Россию и США ждет долгий путь, но страны достигли прогресса, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о прогрессе на переговорах России и Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рубио заявил в комментарии росСМИ.
"Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы достигли определенных успехов", - отметил он.
Рубио также выразил надежду, что встреча президентов двух стран станет импульсом для урегулирования конфликта в Украине.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
