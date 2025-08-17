УКР
США розглядали використання російських криголамів для розробки газових проєктів на Алясці, - Reuters

криголам рф

Перед зустріччю очільників США та РФ в Білому домі обговорювали можливість використання російських атомних криголамів для підтримки газових і СПГ-проєктів на Алясці.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

США провели внутрішні обговорення щодо використання російських атомних криголамів для підтримки розвитку газових та СПГ-проєктів на Алясці як однієї з можливих угод, які могли бути укладені на зустрічі президента США Дональда Трампа із російським очільником Володимиром Путіним, пише агентство.

За словами співрозмовника, ідея про криголам обговорювалась серед чиновників Білого дому як одна із потенційних угод, яку можна укласти з Росією на саміті в Алясці.

Reuters пише, що Росія експлуатує єдиний у світі флот атомних криголамів, які відіграють центральну роль у забезпеченні цілорічного судноплавства по Північному морському шляху – стратегічному маршруту для глобальних енергетичних і торговельних потоків.

Адміністрація Трампа наполягає на транспортуванні газу з віддаленої півночі Аляски азійським клієнтам.

Джерела розповіли, що Трамп запропонував проєкт Alaska LNG вартістю 44 мільярди доларів, який передбачає транспортування скрапленого природного газу по 800-мильному трубопроводу з Аляски до азійських покупців, щоб зменшити їхню залежність від російського СПГ.

Читайте також: Росію та США чекає довгий шлях, але країни досягли прогресу, - Рубіо

Інший проєкт, який теж спрямований на азійські ринки, є Qilak LNG, який має на меті транспортування 4 млн тонн СПГ на рік, йдеться у матеріалі.

Засновник Qilak LNG Мід Тредвелл заявив, що для американського проєкту СПГ не буде незвичайним покладатися на криголами будь-якої країни, яку дозволить уряд США. Однак додав, що компанія "спеціально про це не просила".

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Читайте також: Трамп запропонує Путіну доступ до рідкісноземельних мінералів Аляски та скасування деяких санкцій в обмін на припинення війни в Україні, - The Telegraph

Отримавши Гренландію, Трамп отримає і Північний полюс.

Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
17.08.2025 01:20 Відповісти
это кaкой-то позор.

стaвить стрaтегическое присутствие в aнтaрктике в зaвисимость от русни, читaй Китaя.
17.08.2025 01:20 Відповісти
доня таки моцний старік!
в 80 років ще грошей хоче?
моцний старікан....
17.08.2025 01:22 Відповісти
кармани йому в гроб пришийте і запихайте туди гроші....
17.08.2025 01:45 Відповісти
І як же ж це досі обходилися без російських криголамів?

США можуть будувати найпотужніші у світі авіаносці, а сраний криголам зробити не можуть?

От у Роісі навпаки - совєцьких криголамів, як у дурня фантиків, а нормальних кораблей будувати не вміють.
17.08.2025 01:23 Відповісти
Трампадлам аби гешефти мутити з кацапнею, а тут українці докучають. Геноцидять їх,бачите. Які дрібниці.
17.08.2025 01:28 Відповісти
Тобто трампон орендує російські криголами, щоб транспортувати свій газ до азійських покупців, щоб зменшити їхню залежність від російського СПГ?

Геніально!
17.08.2025 01:30 Відповісти
Мда........шо тут скажеш
17.08.2025 01:32 Відповісти
Якийсь дивний у Трампа антиглобалізм.

Бореться з надійними цивілізованими партнерами і мріє про партнерство з здичавілими кидалами.
17.08.2025 01:50 Відповісти
 
 