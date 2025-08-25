Трамп предупредил об "очень серьезных последствиях", если Россия не прекратит войну против Украины

Президент США Дональд Трамп пригрозил России возможными "серьезными последствиями", если она не прекратит войну против Украины, а в течение двух недель не будет заключено мирное соглашение.

Об этом он сказал на брифинге в Овальном кабинете, цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что он "вмешается очень решительно", если соглашение о прекращении боевых действий не будет заключено в течение ближайших двух недель.

"Могут быть очень серьезные последствия, но посмотрим, что будет. Могут быть очень серьезные последствия, потому что это то, что должно закончиться. Посмотрим, что произойдет в течение следующей недели или двух, и тогда я вмешаюсь. Если мне придется быть там, я буду там, и мы или заключим соглашение, или нет", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, как долго он позволит конфликту продолжаться.

На прошлой неделе Трамп сказал, что даст российскому президенту Владимиру Путину "несколько недель" после того, как призвал российского лидера встретиться со своим украинским коллегой. Двухнедельный срок - это часто повторяющийся рефрен президента.

На этот раз Трамп также сказал, что между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует "огромная неприязнь", но повторил, что хотел бы, чтобы два лидера встретились.

"Между этими двумя есть огромная личная неприязнь, и нам придется это исправить. Но я хотел бы, чтобы они сначала встретились. Они хотят, чтобы я был там. Возможно, я буду там, а возможно, нет. Посмотрим", - добавил американский президент.

