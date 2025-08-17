США рассматривали использование российских ледоколов для разработки газовых проектов на Аляске, - Reuters
Перед встречей глав США и РФ в Белом доме обсуждали возможность использования российских атомных ледоколов для поддержки газовых и СПГ-проектов на Аляске.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
США провели внутренние обсуждения по использованию российских атомных ледоколов для поддержки развития газовых и СПГ-проектов на Аляске как одной из возможных сделок, которые могли быть заключены на встрече президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным, пишет агентство.
По словам собеседника, идея о ледоколе обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которую можно заключить с Россией на саммите в Аляске.
Reuters пишет, что Россия эксплуатирует единственный в мире флот атомных ледоколов, которые играют центральную роль в обеспечении круглогодичного судоходства по Северному морскому пути - стратегическому маршруту для глобальных энергетических и торговых потоков.
Администрация Трампа настаивает на транспортировке газа с отдаленного севера Аляски азиатским клиентам.
Источники рассказали, что Трамп предложил проект Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов, который предусматривает транспортировку сжиженного природного газа по 800-мильному трубопроводу с Аляски к азиатским покупателям, чтобы уменьшить их зависимость от российского СПГ.
Другой проект, который тоже направлен на азиатские рынки, является Qilak LNG, который имеет целью транспортировку 4 млн тонн СПГ в год, говорится в материале.
Основатель Qilak LNG Мид Тредвелл заявил, что для американского проекта СПГ не будет необычным полагаться на ледоколы любой страны, которую позволит правительство США. Однако добавил, что компания "специально об этом не просила".
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
"Y нас є один важкий криголам," - сказала вона.
Це призвело до уточнюючого запитання, скільки криголамів експлуатує Росія?
"Значно більше ніж один. Це майже 40," - сказала вона.
Росія має єдиний у світі флот ядерних криголамів.
Половина китайських криголамів є науково - дослідними суднами, ще два належать береговій охороні і два-військово-морському флоту. В основному це відносно малопотужні судна, призначені для розколювання льоду товщиною 0,7-1,2 м.
Велика частина криголамів та інших суден, які можуть виконувати цю функцію знаходиться у веденні берегової охорони (19 одиниць), ще чотири одиниці належать Королівському канадському флоту і призначені для патрулювання. Тільки один криголам знаходиться в приватному володінні і вирішує комерційні завдання.
стaвить стрaтегическое присутствие в aнтaрктике в зaвисимость от русни, читaй Китaя.
в 80 років ще грошей хоче?
моцний старікан....
США можуть будувати найпотужніші у світі авіаносці, а сраний криголам зробити не можуть?
От у Роісі навпаки - совєцьких криголамів, як у дурня фантиків, а нормальних кораблей будувати не вміють.
Геніально!
Бореться з надійними цивілізованими партнерами і мріє про партнерство з здичавілими кидалами.
Вот только все происходит наоборот.
Після зустрічі на Алясці, на лаву військових злочинців можна саджати й трампона, як поплічника російського тероризму, дітовбивці та агресора пуйла, бо ці криваві гроші будуть використовуватись для знищення та підкорення України!
Гаага, не спи!
До тебе привезуть ще одного маньяка, з самісінького Вашингтона!