РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8456 посетителей онлайн
Новости Отношения США и РФ
1 690 22

США рассматривали использование российских ледоколов для разработки газовых проектов на Аляске, - Reuters

криголам рф

Перед встречей глав США и РФ в Белом доме обсуждали возможность использования российских атомных ледоколов для поддержки газовых и СПГ-проектов на Аляске.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

США провели внутренние обсуждения по использованию российских атомных ледоколов для поддержки развития газовых и СПГ-проектов на Аляске как одной из возможных сделок, которые могли быть заключены на встрече президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным, пишет агентство.

По словам собеседника, идея о ледоколе обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которую можно заключить с Россией на саммите в Аляске.

Reuters пишет, что Россия эксплуатирует единственный в мире флот атомных ледоколов, которые играют центральную роль в обеспечении круглогодичного судоходства по Северному морскому пути - стратегическому маршруту для глобальных энергетических и торговых потоков.

Администрация Трампа настаивает на транспортировке газа с отдаленного севера Аляски азиатским клиентам.

Источники рассказали, что Трамп предложил проект Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов, который предусматривает транспортировку сжиженного природного газа по 800-мильному трубопроводу с Аляски к азиатским покупателям, чтобы уменьшить их зависимость от российского СПГ.

Читайте также: Россию и США ждет долгий путь, но страны достигли прогресса, - Рубио

Другой проект, который тоже направлен на азиатские рынки, является Qilak LNG, который имеет целью транспортировку 4 млн тонн СПГ в год, говорится в материале.

Основатель Qilak LNG Мид Тредвелл заявил, что для американского проекта СПГ не будет необычным полагаться на ледоколы любой страны, которую позволит правительство США. Однако добавил, что компания "специально об этом не просила".

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Читайте также: Трамп предложит Путину доступ к редкоземельным минералам Аляски и отмену некоторых санкций в обмен на прекращение войны в Украине, - The Telegraph

Автор: 

Газ (10251) россия (96899) США (27716) Аляска (36)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
это кaкой-то позор.

стaвить стрaтегическое присутствие в aнтaрктике в зaвисимость от русни, читaй Китaя.
показать весь комментарий
17.08.2025 01:20 Ответить
+6
Тобто трампон орендує російські криголами, щоб транспортувати свій газ до азійських покупців, щоб зменшити їхню залежність від російського СПГ?

Геніально!
показать весь комментарий
17.08.2025 01:30 Ответить
+6
Якийсь дивний у Трампа антиглобалізм.

Бореться з надійними цивілізованими партнерами і мріє про партнерство з здичавілими кидалами.
показать весь комментарий
17.08.2025 01:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отримавши Гренландію, Трамп отримає і Північний полюс.

Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
показать весь комментарий
17.08.2025 01:20 Ответить
Тоді Трампу і ************ російські криголами.
показать весь комментарий
17.08.2025 03:23 Ответить
Адмірал Лінда Фаган, командувач Берегової охорони США, під час Міжнародного форуму з безпеки у Галифаксі була запитана, скільки важких криголамів в даний час експлуатує США.
"Y нас є один важкий криголам," - сказала вона.
Це призвело до уточнюючого запитання, скільки криголамів експлуатує Росія?
"Значно більше ніж один. Це майже 40," - сказала вона.
Росія має єдиний у світі флот ядерних криголамів.
показать весь комментарий
17.08.2025 03:46 Ответить
На даний момент, атомний флот Росії експлуатує дев'ять ядерних криголамів.
показать весь комментарий
17.08.2025 03:53 Ответить
У 2021 році російський флот складався з 42 криголамів (23 судна класу 6, 9 суден класу 7, 7 суден класу 8, 3 судна класу 9)
показать весь комментарий
17.08.2025 06:47 Ответить
На даний момент у Китаю є три криголами у флоті, а четвертий полярний дослідницький криголам очікується в 2025 році.
показать весь комментарий
17.08.2025 04:30 Ответить
Китай (8 одиниць)
Половина китайських криголамів є науково - дослідними суднами, ще два належать береговій охороні і два-військово-морському флоту. В основному це відносно малопотужні судна, призначені для розколювання льоду товщиною 0,7-1,2 м.
показать весь комментарий
17.08.2025 06:50 Ответить
Канада (24 одиниці)
Велика частина криголамів та інших суден, які можуть виконувати цю функцію знаходиться у веденні берегової охорони (19 одиниць), ще чотири одиниці належать Королівському канадському флоту і призначені для патрулювання. Тільки один криголам знаходиться в приватному володінні і вирішує комерційні завдання.
показать весь комментарий
17.08.2025 06:51 Ответить
это кaкой-то позор.

стaвить стрaтегическое присутствие в aнтaрктике в зaвисимость от русни, читaй Китaя.
показать весь комментарий
17.08.2025 01:20 Ответить
доня таки моцний старік!
в 80 років ще грошей хоче?
моцний старікан....
показать весь комментарий
17.08.2025 01:22 Ответить
кармани йому в гроб пришийте і запихайте туди гроші....
показать весь комментарий
17.08.2025 01:45 Ответить
...аби пішов звідсіля якнайшвидше

.
показать весь комментарий
17.08.2025 05:22 Ответить
І як же ж це досі обходилися без російських криголамів?

США можуть будувати найпотужніші у світі авіаносці, а сраний криголам зробити не можуть?

От у Роісі навпаки - совєцьких криголамів, як у дурня фантиків, а нормальних кораблей будувати не вміють.
показать весь комментарий
17.08.2025 01:23 Ответить
Трампадлам аби гешефти мутити з кацапнею, а тут українці докучають. Геноцидять їх,бачите. Які дрібниці.
показать весь комментарий
17.08.2025 01:28 Ответить
Тобто трампон орендує російські криголами, щоб транспортувати свій газ до азійських покупців, щоб зменшити їхню залежність від російського СПГ?

Геніально!
показать весь комментарий
17.08.2025 01:30 Ответить
Мда........шо тут скажеш
показать весь комментарий
17.08.2025 01:32 Ответить
Якийсь дивний у Трампа антиглобалізм.

Бореться з надійними цивілізованими партнерами і мріє про партнерство з здичавілими кидалами.
показать весь комментарий
17.08.2025 01:50 Ответить
І "адмірал кузнєцов" вам на допомогу...
показать весь комментарий
17.08.2025 03:19 Ответить
Трампу хочется войти в историю хорошим парнем который умеет делать хорошие дела. Он хочет себя показать как умеющий договариваться.

Вот только все происходит наоборот.
показать весь комментарий
17.08.2025 06:57 Ответить
А увійде в історію, як перший в світі поплічник агресора, вбивці та терориста, й сяде з ним поруч на лаву підсудних у Гаазі разом з бульбашем з Білорусії!
показать весь комментарий
17.08.2025 07:05 Ответить
Трампоно-пуйлівські міжусобчикі аляскінського покрою в дії!?
Після зустрічі на Алясці, на лаву військових злочинців можна саджати й трампона, як поплічника російського тероризму, дітовбивці та агресора пуйла, бо ці криваві гроші будуть використовуватись для знищення та підкорення України!
Гаага, не спи!
До тебе привезуть ще одного маньяка, з самісінького Вашингтона!
показать весь комментарий
17.08.2025 07:03 Ответить
 
 