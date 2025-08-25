1 258 28
Трамп може перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
Президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Ви знаєте, ми називаємо його Міністерством оборони, але між нами кажучи, я думаю, що ми змінимо назву. Якщо ви хочете знати правду, я думаю, що ми матимемо деяку інформацію про це, можливо, незабаром", - зазначив Трамп.
Також він додав, що "говорив з людьми" з цього приводу, і "всім це подобається".
"У нас була неймовірна історія перемог, коли це було Міністерство війни, потім ми змінили його на Міністерство оборони… Це маленька річ,… про яку, я думаю, ви почуєте або побачите протягом наступних кількох тижнів", - резюмував президент.
+14 Артем Гурин #553770
+13 piligrim
+11 Виталий #548501
чом би ні ?
Нобеля дадуть тупо від жаху
.
.
Це буде просто крутяк .
.
🤫🤭😆😂
Гренландія <******* послала вже захоплена!
Війни всі зупинив!
Ще перейменує міністерство оборони США в міністерство війни і Нобелівська премія в кишені!😂