Фон дер Ляєн і Венс обговорили санкційний тиск на Росію, - Єврокомісія

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо спільних зусиль із посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Пінто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За її словами, сторони наголосили на важливості збереження єдиного фронту у санкційній політиці. Вона зазначила, що чим більше ЄС та партнери координують свої дії, тим ефективнішими стають обмеження.

Пінто нагадала про попередні спільні кроки з країнами "Групи семи", зокрема щодо обмеження цін на нафту, які вже демонструють результат. Вона підкреслила, що мета цих заходів - посилити тиск на воєнну економіку Росії та змусити президента РФ сісти за стіл переговорів.

