Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", якщо Росія не припинить війну проти України

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії можливими "серйозними наслідками", якщо вона не припинить війну проти України, а упродовж двох тижнів не буде укладено мирної угоди.

Про це він сказав на брифінгу в Овальному кабінеті, цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що він "втрутиться дуже рішуче", якщо угода про припинення бойових дій не буде укладена протягом найближчих двох тижнів.

"Можуть бути дуже серйозні наслідки, але подивимося, що буде. Можуть бути дуже серйозні наслідки, тому що це те, що має закінчитися. Побачимо, що станеться протягом наступного тижня чи двох, і тоді я втручуся. Якщо мені доведеться бути там, я буду там, і ми або укладемо угоду, або ні", - наголосив він, відповідаючи на запитання, як довго він дозволить конфлікту тривати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна між РФ та Україною виявилася "великим конфліктом особистостей", - Трамп

Минулого тижня Трамп сказав, що дасть російському президенту Володимиру Путіну "кілька тижнів" після того, як закликав російського лідера зустрітися зі своїм українським колегою. Двотижневий термін — це часто повторюваний рефрен президента.

Цього разу Трамп також сказав, що між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським існує "величезна неприязнь", але повторив, що хотів би, щоб два лідери зустрілися.

"Між цими двома є величезна особиста неприязнь, і нам доведеться це виправити. Але я хотів би, щоб вони спочатку зустрілися. Вони хочуть, щоб я був там. Можливо, я буду там, а можливо, ні. Побачимо", - додав американський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некомпетентний Байден не дозволив Україні відповідати на удари РФ, а лише захищатися, - Трамп