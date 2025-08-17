США розглядали використання російських криголамів для розробки газових проєктів на Алясці, - Reuters

Перед зустріччю очільників США та РФ в Білому домі обговорювали можливість використання російських атомних криголамів для підтримки газових і СПГ-проєктів на Алясці.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

США провели внутрішні обговорення щодо використання російських атомних криголамів для підтримки розвитку газових та СПГ-проєктів на Алясці як однієї з можливих угод, які могли бути укладені на зустрічі президента США Дональда Трампа із російським очільником Володимиром Путіним, пише агентство.

За словами співрозмовника, ідея про криголам обговорювалась серед чиновників Білого дому як одна із потенційних угод, яку можна укласти з Росією на саміті в Алясці.

Reuters пише, що Росія експлуатує єдиний у світі флот атомних криголамів, які відіграють центральну роль у забезпеченні цілорічного судноплавства по Північному морському шляху – стратегічному маршруту для глобальних енергетичних і торговельних потоків.

Адміністрація Трампа наполягає на транспортуванні газу з віддаленої півночі Аляски азійським клієнтам.

Джерела розповіли, що Трамп запропонував проєкт Alaska LNG вартістю 44 мільярди доларів, який передбачає транспортування скрапленого природного газу по 800-мильному трубопроводу з Аляски до азійських покупців, щоб зменшити їхню залежність від російського СПГ.

Читайте також: Росію та США чекає довгий шлях, але країни досягли прогресу, - Рубіо

Інший проєкт, який теж спрямований на азійські ринки, є Qilak LNG, який має на меті транспортування 4 млн тонн СПГ на рік, йдеться у матеріалі.

Засновник Qilak LNG Мід Тредвелл заявив, що для американського проєкту СПГ не буде незвичайним покладатися на криголами будь-якої країни, яку дозволить уряд США. Однак додав, що компанія "спеціально про це не просила".

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Читайте також: Трамп запропонує Путіну доступ до рідкісноземельних мінералів Аляски та скасування деяких санкцій в обмін на припинення війни в Україні, - The Telegraph