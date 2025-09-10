Трамп не бачить причин для економічної ізоляції Росії, - Венс
Американський лідер Дональд Трамп поки не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім як для продовження війни. Він також готовий до угод із Москвою, вигідних для Штатів.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент (США, – ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися", - сказав він.
Венс стверджує, що Трамп готовий до вигідних економічних угод з РФ, які стосуються нафти, газу та мінералів.
За словами Венса, ймовірне мирне врегулювання дозволить розвивати Штатам економічні відносини з Києвом і Москвою, і "відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини (...) це може стати найкращою гарантією довготривалого миру" у Східній Європі.
"Якби у нас були найкращі економічні відносини у Східній Європі, це могло б стати найкращою гарантією довгострокового миру, бо коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не захочеш руйнувати це буквально, починаючи нову війну. Створімо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру", - додав американський віцепрезидент.
"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим."
- Владимир Ильич Ленин.
скаіть, що ленін був не правий
Так, кишені у Трампа широко відкриті...
кишенідупло , в нього , відкрите - перед кацапами !
До Аляски ***** сцяло Трампу у очи а на Алясці кончило.
вони як діти у міжнвародній політиці
таки не вбивають нападника а верщать поліція
потім збирають киши з туфлів гуччі
це не я придумав
це Стівен Кінг
це так по мериканськи
на х я їм індіанці зараз і скальпи непотрібні
коли до нього дійде це зламає його погляд на світ
Не Білий дім, а збіговисько дегенератів.
Злучені північноамериканські штати деградують. На жаль.
Геніально. Торгувати, а не воювати.
Такое бывает в одном случае - когда они подельники агрессора.
тварь вєнс і тампон просто продали нас забравши атомну зброю
про "відтягнути росію від китаю" вже не гелгочуть, бо всім очевидно що це теж неможливо
але моральна ницість верхівки республіканців (а можливо і не тільки верхівки) блищить аж сяє
пекельно-чорним сяйвом
Може він тоді змінить зовнішню політику США?
не проживе ще три роки , а його приберуть з цієї посади 😡