США зняли санкції проти Росії на імпорт деяких алмазів

США дозволили імпорт деяких категорій алмазів з Росії.

Про це йдеться в генеральній ліцензії, виданій Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ліцензія дозволяє до 1 вересня 2026 року ввозити до США певні алмази, які фізично знаходилися за межами Росії до 1 березня 2024 року.

"Ці операції дозволені до 00:01 за східним літнім часом 1 вересня 2026 року за умови, що алмази фізично перебували за межами Російської Федерації до, і не були вивезені або реекспортовані з Російської Федерації після 1 березня 2024 року - для неіндустріальних алмазів вагою 1,0 карата і більше; або 1 вересня 2024 року - для неіндустріальних алмазів вагою 0,5 карата і більше", - сказано в документі.

Водночас добуті в Росії алмази після зазначених термінів, як і раніше, залишаються під забороною. Також забороняється проводити операції з особами або компаніями, які перебувають під санкціями.

