Трамп не бачить причин для економічної ізоляції Росії, - Венс

Американський лідер Дональд Трамп поки не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім як для продовження війни. Він також готовий до угод із Москвою, вигідних для Штатів.

"Президент (США, – ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися", - сказав він.

Венс стверджує, що Трамп готовий до вигідних економічних угод з РФ, які стосуються нафти, газу та мінералів.

За словами Венса, ймовірне мирне врегулювання дозволить розвивати Штатам економічні відносини з Києвом і Москвою, і "відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини (...) це може стати найкращою гарантією довготривалого миру" у Східній Європі.

"Якби у нас були найкращі економічні відносини у Східній Європі, це могло б стати найкращою гарантією довгострокового миру, бо коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не захочеш руйнувати це буквально, починаючи нову війну. Створімо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру", - додав американський віцепрезидент.

