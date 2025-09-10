УКР
Трамп не бачить причин для економічної ізоляції Росії, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Американський лідер Дональд Трамп поки не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім як для продовження війни. Він також готовий до угод із Москвою, вигідних для Штатів.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент (США, – ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися", - сказав він.

Венс стверджує, що Трамп готовий до вигідних економічних угод з РФ, які стосуються нафти, газу та мінералів.

За словами Венса, ймовірне мирне врегулювання дозволить розвивати Штатам економічні відносини з Києвом і Москвою, і "відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини (...) це може стати найкращою гарантією довготривалого миру" у Східній Європі.

"Якби у нас були найкращі економічні відносини у Східній Європі, це могло б стати найкращою гарантією довгострокового миру, бо коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не захочеш руйнувати це буквально, починаючи нову війну. Створімо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру", - додав американський віцепрезидент.

+54
Дебіл
10.09.2025 15:09
+25
А зараз у Білому дурдомі всі дебіли. Иакій виьір мудрого наріда сша. Но не нам про це казати маючи у себе оцей вибір мудрого наріда України в 2019 році.
10.09.2025 15:13
+24
Этот дегенерат живет в своем придуманном мире, который никак не желает стыковаться с реальностью за окном. Всякие были президенты у США, но такого откровенно больного дебила там еще не было.
10.09.2025 15:11
на ставці у *****
10.09.2025 15:27
Маючи такого дебіла віцепрездентом навіть гипотетична перемога демократів в жовтні 2026 року і можливий імпічмент трампа не врятує нас від цих дегенератів-магівців до січня 2029 року, не хочеться утотожнювати їх з республіканцями, але все доволі сумно...
10.09.2025 15:39
вигідні для США проекти виробництва в рашці мотузки, на якій вона повісить Америку.

"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим."
- Владимир Ильич Ленин.

скаіть, що ленін був не правий
10.09.2025 15:52
Дійсно -не то що дибіл, а дибіли! І ще раз підтверджує, яке їхало, таке і здибало, що одне в гамедриці неадекватне і привело з собою неадекватів, що наше неадекватне Z-найвеличніше , яке привело з собою неадекватів! Що одне звинувачує папєрєдніків, що інше - також! Що одне на словах зупиняє війну, що інше-також!
10.09.2025 15:56
Головне вигода - ніякої ізоляції - Трамп не міняється
10.09.2025 15:09
Президент (США, - ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, Джерело: https://censor.net/ua/n3573355

Так, кишені у Трампа широко відкриті...
10.09.2025 15:09
кишені дупло , в нього , відкрите - перед кацапами !
10.09.2025 15:20
Містер 'здєлка', а не президент. І така ж команда якіхось неадекватів.
показати весь коментар
Ну звісно не бачить... А як же агєнт ''красноФ'' буде відкривати хайло на свого господаря *****? Він тільки криваву доріжку йому слати може.
10.09.2025 15:10
І це не дивно шо не бачить. В Анкориджу йому ***** на очи кончило, тому і не бачить.
До Аляски ***** сцяло Трампу у очи а на Алясці кончило.
10.09.2025 15:10
Феєричний дов6ойо6, як і його шеф!
10.09.2025 15:11
Ну як ці тупорилі америкоси не допруть, що Путіна не цікавлять гроші і економічні інтереси! Він стільки має бабла, що його вже тошнить мабуть! Його цікавить двіжуха, тривалість його життя, потомки на кацапському престолі, власна велич і влада! Нахрена йому ваші угоди? Він насолоджується тим, як принижуються перед ним тупі америкоси!
10.09.2025 15:12
ці люди не пройшли 90ті як ***** та ми
вони як діти у міжнвародній політиці

таки не вбивають нападника а верщать поліція
потім збирають киши з туфлів гуччі
це не я придумав
це Стівен Кінг
10.09.2025 15:41
ьліднолиці міняють декілька мільонів українців на декілька сотень мільярдіс долярів
це так по мериканськи
на х я їм індіанці зараз і скальпи непотрібні
10.09.2025 15:42
Тобто хуцпомени з білого мага-дому відверто стають на позиції москоу пропаганди - наче це санкції і нато = причини війни !!!
10.09.2025 15:13
Агент кремля діє рішуче. Не звертає увагу ні на що служить "радянському союзу"
10.09.2025 15:13
Абсолютно відірвані від реальності уї@ани. Трампон вже однією ногою в могилі, а в тупій макітрі тільки про гроші.
10.09.2025 15:14
буржуй не доганяє, що діло не в грошах
коли до нього дійде це зламає його погляд на світ
10.09.2025 15:15
10.09.2025 15:16
Вони точно на місяць залетіли. Меркель теж вважала, що економічні зв'язки з Росією зроблять з неї пухнастого зайчика. В результаті довелося потратити кучу грошей, щоб злізти з газової голки. Тож не думаю, що Венс всього цього не розуміє. Він напевне грає дурника та і все.
10.09.2025 15:17
Воно ж усе своє життя було покидьком і мерзотником - що зараз змінилось?... (риторично).
10.09.2025 15:17
Ну і команду зібрав недоумок, венс такаж мерзота як і трамп ,на жаль демократи ніяк не оговтаются.
10.09.2025 15:18
Це закат Америки.як сверхдержави....
10.09.2025 15:18
Продайте їм мотузку, на якій вони вас повісять або зброю з якої вас і вб'ють, а так все вірно каже - причин нема.
10.09.2025 15:18
З Венсом усе і так ясно,мене більш цікавить ***** Польща сьогодні напала на россію? Така маленька країна напала на величезну потугу,що вони взагалі думали?
10.09.2025 15:19
10.09.2025 15:20
І це еліта Америки? Повна моральна деградація.
10.09.2025 15:20
Шо воно, плять, меле....

Не Білий дім, а збіговисько дегенератів.

Злучені північноамериканські штати деградують. На жаль.
10.09.2025 15:21
Повилазило б йому...
10.09.2025 15:23
Трамп - цинічний торгаш, для якого існує одна-єдина цінність - гроші. Колись Оскар Уайльд влучно висловився про циніків: ""A man who knows the price of everything and the value of nothing." (Людина яка знає все про ціни, і нічого - про цінності).
10.09.2025 15:24
Краще б вони мовчали. Не виглядали б так принижено.
10.09.2025 15:24
Ізоляція неможлива якщо цим займається тільки Захід. Крім того найбільшим покупцем скрапленого газу, металів, добрив рашки є Європа. Настав час усім перестати лицемірити і придумати щось інше.
10.09.2025 15:25
Ну от вам і 5-та стаття НАТИ і гарантії безпеки. На любий напад на НАТО, Тампон буде ще більше смоктати у *****. Так що чекайте обстріли інших країн і не тільки дронами
10.09.2025 15:28
"Створімо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру", - додав американський віцепрезидент.

Геніально. Торгувати, а не воювати.
10.09.2025 15:28
"Трампон".а чи то "ган..дон" є співучасник рашистської окупації України ,рашистського геноциду українського народу і рашистської окупації України.США ІЗ ТРАМПОМ-ВОРОГ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ТРАМ-РАШИСТСЬКА ШЛЮХА.
10.09.2025 15:32
россия начала войну в Европе, нарушив все международные договора и законы; убила сотни тысяч человек, разрушила до тла города и села, а Трамп и Вэнс не видят эти причины.
Такое бывает в одном случае - когда они подельники агрессора.
10.09.2025 15:34
козляра.
10.09.2025 15:34
Вбивай жінок, дітей, ґвалтуй, каліч, розчленовуй . Якщо в тебе є ядерна зброя, це все дозволено. Ще й американський президент аплодуватиме тобі на червоній доріжці і відкрито мріятиме зняти санкції
10.09.2025 15:36
мораль - это иллюзия для бедных, деньги - это святыня для богатых.
10.09.2025 15:39
тобто, за словами Венса, Трумп - кончений дебіл?..
10.09.2025 15:41
які ж ці піндоси кооооонченіііі!!!!!
тварь вєнс і тампон просто продали нас забравши атомну зброю
10.09.2025 15:43
вот это еще одно доказательство (из многих) что *****, агента краснова, крепко (и цепко) держит за тестикулы
10.09.2025 15:44
Брехняя. Нема у Тампона тестікулів. Скоріше кулак в сраці
10.09.2025 15:49
Продажний уйобок. Для нього в світі існують тільки гроші. А ні гідності, а ні моралі ця паскуда не має.
10.09.2025 15:47
мораль для бідних та слабких
10.09.2025 16:23
Agent Krasnov , eta uzhe cherezchur , tak palitsa ...🤣🤣🤣
10.09.2025 15:48
Моральний урод Це барига на крові український дітей,жінок, стариків втратив людську совість Він таки же людиноненависник. як путін.гітлер,сталін Він вбивця людей.
10.09.2025 15:48
Коментар простий: плівки Епштейна породили Краснова
10.09.2025 15:50
це і є позиція США, сказано конкретно і ясно, без мрій про зміну влади в росії. США, як і ЄС потрібен доступ до ресурсів, які необхідні для розвитку економіки, то ж ніяких реальних санкцій проти росії чи Китаю не буде
10.09.2025 15:55
Бо дивиться у сраку х*йлу...
10.09.2025 15:59
не бачить причин тому що не має можливостей
про "відтягнути росію від китаю" вже не гелгочуть, бо всім очевидно що це теж неможливо
але моральна ницість верхівки республіканців (а можливо і не тільки верхівки) блищить аж сяє
пекельно-чорним сяйвом
10.09.2025 16:04
писав тут і продовжу, при Трампі не буде ніяких санкції з боку США
10.09.2025 16:04
Дайте Трампу льодяник, скажіть, що це смачніше ніж сосати у )(уйла кремлівського.
Може він тоді змінить зовнішню політику США?
10.09.2025 16:05
Взагалі всі ці коментарі як американських політиків так і європейських відносно рудого дегенерата - це скоріше тема для психіатричної клініки. У всякому випадку шукати тут здоровий глузд у агента Краснова - себе не поважати.
10.09.2025 16:09
а венс і досі фудболочку з серпом та молотом незняв , і це майбутній президент США ...Бідні українці ще з 19р ..така пошесть кругом ...
10.09.2025 16:15
до влади в США прийшли цинічні мразоти. Мага-срань хоче тільки deal і нема різниці з ким - хоч с кацапським маніяком
10.09.2025 16:21
Та вашому діду вже не глобальні Світові проблеми вирішувати, в з психіатром спілкуватись потрібно, а ще краще з Богом. Не здивуюсь, якщо ця руда мавпа за 3 роки зруйнує усе, що американці будували 250 років.
10.09.2025 16:31
Матимемо тверду надію , що психічно- хворий президент США
не проживе ще три роки , а його приберуть з цієї посади 😡
10.09.2025 16:43
Щоб її зайняв ще більш й...нутий Венс?
10.09.2025 17:33
Епаные уроды и долб..бы пришли к власти в америке...
10.09.2025 16:37
а щоб ти вже подавився...
10.09.2025 16:40
а щоб тобі ще й повилазило. якщо ти ще дотепер не бачиш причини...
10.09.2025 16:43
Двісті років Америка будувалася розвивалася, щоб нарешті привести до влади ось цих двох ДЕБІЛІВ????
10.09.2025 16:49
А ось й відповідь на удар рашистами по Польщі. "Потужно" бл#дь. Війна триватиме, нелюдь х7йло відчуло безкарність.
10.09.2025 16:50
Цікаво, а економічні угоди будуть діяти під час Третьої Світової війни?
10.09.2025 16:59
Трамп на якому ніде печатки ставити так сильно залежить від якогось компромату...Що ж там такого він виробляє, що так міцно сидить на гачку у путлера? Думаю спалився цей дурень і не один раз на сексуальних збоченнях і не тільки.
10.09.2025 17:04
Гроші у пуйла брав і не декларував. Ну і, дійсно, неповнолітні дівчатка. А це вже електричний стілець, на хвилинку
10.09.2025 17:29
Здається Трамп після атаки на Польщу трохи "мулу пустив"😂🤣🤣🤣
10.09.2025 17:34
Агент краSнов своїх поглядів не Zмінить ніколи.... дуже багато кримінального бруду висить на цьому відвертому пожиттєвому довбодятлу .....
10.09.2025 17:43
Здається там вся адміністрація ...бнута на всю голову.Після Аляски почався безперервний терор з використанням БПЛА,ракет коли в Києві загинуло 24 людини,вчора в Яровій 25 пенсіонерів і ці мудаки не бачать причин до ізоляції.Світ з приходом Трампа перевернувся з ніг на голову,міжнародним правом можна підтертися.Тепер рішає не сила права а право сили.Країнами правлять ідіоти
10.09.2025 17:53
может ***** чтото лошадиное между ног пришили и он этим долбит рыжего ******?
10.09.2025 18:11
Вот урод.
10.09.2025 18:15
 
 