Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
3 059 51

Россию и США ждет долгий путь, но страны достигли прогресса, - Рубио

Рубио о прогрессе в переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о прогрессе на переговорах России и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рубио заявил в комментарии росСМИ.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы достигли определенных успехов", - отметил он.

Рубио также выразил надежду, что встреча президентов двух стран станет импульсом для урегулирования конфликта в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сообщил Зеленскому, что Путин не хочет перемирия, а стремится к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны, - Axios

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

россия (96899) США (27716) Рубио Марко (260)
Топ комментарии
+13
Прогресу в чому? Розмови ні про що, закінчилися нічим. Трамп аж в кінці зрозумів що це повний провал і ця зустріч закінчилась до срочно.
16.08.2025 11:35 Ответить
+9
Якщо ви вважаєте що вчора вночі ніфіга не сталося, то ви помиляєтесь. Сталося Велике, Найкраще, Найвеличніше за всю історію Америки ніфіга, якого раніше не було, особливо за Байдена.
16.08.2025 11:37 Ответить
+7
це той Рубіо якого називали адекватним чи це вже інший який побачив очко ***** ?
16.08.2025 11:39 Ответить
Прогресу в чому? Розмови ні про що, закінчилися нічим. Трамп аж в кінці зрозумів що це повний провал і ця зустріч закінчилась до срочно.
16.08.2025 11:35 Ответить
Плішивий вимахав рижого по його ж словам на 10 із 10. Багатирь.
16.08.2025 11:37 Ответить
Понти для кокошніков.
Зараз Трампу розтлумачать що до чого... І він знову як з тими підлодками.
16.08.2025 11:53 Ответить
"А трамп - голий !"

.
16.08.2025 12:04 Ответить
довгий шлях буде Вам всім, за російським кораблем!
16.08.2025 12:04 Ответить
на проміжних виборах.

бо трамп це глум Америки !

.
16.08.2025 12:12 Ответить
та там і не була розмова про Україну головною темою. далеко не головною. головною темою там було обговорення договору про РМСД. (кацапи спецом ще за тиждень до цих вчорашніх посиденьок заявили про свій вихід з договору про РМСД. і та заява пролунала буквально на наступний день після того як Чуб сказав, що віддав наказ своїм підводним човнам поближче до срасії підійти). тобто якби не було заяви кацапні про їхній вихід із того договору по ракетам, то можливо і тої зустрічі на Алясці також не було би.
16.08.2025 12:04 Ответить
Який прогрес? - перекласти все на Україну
16.08.2025 11:36 Ответить
Так у гольф же треба грати , а тут українці під ногами пищать
16.08.2025 11:40 Ответить
Несповна розумний Трамп - це друг рашиста Путлера!
16.08.2025 11:42 Ответить
несповна розумний? А ви яким перекладачем користуєтесь?
показать весь комментарий
Таки намахав лисий рудого.
16.08.2025 11:36 Ответить
Єдиний прогрес що наші оператори дальніх безпілотників вночі виспалися. Не заважати ж Переговорам.
16.08.2025 11:36 Ответить
Якщо ви вважаєте що вчора вночі ніфіга не сталося, то ви помиляєтесь. Сталося Велике, Найкраще, Найвеличніше за всю історію Америки ніфіга, якого раніше не було, особливо за Байдена.
16.08.2025 11:37 Ответить
Який прогресс - ви їх навіть не покормили із-за страха протестів на Алясці
Кривава влада у Білому домі
16.08.2025 11:39 Ответить
А що, на Алясці були перемовини раши та України? Рубіо також захворів на розжиження мізків...
16.08.2025 11:39 Ответить
це той Рубіо якого називали адекватним чи це вже інший який побачив очко ***** ?
16.08.2025 11:39 Ответить
В чому прогрес, **** ти ?Цей прогрес тобі в сраку. ***** опустив не тільки Тампона а і сша. Чекаємо як Сі і інші терористи почнуть вилазити з боліт
16.08.2025 11:40 Ответить
РубЛіо у всій "красі".
16.08.2025 11:41 Ответить
а в конце дорогі той плаха с топорами
16.08.2025 11:41 Ответить
От власне. Рубіо щавьачливо і зумисно не вкчзав, куди веде той шлях, що чекаж кацапію і трампівські США. Але навіть він розуміє, що це - шлях у пекло.
16.08.2025 12:47 Ответить
Чембурлен з Гитлером теж колись досягли саме такого прогресу. Ну майже такого. То цей кубінець, батьки якого сдристнули з родіни і не стали її захищати від комуняк, мабуть не знає чим то все тоді сканчилось.
16.08.2025 11:41 Ответить
Білі ведмеді на півночі дуже зраділи,що не дійшло до розробки їхньої домівки))0
16.08.2025 11:42 Ответить
Сказав би Рубіо, що прогресу нема - то завтра держсекретарем був би Вітьков
16.08.2025 11:42 Ответить
Зато Трамп вже має броньований автомобіль для гольфу
16.08.2025 11:46 Ответить
краще б вів крав шашки, або в доміно...

.
16.08.2025 12:07 Ответить
16.08.2025 11:46 Ответить
Во-во. На зустрічі з Зеленським Тампон не давав йому рота відкрити і постійно перебивав, ще й погрожував. На зустрічі з ******, навпаки Тампон мовчки вислуховував всі умови ***** і тільки піддакував.
16.08.2025 12:00 Ответить
"Ты мал, и хочется мне кушать !"

наймерзенніший президент США !

.
16.08.2025 12:09 Ответить
Несут всякую херню на голубом глазу видимо считают себя умнее всех. Это их и погубит.
16.08.2025 11:49 Ответить
от і рубік скотився на магу і замазався, а були слабеньки надії...
16.08.2025 11:50 Ответить
Ну з Трумпом все вже всім зрозуміло - деменція. А от якого біса публічно ганьбиться значно молодший Рубіо? Ніколи не чув щоб деменція була заразною будь де крім США.
16.08.2025 11:51 Ответить
Нэ. Для ***** це прогрес.
З Трампом зустрівся, санкції не ввели, можна воювати далі.
16.08.2025 11:57 Ответить
Ще один гандон, забагато їх для однієї планети
16.08.2025 11:58 Ответить
Росію та США чекає довгий шлях, але країни досягли прогресу, - Рубіо

 Тобто сша хоче піти по шляху Сосії разом? Бо Сосія не збирається нікуди звертати.
16.08.2025 11:58 Ответить
Трамп аплодував убивці
16.08.2025 11:59 Ответить
Як жити з цим далі
16.08.2025 12:00 Ответить
Який прогрес, який ще довгий шлях? Рубіо хоть сам вірить у те що говорить?
16.08.2025 12:03 Ответить
Аін вірить, що ще 3,5 року буде держсекретарем і що Трамп підвищить йому зарплатню.
16.08.2025 12:51 Ответить
Хватит ******* общими фразами, чего добился Трампон Трампакс?!
16.08.2025 12:07 Ответить
мета переговорів "ріеcdil"...

.
16.08.2025 12:10 Ответить
Ні! Шлях буде коротким бо в ********** і США геронтократія - правління старих мудаків які вижили з розуму і вони скоро повиздихають. А от наш шлях клептократії - тотально корумпована система - буде ще дуже і дуже довго...
16.08.2025 12:10 Ответить
В США час випускати нові монети: на монеті в один цент має красуватися рубіо, на монеті в 5 центів - венс, на монеті в десять центів -віткофф, на монеті в 20 центів - трамп.
І як справжній посоідовник іуди трамп продав Україну за за п'ять рубіо, одного венса і себе, а десять центів віткофа дав на чай *****, за те, що той всіх ці дрібноту раком поставив перед усім світом.
16.08.2025 12:15 Ответить
Ні. На всіх монетах з портретами цих діячів має бути номінал 30.
16.08.2025 13:11 Ответить
ху..та...
16.08.2025 12:31 Ответить
"...досягли певних успіхів"
Ну, это значит - ни*уя
16.08.2025 12:40 Ответить
Путінський агент трамп робить все щоб врятувати свого боса. На словах - одне а на ділі протилежне. Замість того щоб забити останній цвях в імперію зла він відсрочує її крах... Ні...уя не вийде в цих двох виродків! І трампа і пуйла чекає ганебний кінець!
16.08.2025 12:42 Ответить
Головне не зупинятися херячити по їхнім НПЗ та ВПК не зупинятися
16.08.2025 13:02 Ответить
А що стосуватися пуйла і трампона то щоб ви здохли
16.08.2025 13:04 Ответить
щоб ви здохли
16.08.2025 13:07 Ответить
 
 