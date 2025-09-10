РФ вимагає від України віддати близько 6 тис. кв. км території, якої не завоювала, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс озвучив, чого вимагає РФ від України.

Про це він заявив в інтерв'ю One America News, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, зараз ми дійшли до точки, де ми принаймні звузили коло до кількох ключових питань. Одне питання територіальне. Росіяни хочуть близько шести тисяч квадратних кілометрів або близько того, які вони ще не завоювали військовою силою. Це те, чого хочуть росіяни", - зазначив Венс.

За словами віцепрезидента США, українці, з іншого боку, хочуть гарантії безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого.

"Тому що вони хочуть впевненості, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи років, вимагаючи більше", - додав він.

