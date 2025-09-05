УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9328 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
279 1

Фон дер Ляєн і Венс обговорили санкційний тиск на Росію, - Єврокомісія

США запровадили санкції проти трьох російських компаній та низки кораблів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо спільних зусиль із посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Пінто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За її словами, сторони наголосили на важливості збереження єдиного фронту у санкційній політиці. Вона зазначила, що чим більше ЄС та партнери координують свої дії, тим ефективнішими стають обмеження.

Пінто нагадала про попередні спільні кроки з країнами "Групи семи", зокрема щодо обмеження цін на нафту, які вже демонструють результат. Вона підкреслила, що мета цих заходів - посилити тиск на воєнну економіку Росії та змусити президента РФ сісти за стіл переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не обіцяв запровадити нові санкції проти РФ та закликав ЄС припинити купувати російську нафту, - WSJ

Автор: 

санкції (12638) фон дер Ляєн Урсула (870) Джей Ді Венс (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вже не потрібно говорити з США, мабудь треба говорити з Пекіном, бо такого кидалово як з боку Америки Україна ще не бачила.
показати весь коментар
05.09.2025 15:32 Відповісти
 
 