Трамп может переименовать Министерство обороны США в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Вы знаете, мы называем его Министерством обороны, но между нами говоря, я думаю, что мы изменим название. Если вы хотите знать правду, я думаю, что мы будем иметь некоторую информацию об этом, возможно, вскоре", - отметил Трамп.

Также он добавил, что "говорил с людьми" по этому поводу, и "всем это нравится".

"У нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны, потом мы изменили его на Министерство обороны... Это маленькая вещь,... о которой, я думаю, вы услышите или увидите в течение следующих нескольких недель", - резюмировал президент.