США зняли санкції проти Росії на імпорт деяких алмазів

алмази

США дозволили імпорт деяких категорій алмазів з Росії.

Про це йдеться в генеральній ліцензії, виданій Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ліцензія дозволяє до 1 вересня 2026 року ввозити до США певні алмази, які фізично знаходилися за межами Росії до 1 березня 2024 року.

"Ці операції дозволені до 00:01 за східним літнім часом 1 вересня 2026 року за умови, що алмази фізично перебували за межами Російської Федерації до, і не були вивезені або реекспортовані з Російської Федерації після 1 березня 2024 року - для неіндустріальних алмазів вагою 1,0 карата і більше; або 1 вересня 2024 року - для неіндустріальних алмазів вагою 0,5 карата і більше", - сказано в документі.

Водночас добуті в Росії алмази після зазначених термінів, як і раніше, залишаються під забороною. Також забороняється проводити операції з особами або компаніями, які перебувають під санкціями.

Топ коментарі
+16
Це так Тампон давить на Сосію. Виродок
показати весь коментар
27.08.2025 20:02 Відповісти
+10
АХАХАХХАХАХАХАХАХ - і хто там ще думає що Трамп буде щось робити проти РФ???????

Він їх ***** і слоняра чи хто там
показати весь коментар
27.08.2025 20:05 Відповісти
+4
Додік *****.
Не таємно.
Крига зрушила.
Зустричь на Алясці дала результат. Резидент відпрацьовує завдання центру.
Додік.
показати весь коментар
27.08.2025 20:14 Відповісти
Це так Тампон давить на Сосію. Виродок
показати весь коментар
27.08.2025 20:02 Відповісти
А тешо ми та європа купуємо у кацапів енергоносії то інше для тебе??
показати весь коментар
27.08.2025 20:13 Відповісти
Які це ми в кацапів енергоносії купуємо? Європа нам хоч гроші та зброю дає, а трампон жодного центу не виділив, козляра рашистська! Вивів ***** в люди та жодних санкцій не ввів!
показати весь коментар
27.08.2025 20:19 Відповісти
Чим тут плюватись поцікався звідки ми імпортуємо 18 млрд куб. м газу..і звідки ті країни той газ беруть
показати весь коментар
27.08.2025 20:26 Відповісти
не здіймай хвилю, де беруть - це не наша справа, а продають вони своє, а не кацапське
показати весь коментар
27.08.2025 20:30 Відповісти
Так вони видобувають в сотні разів менше ніж нам продають..
показати весь коментар
27.08.2025 20:42 Відповісти
і чого це тебе так хвилює? Спитай, наприклад, у Ердогана де він той газ бере і як він його продає. До речі, ти впевнений, що у експорті Газпрому нема газу із Турменії?
показати весь коментар
27.08.2025 20:50 Відповісти
🤣🤣🤣Тебе пальцем робили чи стоячи родили?
Наразі туркменський газ до Європи безпосередньо не надходить, оскільки основний обсяг експорту орієнтований на Китай, Узбекистан та Іран
показати весь коментар
27.08.2025 20:53 Відповісти
то що ти тупе бидло і так зрозуміло. Виходячи з твого словникого запасу, тебе рубанком із поліна вистругали, Краще надай відповід - хто презідент РФ?
показати весь коментар
27.08.2025 21:04 Відповісти
ти що, з дуба впав?
показати весь коментар
27.08.2025 20:28 Відповісти
АХАХАХХАХАХАХАХАХ - і хто там ще думає що Трамп буде щось робити проти РФ???????

Він їх ***** і слоняра чи хто там
показати весь коментар
27.08.2025 20:05 Відповісти
Дід хворий на всю голову...як його амери ще терплять..війни ж в них немає, могли б вже черговий імпічмент оголосити..
показати весь коментар
27.08.2025 20:07 Відповісти
Ну а ****? цеж алмази для трампа а не життя пересічних українців!
показати весь коментар
27.08.2025 20:08 Відповісти
кривавих алмазів захотілося реднекам…
показати весь коментар
27.08.2025 20:09 Відповісти
Якщо за два тижні він не образумиться,та я ..))Що ви?))Йому...відсосу)
показати весь коментар
27.08.2025 20:10 Відповісти
Перші результати зустрічі в Анкоріджі ..?
показати весь коментар
27.08.2025 20:11 Відповісти
Додік *****.
Не таємно.
Крига зрушила.
Зустричь на Алясці дала результат. Резидент відпрацьовує завдання центру.
Додік.
показати весь коментар
27.08.2025 20:14 Відповісти
Типа индийских и африканских алмазов им мало не нажрутся никак.
показати весь коментар
27.08.2025 20:36 Відповісти
Американський шнирь,рятує пахана
показати весь коментар
27.08.2025 20:43 Відповісти
гітлер десь а пеклі аплодує...
показати весь коментар
27.08.2025 21:03 Відповісти
Луччиє друзйа дєвушек - ета ...
показати весь коментар
27.08.2025 21:04 Відповісти
 
 