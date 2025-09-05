Трамп не обіцяв запровадити нові санкції проти РФ та закликав ЄС припинити купувати російську нафту, - WSJ
Дональд Трамп під час розмови із європейськими лідерами 4 вересня не взяв на себе чітких зобов'язань щодо запровадження будь-яких нових санкцій США проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
Так, спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що лідер США, як і раніше, відданий вивченню всіх шляхів для досягнення миру в Україні, і повторив, що Трамп залишається відкритим для тристороннього саміту як з Путіним, так і з Зеленським, розповів співрозмовник, який був присутній на зустрічі.
Водночас, розповіли джерела, Трамп не брав на себе чітких зобов'язань щодо запровадження будь-яких нових санкцій США.
Натомість лідер США закликав європейських партнерів припинити закупівлі російської нафти, оскільки це дозволяє Кремлю фінансувати війну.
Також Трамп наголосив на необхідності тиску на Китай, що підкреслив і віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери провели спільну конференцію за результатами засідання "Коаліції охочих".
Доречі де ті дописувачі які тут грозились що 2 вересня Тампон таке зробить, таке страшне зробить Сосії що війна закінчиться в один день?
Індія та Китай найбільше зацікавлені, щоб війна рф проти України тривала якнайдовше.
Ще рік такої «спецоперації» і путін віддаватиме їм нафту та газ задарма або в обмін на їжу та патрони."