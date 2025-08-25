УКР
Трамп може перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Ви знаєте, ми називаємо його Міністерством оборони, але між нами кажучи, я думаю, що ми змінимо назву. Якщо ви хочете знати правду, я думаю, що ми матимемо деяку інформацію про це, можливо, незабаром", - зазначив Трамп.

Також він додав, що "говорив з людьми" з цього приводу, і "всім це подобається".

Читайте: Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", якщо Росія не припинить війну проти України

"У нас була неймовірна історія перемог, коли це було Міністерство війни, потім ми змінили його на Міністерство оборони… Це маленька річ,… про яку, я думаю, ви почуєте або побачите протягом наступних кількох тижнів", - резюмував президент.

Пентагон (1456) США (24127) Трамп Дональд (6987)
+14
Єто Нобелевская премия Мира или еще нет?
показати весь коментар
25.08.2025 23:11
+13
міністерство двох тижнів...
показати весь коментар
25.08.2025 23:12
+11
Міністерство війни... Зі здоровим глуздом?)
показати весь коментар
25.08.2025 23:11
Как и у нас. Имитация бурной деятельности. А министерство единства у него тоже будет?
показати весь коментар
25.08.2025 23:10
Єто Нобелевская премия Мира или еще нет?
показати весь коментар
25.08.2025 23:11
ще краще міністерство агресії або геноцида...

чом би ні ?
Нобеля дадуть тупо від жаху

.
показати весь коментар
26.08.2025 00:17
міністерство двох тижнів...
показати весь коментар
25.08.2025 23:12
Міністерство війни... Зі здоровим глуздом?)
показати весь коментар
25.08.2025 23:11
Трампу потрібен більше скандалів щоб відволікти своїх же мага від Епштейна.
показати весь коментар
25.08.2025 23:13
А він сам піде на війну, пошле свою челядь?
показати весь коментар
25.08.2025 23:14
спочатку пошлють поліцейських, депутатів Конгресу та Сенату, ТЦКашників США...

.

.
показати весь коментар
26.08.2025 00:20
министерство свободного времени
показати весь коментар
25.08.2025 23:16
Блін, якшо він це зробить, я пробачу йому майже все (пінгвінів, гренландію, канаду і мексиканських нелегалів)!
Це буде просто крутяк .
Це буде просто крутяк .
показати весь коментар
25.08.2025 23:17
Рудий чорт коні моче
показати весь коментар
25.08.2025 23:17
Дідуля зовсім кукухою поїхав. Напевно після цього уявляє Премію Миру в кишені. Може навіть дві одночасно.
показати весь коментар
25.08.2025 23:19
А на другу премію, його висуне його "друг" - Кім...
показати весь коментар
25.08.2025 23:28
Маразм міцнішає...
показати весь коментар
25.08.2025 23:26
Пане трамп, а ось ці міністерства про які ви говорите, зараз з нами в одній кімнаті?
показати весь коментар
25.08.2025 23:27
да, и он их все видит
показати весь коментар
25.08.2025 23:33
повторіть для дідулі двічи !

.

.
показати весь коментар
26.08.2025 00:22
Ну це вже навіть не смішно. Невже у Вашингтоні не бачать, що у їхнього діда явні ознаки деменції. Він же мислить та поводить себе як п'ятирічна дитина. Про яку "Америку грейт егейн" може йти мова, якщо її очолює клінічний ідіот.
показати весь коментар
25.08.2025 23:29
Make America Great Britain again!
🤫🤭😆😂
🤫🤭😆😂
показати весь коментар
25.08.2025 23:47
геніальний Ерік Блер зверху спостерігає посміхаючись.
показати весь коментар
25.08.2025 23:29
Мексиканську затоку вже перейменував! Панамський канал - перейменував!
Гренландія <******* послала вже захоплена!
Війни всі зупинив!
Ще перейменує міністерство оборони США в міністерство війни і Нобелівська премія в кишені!😂
показати весь коментар
25.08.2025 23:43
Оте сикло... ще й перейменувати на вiйну. Я вас молю, та ради Бога... люди же будут гибнуть.
показати весь коментар
25.08.2025 23:46
Мыныстерство дыдлана
показати весь коментар
25.08.2025 23:57
Трамп може перейменувати США на трампістан.
показати весь коментар
26.08.2025 00:03
сенк, анкел ТрУмп, ти зробив мені вечір 😹
показати весь коментар
26.08.2025 00:21
А посаду ``президент ``перейменує на ``долбо... б``?
показати весь коментар
26.08.2025 00:30
 
 