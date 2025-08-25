УКР
Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", якщо Росія не припинить війну проти України

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії можливими "серйозними наслідками", якщо вона не припинить війну проти України, а упродовж двох тижнів не буде укладено мирної угоди.

Про це він сказав на брифінгу в Овальному кабінеті, цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що він "втрутиться дуже рішуче", якщо угода про припинення бойових дій не буде укладена протягом найближчих двох тижнів.

"Можуть бути дуже серйозні наслідки, але подивимося, що буде. Можуть бути дуже серйозні наслідки, тому що це те, що має закінчитися. Побачимо, що станеться протягом наступного тижня чи двох, і тоді я втручуся. Якщо мені доведеться бути там, я буду там, і ми або укладемо угоду, або ні", - наголосив він, відповідаючи на запитання, як довго він дозволить конфлікту тривати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна між РФ та Україною виявилася "великим конфліктом особистостей", - Трамп

Минулого тижня Трамп сказав, що дасть російському президенту Володимиру Путіну "кілька тижнів" після того, як закликав російського лідера зустрітися зі своїм українським колегою. Двотижневий термін — це часто повторюваний рефрен президента.

Цього разу Трамп також сказав, що між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським існує "величезна неприязнь", але повторив, що хотів би, щоб два лідери зустрілися.

"Між цими двома є величезна особиста неприязнь, і нам доведеться це виправити. Але я хотів би, щоб вони спочатку зустрілися. Вони хочуть, щоб я був там. Можливо, я буду там, а можливо, ні. Побачимо", - додав американський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некомпетентний Байден не дозволив Україні відповідати на удари РФ, а лише захищатися, - Трамп

Зеленський Володимир (25253) путін володимир (24681) росія (67333) Трамп Дональд (6987) війна в Україні (5846)
+20
Ще "два тижня" дасть, в потім, як Гренландію забуде?
25.08.2025 21:36 Відповісти
+16
Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", ЩЕ ОДНУ ЧЕРВОНУ ДОРІЖКУ ТЕПЕР У ВАШИНГТОНІ МАБУТЬ ПІД НОГИ КУЙЛА РОЗКАТАЄ...????
25.08.2025 21:37 Відповісти
+11
BBC

Трамп уже кілька місяців погрожує Кремлю новими санкціями, якщо путін не зупинить агресію проти України.

Але ультиматуми минають, дедлайни переносяться, а віз і нині там: США не запровадили жодної нової санкції проти Росії за пів року президентства Трампа.

Чи варто вірити його погрозам?
25.08.2025 21:44 Відповісти
Ще "два тижня" дасть, в потім, як Гренландію забуде?
25.08.2025 21:36 Відповісти
Аристович? Ти де? Вернись, ми все пробачимо...
показати весь коментар
25.08.2025 21:36 Відповісти
25.08.2025 21:52 Відповісти
Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", ЩЕ ОДНУ ЧЕРВОНУ ДОРІЖКУ ТЕПЕР У ВАШИНГТОНІ МАБУТЬ ПІД НОГИ КУЙЛА РОЗКАТАЄ...????
25.08.2025 21:37 Відповісти
На цей раз розкочувати червону доріжку раком будуть не дорослі військові, а хлопчики-кадети. ***** оцінить старання Доні.
показати весь коментар
25.08.2025 21:40 Відповісти
Не кадети а генерали.
показати весь коментар
25.08.2025 21:44 Відповісти
Генерали підстаркуваті. Мають бути саме мальчікі. Щоб підняти їм маєчкі і присмоктатись до пузіка
показати весь коментар
25.08.2025 22:42 Відповісти
Скоріш за все коричневую доріжку якщо з памперса обісраного потиче
показати весь коментар
25.08.2025 21:57 Відповісти
Залишається одне - зняти черевик і вдарити ним по кафедрі 🤣
показати весь коментар
25.08.2025 21:39 Відповісти
Дебіл. Нерафінований.

І це не лікується.
показати весь коментар
25.08.2025 21:39 Відповісти
до рудого ще не дійшло що він посланий нафуй пуйлом
показати весь коментар
25.08.2025 21:40 Відповісти
"Хвалилася Сьора , сьогодні і вчора . І ще казала буду , якщо не забуду ." Поліська приказка
показати весь коментар
25.08.2025 21:41 Відповісти
Все по колу, але без руху вгору.
показати весь коментар
25.08.2025 21:41 Відповісти
Наслідки для кого і коли,- будуть чи не будуть,- ось в чому питання 🤔🧐😁Прям таки не на жарт... шекспірівщину тут розвели😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
25.08.2025 21:41 Відповісти
А що, його погрозам хтось вірить? Не смішіть!
показати весь коментар
25.08.2025 22:54 Відповісти
Виступи цього клоуна вже просто бісять! Настав час змінити киилату фразу про останнє китайське попередження на трампівське...
показати весь коментар
25.08.2025 21:45 Відповісти
Ну,іпанутий,чьо вазьмьош..
показати весь коментар
25.08.2025 21:45 Відповісти
25.08.2025 21:45 Відповісти
Ого! Що, образить сруського мішку, напукає йому в носік?
показати весь коментар
25.08.2025 21:46 Відповісти
****** старий
показати весь коментар
25.08.2025 21:47 Відповісти
25.08.2025 21:47 Відповісти
Заіпа.в цей рудий 3,14здобол. Чепушило.
показати весь коментар
25.08.2025 21:48 Відповісти
Чергове нічого?
показати весь коментар
25.08.2025 21:48 Відповісти
"Можуть бути дуже серйозні наслідки, але подивимося, що буде...
Побачимо, що станеться протягом наступного тижня чи двох...
ми або укладемо угоду, або ні"

Можна було обійтися однією останньою фразою
показати весь коментар
25.08.2025 21:49 Відповісти
Не зважайте на діда бо він старий. Він меле що в макітру збреде. Як наш Зелідор без папірця.
показати весь коментар
25.08.2025 21:50 Відповісти
З заяви Трампа абсолютно неочевидно, кому власне загрожують "дуже серйозні наслідки", як на мене, то 3еленому варто піднапружитись...
показати весь коментар
25.08.2025 21:50 Відповісти
25.08.2025 21:51 Відповісти
Схоже, що "Останнє китайське попередження" отримало американського конкурента?🤭😆😂🤣
показати весь коментар
25.08.2025 21:58 Відповісти
25.08.2025 21:56 Відповісти
25.08.2025 21:59 Відповісти
порве фотку з ху.. точно
показати весь коментар
25.08.2025 22:03 Відповісти
не порве. Бо це йому було надіслано пароль для подальшого звязку
показати весь коментар
25.08.2025 22:11 Відповісти
хто як думає - лавров його ***** пошле вже завтра, чи все ж таки післязавтра?
показати весь коментар
25.08.2025 22:04 Відповісти
ти ж бачиш, він же тут же зазначив "але": "але подивимось, що даі буде". Завтрв мерин дасть Краснову подивитися далі свого хера.
показати весь коментар
25.08.2025 22:14 Відповісти
Шо,опять!?!?
показати весь коментар
25.08.2025 22:07 Відповісти
за 24 години
показати весь коментар
25.08.2025 22:11 Відповісти
Вже замахався рахувати, скільки разів воно попереджає московитів!!!єпануте створіння цей трамп!!!
показати весь коментар
25.08.2025 22:12 Відповісти
Дуже-дуже серйозні наслідки. Тупне ножкой і надує губки.
показати весь коментар
25.08.2025 22:13 Відповісти
Тампон, так з якого часу відлік двох тижнів?
показати весь коментар
25.08.2025 22:17 Відповісти
Скільки можна вже погрожувати? Якщо ти тільки погрожуєш але нічого не робиш, то в кінці кінців на тебе вже ніхто не звертає уваги......Невже не розуміє ще й досі,що всі його погрози вже викликають у росіян істеричний регіт.... Іспанський сором....
показати весь коментар
25.08.2025 22:17 Відповісти
Колись жартували про n-не китайське попередження, тепер можна жартувати про гамериканське…
показати весь коментар
25.08.2025 22:20 Відповісти
двотижневе тако здатне тільки сильно смердіти
показати весь коментар
25.08.2025 22:25 Відповісти
Ці всі заяви робляться для маніпуляцій і затягування війни. Кукловоди роблять також систематичні вкиди на свої змі щоб маніпулювати людьми, пудрити їм мозги і тримати їх в тонусі, як одну так і другу сторону конфлікту. Я бачу так.
показати весь коментар
25.08.2025 22:27 Відповісти
господи, та не виставляй ти вже себе повною їбанашкою зі своїм мабуть вже тридцятим ультиматумом !
показати весь коментар
25.08.2025 22:32 Відповісти
Це все робиться с цільовим умислом. Чи ти думаєш що кукловоди настільки тупі? От тебе начало трясти від цієї новини, потім тобі дадуть таблетку і скажуть що підводні лодки сша пішли в сторону росії або про розовий фламінго.
показати весь коментар
25.08.2025 22:50 Відповісти
Дональд Трамп: Кіно про два тижня.
Два білета, один дорослий, один дитячий.
Вибачте, можна? Вибачте, тут свобідно?
Що сьогодні показують?
А, про два тижня. Знову два тижня.
показати весь коментар
25.08.2025 22:52 Відповісти
із вуст Трампа це вже звучить як "останнє китайське попередження",
тобто на нього вже ніхто не зважає
показати весь коментар
25.08.2025 22:53 Відповісти
 
 