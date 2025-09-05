УКР
Новини
709 40

Трамп готує указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни вже сьогодні, - Fox News

США передадуть Україні ракети TOW та ПТРК AT-4 у новому пакеті допомоги

Президент США Дональд Трамп готується підписати указ про перейменування Пентагону вже у п’ятницю, 5 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

За даними телеканалу, йдеться про повернення історичної назви - Міністерство війни. Співрозмовник у Білому домі уточнив, що указ передбачатиме використання цієї назви поряд із чинною - Міністерство оборони, а також внесення змін у назви посад.

Очільнику відомства Піту Гегсету буде доручено закріпити "Міністерство війни" як основну назву.

Речниця Білого дому Керолайн Лівіт фактично підтвердила інформацію, перепостивши у соцмережі X новину Fox News без змін.

Раніше Трамп анонсував таку ініціативу наприкінці серпня.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.

Пентагон (1461) Трамп Дональд (7062)
Топ коментарі
+11
Ще одні впроваджувальники офісу простих рішень
05.09.2025 10:50 Відповісти
+10
нарешті! дуже своєчасне рішення! недарма трампа вибрали! почались справи!
05.09.2025 10:48 Відповісти
+9
Когда собаке нехер делать ... Как похожи все самовлюбленные дегенераты. Наш тоже поначалу любил играться в переименования.
05.09.2025 10:52 Відповісти
Буде пуста ще й ганебна назва
05.09.2025 10:58 Відповісти
дебілам нейметься...
05.09.2025 10:49 Відповісти
Підуть війною?
05.09.2025 10:50 Відповісти
- З таким настроєм Ви, Куме, Премію Миру не отримаєте...
05.09.2025 10:51 Відповісти
Потужно.
05.09.2025 10:51 Відповісти
То за шо цей ідіот розраховує на Нобелівську премію МИРУ?
05.09.2025 10:52 Відповісти
Це елементарно, Ватсон. Міністерство війни - щоб ніде не було війни))).
05.09.2025 11:04 Відповісти
себя в Императора переименуй!)..посмиховисько!)))
05.09.2025 10:52 Відповісти
Щоб перейменувати себе в Імператора, треба, спочатку, створити Імперію. Приєднати до США - Канаду, Ісландію, Мексику, Панаму...
05.09.2025 11:01 Відповісти
...північну корею...
05.09.2025 11:15 Відповісти
Ой і дебіло ж воно!
05.09.2025 10:52 Відповісти
Оно таким было всегда. Тут вопросов к нему нет, тут вопросы к "мудрому" быдлу, выбравшему это в президенты.
05.09.2025 11:10 Відповісти
"Мудрими" їх робили конкретні ЗМІ та конкретні особи. Тому найперше питання саме до них. Як і в нас.
05.09.2025 11:18 Відповісти
і отрима за це премію миру ))
05.09.2025 10:54 Відповісти
Нарешті переставлення ліжок в борделі
05.09.2025 10:54 Відповісти
Не встиг ...
Однозначно що так.
05.09.2025 11:05 Відповісти
Ось це потужно ,ну який президент такі реформи ,головне нобелівську премію дайте.
05.09.2025 10:55 Відповісти
І в честь такої перемоги Тампону орден потрібно дати. Да ще й нобелівську премію миру за те що він зупинив 15 воєн яких не сталося якби він був президентом. сша перетворили в дурдом з одним шизоїдом навколо якого всі водять хороводи і йому аплодують і нагороджують медальками що б воно не утнуло.
05.09.2025 10:55 Відповісти
05.09.2025 11:00 Відповісти
Міністерство війни,*****...
05.09.2025 11:01 Відповісти
Звісно, що то муйня, але то США, то їх справи. Чомусь всі мовчали,Юколи Боневтік Потужний перейменував Адміністрацію президента в Офіс Президент та інші структури. То мабуть було на часі і дуже необхідно?
05.09.2025 10:56 Відповісти
Їх дії, як під копірку.
05.09.2025 11:17 Відповісти
Вбити Білла Донью..
05.09.2025 10:57 Відповісти
у нас квартальний дебіл перейменував адміністрацію президента в офіс президента і от бачте як все раптом перетворилося на "країну мрій"... живемо тепер як у казці. Тож Трампу є з кого брати приклад...
05.09.2025 10:57 Відповісти
А по темі щось є, чи головне Україну обісрати
показати весь коментар
а що старий дід може зробити ? коли мізків нема то нехай пограється
05.09.2025 10:57 Відповісти
Міністерство транспорту - на Міністерство пересування
Міністерство фінансів - на Міністерство банкнот і рахунків
Міністерство енергетики - на Міністерство тепла і світла
Міністерство сільського господарства - на Міністерство харчів і бухла...
05.09.2025 10:57 Відповісти
Навіщо ти розкриваєш плани трампанутого на його підготовчу діяльність до конца терміну
05.09.2025 11:12 Відповісти
А. ліжка вже передвинули?
05.09.2025 10:58 Відповісти
адже треба щось робити
05.09.2025 10:59 Відповісти
Трампу, більше немає, що показати Американцям, як тільки вивіски змінювати!?!? А за медичне забезпечення Американців, щоб було хоть на рівні країни ЄС, він не думає?!?! Одні гешефти у професійного банкрута!!
Трампу з оточенням у Вашингтоні, про медичне спасіння Американців подбати, а він про Нобелівську для себе задом єлозить!
Ганебна медицина на Алясці!!
лікували зубну біль, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
05.09.2025 11:00 Відповісти
А должность президента в "Его Святейшество")
05.09.2025 11:02 Відповісти
05.09.2025 11:15 Відповісти
показати весь коментар
А після на міністерство здачі
05.09.2025 11:10 Відповісти
Напевно думає, що тепер Пуйло точно підпише капітуляцію.
05.09.2025 11:11 Відповісти
Ну, до зеленського ще далеко., пам'ятаєте як він хотів, урядовий квартал, в Білу Церкву перевезти...
05.09.2025 11:16 Відповісти
 
 