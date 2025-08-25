Трамп може перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Ви знаєте, ми називаємо його Міністерством оборони, але між нами кажучи, я думаю, що ми змінимо назву. Якщо ви хочете знати правду, я думаю, що ми матимемо деяку інформацію про це, можливо, незабаром", - зазначив Трамп.

Також він додав, що "говорив з людьми" з цього приводу, і "всім це подобається".

"У нас була неймовірна історія перемог, коли це було Міністерство війни, потім ми змінили його на Міністерство оборони… Це маленька річ,… про яку, я думаю, ви почуєте або побачите протягом наступних кількох тижнів", - резюмував президент.