Трамп готує указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни вже сьогодні, - Fox News
Президент США Дональд Трамп готується підписати указ про перейменування Пентагону вже у п’ятницю, 5 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
За даними телеканалу, йдеться про повернення історичної назви - Міністерство війни. Співрозмовник у Білому домі уточнив, що указ передбачатиме використання цієї назви поряд із чинною - Міністерство оборони, а також внесення змін у назви посад.
Очільнику відомства Піту Гегсету буде доручено закріпити "Міністерство війни" як основну назву.
Речниця Білого дому Керолайн Лівіт фактично підтвердила інформацію, перепостивши у соцмережі X новину Fox News без змін.
Раніше Трамп анонсував таку ініціативу наприкінці серпня.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.
Однозначно що так.
БіллаДонью..
Міністерство фінансів - на Міністерство банкнот і рахунків
Міністерство енергетики - на Міністерство тепла і світла
Міністерство сільського господарства - на Міністерство харчів і бухла...
Трампу з оточенням у Вашингтоні, про медичне спасіння Американців подбати, а він про Нобелівську для себе задом єлозить!
Ганебна медицина на Алясці!!
лікували зубну біль, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY