РФ вимагає від України віддати близько 6 тис. кв. км території, якої не завоювала, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс озвучив, чого вимагає РФ від України.
Про це він заявив в інтерв'ю One America News, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, зараз ми дійшли до точки, де ми принаймні звузили коло до кількох ключових питань. Одне питання територіальне. Росіяни хочуть близько шести тисяч квадратних кілометрів або близько того, які вони ще не завоювали військовою силою. Це те, чого хочуть росіяни", - зазначив Венс.
За словами віцепрезидента США, українці, з іншого боку, хочуть гарантії безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого.
"Тому що вони хочуть впевненості, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи років, вимагаючи більше", - додав він.
Може погані не ті, кого тут прийнято такими вважати?
Геніально!
Після цьго нові люди будуть змушені розгрібати все те, що ви натворили.
А про Україну - закрийте свої брехливі роти та не вказуйте, як нам жити.
просто сосіяни хочут 6 тисяч кв км авансом. Типу це не власність України, а якась нейтральна марсіанська поверхня . Ну що так складно віддати найзахищенішу лінію оборони? Ви що, не бажаєте нобелівську премію трампу? До речі, ви сьогодні дякували американцям?
Угу. А сейчас смотрим на Польшу и понимаем, что это будут за гарантии: гарантии осуждать, обсуждать и консультировать
Чтобы путин захватил эти территории
А поскольку у путина не получается
Трамп переносит переговоры
Тем самым говорит путину: мочи хохлов!!!
Я же тебе все возможности для этого дал !!!!
Це нас ще 6 тис гектар заставляє віддати представник тої країни, яка забрала запаси № 3 атомного в світі і гарантувала захист??????
по решті окупованих нині територіям кацапи-окупанти просто проїхалися як туристи по хАрошему асфальту імені Зєлі-Підєрмачної-Арагнідно-Верещучій...
▫️Трамп прагне завершити війну, чинячи тиск і на росію, і на Україну. (тиск на росію? де й коли?)
▫️Трамп не бачить сенсу в економічній ізоляції росії. (валодья - друг, яка в біса ізоляція?)
▫️Трамп у разі врегулювання в Україні відкритий до повного спектру домовленостей з росією у сфері економіки.