УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11672 відвідувача онлайн
Новини Передача територій
6 598 38

РФ вимагає від України віддати близько 6 тис. кв. км території, якої не завоювала, - Венс

Скільки територій хоче Росія? Венс назвав цифру

Віцепрезидент США Джей Ді Венс озвучив, чого вимагає РФ від України.

Про це він заявив в інтерв'ю One America News, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, зараз ми дійшли до точки, де ми принаймні звузили коло до кількох ключових питань. Одне питання територіальне. Росіяни хочуть близько шести тисяч квадратних кілометрів або близько того, які вони ще не завоювали військовою силою. Це те, чого хочуть росіяни", - зазначив Венс.

За словами віцепрезидента США, українці, з іншого боку, хочуть гарантії безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого.

"Тому що вони хочуть впевненості, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи років, вимагаючи більше", - додав він.

Читайте: Фон дер Ляєн і Венс обговорили санкційний тиск на Росію, - Єврокомісія

Автор: 

росія (67621) США (24254) територіальна цілісність (219) Джей Ді Венс (144)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Заради цього треба було принижуватися на Алясці і вітька кілька разів відряджати до мацкви?
показати весь коментар
10.09.2025 14:00 Відповісти
+26
Він вже замість Піськова влаштувався на роботу? Озвучувать хотєлки *****?
показати весь коментар
10.09.2025 14:00 Відповісти
+24
Це він у сторіз прочитав?
показати весь коментар
10.09.2025 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це він у сторіз прочитав?
показати весь коментар
10.09.2025 13:59 Відповісти
Заради цього треба було принижуватися на Алясці і вітька кілька разів відряджати до мацкви?
показати весь коментар
10.09.2025 14:00 Відповісти
По словам Венса, Україна вже начебто згодна з передачею території і чекає тільки на гарантії безпеки у подальшому. От же хитра тварюка з пулу Трампа.
показати весь коментар
10.09.2025 14:00 Відповісти
А ти звідки знаєш що це не так, в марахвоні сказали ?
показати весь коментар
10.09.2025 14:02 Відповісти
І в марафоні також.
показати весь коментар
10.09.2025 14:03 Відповісти
Він вже замість Піськова влаштувався на роботу? Озвучувать хотєлки *****?
показати весь коментар
10.09.2025 14:00 Відповісти
А цей виродок з макіяжем знову псує повітря.
показати весь коментар
10.09.2025 14:00 Відповісти
Ахаха, Трамп поганий, Венс поганий, Орбан і Фіцо по дефолту погані, Навроцький поганий, Мерц поганий, Мелоні погана, Макрон поганий, Стармер поганий, багато інших поганих - це короткий список поганців за версією геніальних аналітичних умів з коментів цензора.

Може погані не ті, кого тут прийнято такими вважати?
показати весь коментар
10.09.2025 15:06 Відповісти
Може, хтозна.
показати весь коментар
10.09.2025 15:18 Відповісти
Набір літер зараховано. А що по суті сказаного Венсом?
показати весь коментар
10.09.2025 15:23 Відповісти
дбл і Венс і рижий
показати весь коментар
10.09.2025 14:00 Відповісти
Реве за кацапів? - віддайте і буде вам Щастя
показати весь коментар
10.09.2025 14:01 Відповісти
ПНХ. **** рашистам а не території. Да і гарантії ми вже ваші побачили. ***** скоро в Вашингтоні на столах танцювати буде
показати весь коментар
10.09.2025 14:02 Відповісти
кацапия вимагае малиновые штаны себе, а Украине-цаки...от и все....
показати весь коментар
10.09.2025 14:03 Відповісти
Один рудий-старий маразматик,другий з ретушованими віями,хоча ще і не старий,але розуміє що так не можна але щоб угодити боссу,лиже дупу, плете в унісон.
показати весь коментар
10.09.2025 14:04 Відповісти
А за окуповану територію України трампісти вже навіть не хочуть нічого ні знати, ні говорити. Мовляв, нехай вже залишається касапам.
показати весь коментар
10.09.2025 14:05 Відповісти
Бо у світі Трампа та його діджеїв так і є - завоював (або вкрав) - то твоє.
показати весь коментар
10.09.2025 14:08 Відповісти
А я вимагаю відправити путіна і росіян на Марс. Там вони зможуть отримати всю планету у своє розпорядження, якщо так їм потірібні території. Комусь може і сподобається. На Марсі буває +20 С. починати відправку пропоную з путіна і патрушева. Друзі путіна - трамп і маск йому залюбки в цьому допоможуть, я думаю.
показати весь коментар
10.09.2025 14:05 Відповісти
У вас же є всі можливості, і зібрати їх, і посадити у ракету, та і ракета, звісно ж, теж є.
показати весь коментар
10.09.2025 15:19 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 14:05 Відповісти
Якщо ми віддамо кацапам свої території, вони за ними більше не повернуться
Геніально!
показати весь коментар
10.09.2025 14:08 Відповісти
Ваши гарантії Безпеки НІЧОГО не варті - США та ЕС як завжди відморозиться - і нічого не зробить, може тількі скличе сов без ООН і все.
показати весь коментар
10.09.2025 14:08 Відповісти
Перше, що ви, тобто США маєте зробити - це посадити багаторазового злочинця і шахрая Трампа у вязницю, а потім розігнати всю банду нездар, що зібралась навколо нього (включно з самим Внесом).
Після цьго нові люди будуть змушені розгрібати все те, що ви натворили.
А про Україну - закрийте свої брехливі роти та не вказуйте, як нам жити.
показати весь коментар
10.09.2025 14:10 Відповісти
Як тільки українці зроблять це зі своєю бандою, так одразу і американці теж.
показати весь коментар
10.09.2025 15:21 Відповісти
Ну тоді хай росія віддає захоплені частини Запорізької і Херсонської області, якщо вже обмін територіями - то обмін, а не продаж.
показати весь коментар
10.09.2025 14:11 Відповісти
диванотрахер знову прирівнює агресора до жертви.

просто сосіяни хочут 6 тисяч кв км авансом. Типу це не власність України, а якась нейтральна марсіанська поверхня . Ну що так складно віддати найзахищенішу лінію оборони? Ви що, не бажаєте нобелівську премію трампу? До речі, ви сьогодні дякували американцям?
показати весь коментар
10.09.2025 14:11 Відповісти
По словам вице-президента США, украинцы, с другой стороны, хотят гарантии безопасности, то ли от европейцев, то ли от кого-то другого.

Угу. А сейчас смотрим на Польшу и понимаем, что это будут за гарантии: гарантии осуждать, обсуждать и консультировать
показати весь коментар
10.09.2025 14:11 Відповісти
Трамп поэтому и тянет время
Чтобы путин захватил эти территории
А поскольку у путина не получается
Трамп переносит переговоры
Тем самым говорит путину: мочи хохлов!!!
Я же тебе все возможности для этого дал !!!!
показати весь коментар
10.09.2025 14:12 Відповісти
Капітан Очевидність отримав чергове звання. Тепер він Генерал *******
показати весь коментар
10.09.2025 15:23 Відповісти
і це мичить гарант суверінітету та цілістності по Будапешським????
Це нас ще 6 тис гектар заставляє віддати представник тої країни, яка забрала запаси № 3 атомного в світі і гарантувала захист??????
показати весь коментар
10.09.2025 14:23 Відповісти
У тебе з Трампом задниці не витримають давати кацапи все що вони хочуть.Не бійся і не звертай уваги до тебе ще дальше ніж до Польщі , закінчуй істерику.
показати весь коментар
10.09.2025 14:25 Відповісти
якщо вже відверто, то Московія "завойувала" ціною мільйонних втрат свого дешевого ру-бльового м'яса і десятків тисяч одиніць різноманітної совєцької техніки (наземної-повітряної-морської) територію розміром, ну, у пару повноцінних районів України - і ФсьО..
по решті окупованих нині територіям кацапи-окупанти просто проїхалися як туристи по хАрошему асфальту імені Зєлі-Підєрмачної-Арагнідно-Верещучій...
показати весь коментар
10.09.2025 14:27 Відповісти
А по чиєму асХВальту проїхалися у криму та лугандоні?
показати весь коментар
10.09.2025 15:00 Відповісти
..схоже, що ви не з України.. тому, для нетутЕшніх, чи, навіть, туземних дебілів, особливо для упоротих зебілів, пояснюю - "проїхалися у криму та лугандонії" свідки секти ригоанальних ідіотів Йаника - Баті усих імбецилів, та їх послЄдишей - тупорилих шанувальників кварталу95 - ригоаналів-лайт, тупорилий вибір яких кров'ю сплатили недалекі вкраїнчики (і ту не треба приплетати Українців, які у 2014-2022му спинили орду з Московії та й досі тримають) ...
показати весь коментар
10.09.2025 15:38 Відповісти
росія менше окупувала за три останні роки війни ~5800 кв.км.
показати весь коментар
10.09.2025 14:38 Відповісти
У статті далеко не все з основного, що прозвучало в цьому інтерв'ю.
▫️Трамп прагне завершити війну, чинячи тиск і на росію, і на Україну. (тиск на росію? де й коли?)
▫️Трамп не бачить сенсу в економічній ізоляції росії. (валодья - друг, яка в біса ізоляція?)
▫️Трамп у разі врегулювання в Україні відкритий до повного спектру домовленостей з росією у сфері економіки.
показати весь коментар
10.09.2025 14:39 Відповісти
Бляха, цей дегенерат займає посаду віце-президента і отримує відповідну зарплату.
показати весь коментар
10.09.2025 15:10 Відповісти
 
 