США розглядали використання російських криголамів для розробки газових проєктів на Алясці, - Reuters
Перед зустріччю очільників США та РФ в Білому домі обговорювали можливість використання російських атомних криголамів для підтримки газових і СПГ-проєктів на Алясці.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
США провели внутрішні обговорення щодо використання російських атомних криголамів для підтримки розвитку газових та СПГ-проєктів на Алясці як однієї з можливих угод, які могли бути укладені на зустрічі президента США Дональда Трампа із російським очільником Володимиром Путіним, пише агентство.
За словами співрозмовника, ідея про криголам обговорювалась серед чиновників Білого дому як одна із потенційних угод, яку можна укласти з Росією на саміті в Алясці.
Reuters пише, що Росія експлуатує єдиний у світі флот атомних криголамів, які відіграють центральну роль у забезпеченні цілорічного судноплавства по Північному морському шляху – стратегічному маршруту для глобальних енергетичних і торговельних потоків.
Адміністрація Трампа наполягає на транспортуванні газу з віддаленої півночі Аляски азійським клієнтам.
Джерела розповіли, що Трамп запропонував проєкт Alaska LNG вартістю 44 мільярди доларів, який передбачає транспортування скрапленого природного газу по 800-мильному трубопроводу з Аляски до азійських покупців, щоб зменшити їхню залежність від російського СПГ.
Інший проєкт, який теж спрямований на азійські ринки, є Qilak LNG, який має на меті транспортування 4 млн тонн СПГ на рік, йдеться у матеріалі.
Засновник Qilak LNG Мід Тредвелл заявив, що для американського проєкту СПГ не буде незвичайним покладатися на криголами будь-якої країни, яку дозволить уряд США. Однак додав, що компанія "спеціально про це не просила".
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
стaвить стрaтегическое присутствие в aнтaрктике в зaвисимость от русни, читaй Китaя.
в 80 років ще грошей хоче?
моцний старікан....
США можуть будувати найпотужніші у світі авіаносці, а сраний криголам зробити не можуть?
От у Роісі навпаки - совєцьких криголамів, як у дурня фантиків, а нормальних кораблей будувати не вміють.
Геніально!
Бореться з надійними цивілізованими партнерами і мріє про партнерство з здичавілими кидалами.