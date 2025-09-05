Трамп готує указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни вже сьогодні, - Fox News

Президент США Дональд Трамп готується підписати указ про перейменування Пентагону вже у п’ятницю, 5 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

За даними телеканалу, йдеться про повернення історичної назви - Міністерство війни. Співрозмовник у Білому домі уточнив, що указ передбачатиме використання цієї назви поряд із чинною - Міністерство оборони, а також внесення змін у назви посад.

Очільнику відомства Піту Гегсету буде доручено закріпити "Міністерство війни" як основну назву.

Речниця Білого дому Керолайн Лівіт фактично підтвердила інформацію, перепостивши у соцмережі X новину Fox News без змін.

Раніше Трамп анонсував таку ініціативу наприкінці серпня.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.