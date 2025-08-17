США рассматривали использование российских ледоколов для разработки газовых проектов на Аляске, - Reuters

Перед встречей глав США и РФ в Белом доме обсуждали возможность использования российских атомных ледоколов для поддержки газовых и СПГ-проектов на Аляске.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

США провели внутренние обсуждения по использованию российских атомных ледоколов для поддержки развития газовых и СПГ-проектов на Аляске как одной из возможных сделок, которые могли быть заключены на встрече президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным, пишет агентство.

По словам собеседника, идея о ледоколе обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которую можно заключить с Россией на саммите в Аляске.

Reuters пишет, что Россия эксплуатирует единственный в мире флот атомных ледоколов, которые играют центральную роль в обеспечении круглогодичного судоходства по Северному морскому пути - стратегическому маршруту для глобальных энергетических и торговых потоков.

Администрация Трампа настаивает на транспортировке газа с отдаленного севера Аляски азиатским клиентам.

Источники рассказали, что Трамп предложил проект Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов, который предусматривает транспортировку сжиженного природного газа по 800-мильному трубопроводу с Аляски к азиатским покупателям, чтобы уменьшить их зависимость от российского СПГ.

Другой проект, который тоже направлен на азиатские рынки, является Qilak LNG, который имеет целью транспортировку 4 млн тонн СПГ в год, говорится в материале.

Основатель Qilak LNG Мид Тредвелл заявил, что для американского проекта СПГ не будет необычным полагаться на ледоколы любой страны, которую позволит правительство США. Однако добавил, что компания "специально об этом не просила".

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

