:28 Ответить
Маразм міцнішає...
показать весь комментарий
25.08.2025 23:26 Ответить
Пане трамп, а ось ці міністерства про які ви говорите, зараз з нами в одній кімнаті?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:27 Ответить
да, и он их все видит
показать весь комментарий
25.08.2025 23:33 Ответить
Ну це вже навіть не смішно. Невже у Вашингтоні не бачать, що у їхнього діда явні ознаки деменції. Він же мислить та поводить себе як п'ятирічна дитина. Про яку "Америку грейт егейн" може йти мова, якщо її очолює клінічний ідіот.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:29 Ответить
Make America Great Britain again!
🤫🤭😆😂
показать весь комментарий
25.08.2025 23:47 Ответить
геніальний Ерік Блер зверху спостерігає посміхаючись.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:29 Ответить
Мексиканську затоку вже перейменував! Панамський канал - перейменував!
Гренландія <******* послала вже захоплена!
Війни всі зупинив!
Ще перейменує міністерство оборони США в міністерство війни і Нобелівська премія в кишені!😂
показать весь комментарий
25.08.2025 23:43 Ответить
Оте сикло... ще й перейменувати на вiйну. Я вас молю, та ради Бога... люди же будут гибнуть.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:46 Ответить
Мыныстерство дыдлана
показать весь комментарий
25.08.2025 23:57 Ответить
Трамп може перейменувати США на трампістан.
показать весь комментарий
26.08.2025 00:03 Ответить
 
 