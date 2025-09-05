УКР
Трамп не обіцяв запровадити нові санкції проти РФ та закликав ЄС припинити купувати російську нафту, - WSJ

Про що говорив Трамп із європейськими лідерами?

Дональд Трамп під час розмови із європейськими лідерами 4 вересня не взяв на себе чітких зобов'язань щодо запровадження будь-яких нових санкцій США проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Так, спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що лідер США, як і раніше, відданий вивченню всіх шляхів для досягнення миру в Україні, і повторив, що Трамп залишається відкритим для тристороннього саміту як з Путіним, так і з Зеленським, розповів співрозмовник, який був присутній на зустрічі.

Водночас, розповіли джерела, Трамп не брав на себе чітких зобов'язань щодо запровадження будь-яких нових санкцій США.

Читайте також: Пєсков про розмову Трампа і Путіна: Наразі немає напрацювань

Натомість лідер США закликав європейських партнерів припинити закупівлі російської нафти, оскільки це дозволяє Кремлю фінансувати війну.

Також Трамп наголосив на необхідності тиску на Китай, що підкреслив і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери провели спільну конференцію за результатами засідання "Коаліції охочих".

Читайте: Трамп готує указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни вже сьогодні, - Fox News

Трампу з оточенням у Вашингтоні, про медичне спасіння Американців треба подбати, а він про Нобелівську для себе задом єлозить! ****** облизує!!
Ганебна медицина на Алясці!!
лікували зубну біль, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
05.09.2025 11:01
а навіщо тампону охорона? нехай буде відкритий до діалогу з усіма
05.09.2025 11:02
А як же орденоносний сенатор Ліндсі Грем (https://censor.net/ua/news/3570290/grem-i-blyumental-nagorodjeni-ordenom-yaroslava-mudrogo-i-stupenya) ? Виявився пи*доболом?
05.09.2025 11:03
Даже если он и введет какие-то санкции - все это будет для отвода глаз. Только упоротые мага дебилы и республиканцы не видят что это за существо. Европа должна расчитывать только на себя.
05.09.2025 11:03
рудий донні жодних санкцій до свого друга ***** ніколи не застосує
05.09.2025 11:04
Пора уже усі згадки про Трампона відносини до спаму, бо відверто дратує, і зараз птахи Мадяра у 100 разів ефективніші, аби примусити Х-уйла до припинення гарячої стадії війни (холодна - принаймні на сотню років забезпечена), ніж батальон зібраних з усього світу трампів і трампиків.
05.09.2025 11:08
Не хочу образити і усіх інших, хто нищить тил ворога, Буданова і т. д.
05.09.2025 11:11
Здається, трамп, шидше доєднається до зеленського і введе санкції проти Порошенка, за допомогу ВСУ...
05.09.2025 11:09
Особисто Фіцо та Обрана не бажає закликати припинити купувати рашистська нафту та газ?
05.09.2025 11:09
Ні обіцянок ні пробачень
05.09.2025 11:15
Ну от, він вам нічого не обіцяв. І завершити війну за 24 години він пошуткував, і з санкціями пошуткував. І повірте, з гарантіями безпеки буде те ж саме. За що ми віддали свої копалини? За те що рижий обмудок тримав нас за руки вивів ***** з ізоляції?
Доречі де ті дописувачі які тут грозились що 2 вересня Тампон таке зробить, таке страшне зробить Сосії що війна закінчиться в один день?
05.09.2025 11:15
@ (у перекладі):
Індія та Китай найбільше зацікавлені, щоб війна рф проти України тривала якнайдовше.
Ще рік такої «спецоперації» і путін віддаватиме їм нафту та газ задарма або в обмін на їжу та патрони."
05.09.2025 11:17
 
 