Росію та США чекає довгий шлях, але країни досягли прогресу, - Рубіо

Рубіо про прогрес у переговорах

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про прогрес на переговорах Росії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо заявив у коментарі росЗМІ.

"Нам ще належить пройти довгий шлях, але ми досягли певних успіхів", - зазначив він.

Рубіо також висловив сподівання, що зустріч президентів двох країн стане імпульсом для врегулювання конфлікту в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп повідомив Зеленському, що Путін не хоче перемир’я, а прагне всеосяжної угоди про припинення війни, - Axios

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Прогресу в чому? Розмови ні про що, закінчилися нічим. Трамп аж в кінці зрозумів що це повний провал і ця зустріч закінчилась до срочно.
16.08.2025 11:35 Відповісти
Якщо ви вважаєте що вчора вночі ніфіга не сталося, то ви помиляєтесь. Сталося Велике, Найкраще, Найвеличніше за всю історію Америки ніфіга, якого раніше не було, особливо за Байдена.
16.08.2025 11:37 Відповісти
це той Рубіо якого називали адекватним чи це вже інший який побачив очко ***** ?
16.08.2025 11:39 Відповісти
16.08.2025 11:35 Відповісти
Плішивий вимахав рижого по його ж словам на 10 із 10. Багатирь.
16.08.2025 11:37 Відповісти
Понти для кокошніков.
Зараз Трампу розтлумачать що до чого... І він знову як з тими підлодками.
16.08.2025 11:53 Відповісти
"А трамп - голий !"

.
16.08.2025 12:04 Відповісти
довгий шлях буде Вам всім, за російським кораблем!
16.08.2025 12:04 Відповісти
на проміжних виборах.

бо трамп це глум Америки !

.
16.08.2025 12:12 Відповісти
та там і не була розмова про Україну головною темою. далеко не головною. головною темою там було обговорення договору про РМСД. (кацапи спецом ще за тиждень до цих вчорашніх посиденьок заявили про свій вихід з договору про РМСД. і та заява пролунала буквально на наступний день після того як Чуб сказав, що віддав наказ своїм підводним човнам поближче до срасії підійти). тобто якби не було заяви кацапні про їхній вихід із того договору по ракетам, то можливо і тої зустрічі на Алясці також не було би.
16.08.2025 12:04 Відповісти
Який прогрес? - перекласти все на Україну
16.08.2025 11:36 Відповісти
Так у гольф же треба грати , а тут українці під ногами пищать
16.08.2025 11:40 Відповісти
Несповна розумний Трамп - це друг рашиста Путлера!
16.08.2025 11:42 Відповісти
несповна розумний? А ви яким перекладачем користуєтесь?
16.08.2025 12:55 Відповісти
Таки намахав лисий рудого.
16.08.2025 11:36 Відповісти
Єдиний прогрес що наші оператори дальніх безпілотників вночі виспалися. Не заважати ж Переговорам.
16.08.2025 11:36 Відповісти
16.08.2025 11:37 Відповісти
Який прогресс - ви їх навіть не покормили із-за страха протестів на Алясці
Кривава влада у Білому домі
16.08.2025 11:39 Відповісти
А що, на Алясці були перемовини раши та України? Рубіо також захворів на розжиження мізків...
16.08.2025 11:39 Відповісти
16.08.2025 11:39 Відповісти
В чому прогрес, **** ти ?Цей прогрес тобі в сраку. ***** опустив не тільки Тампона а і сша. Чекаємо як Сі і інші терористи почнуть вилазити з боліт
16.08.2025 11:40 Відповісти
РубЛіо у всій "красі".
16.08.2025 11:41 Відповісти
а в конце дорогі той плаха с топорами
16.08.2025 11:41 Відповісти
От власне. Рубіо щавьачливо і зумисно не вкчзав, куди веде той шлях, що чекаж кацапію і трампівські США. Але навіть він розуміє, що це - шлях у пекло.
16.08.2025 12:47 Відповісти
Чембурлен з Гитлером теж колись досягли саме такого прогресу. Ну майже такого. То цей кубінець, батьки якого сдристнули з родіни і не стали її захищати від комуняк, мабуть не знає чим то все тоді сканчилось.
16.08.2025 11:41 Відповісти
Білі ведмеді на півночі дуже зраділи,що не дійшло до розробки їхньої домівки))0
16.08.2025 11:42 Відповісти
Сказав би Рубіо, що прогресу нема - то завтра держсекретарем був би Вітьков
16.08.2025 11:42 Відповісти
Зато Трамп вже має броньований автомобіль для гольфу
16.08.2025 11:46 Відповісти
краще б вів крав шашки, або в доміно...

.
16.08.2025 12:07 Відповісти
16.08.2025 11:46 Відповісти
Во-во. На зустрічі з Зеленським Тампон не давав йому рота відкрити і постійно перебивав, ще й погрожував. На зустрічі з ******, навпаки Тампон мовчки вислуховував всі умови ***** і тільки піддакував.
16.08.2025 12:00 Відповісти
"Ты мал, и хочется мне кушать !"

наймерзенніший президент США !

.
16.08.2025 12:09 Відповісти
Несут всякую херню на голубом глазу видимо считают себя умнее всех. Это их и погубит.
16.08.2025 11:49 Відповісти
от і рубік скотився на магу і замазався, а були слабеньки надії...
16.08.2025 11:50 Відповісти
Ну з Трумпом все вже всім зрозуміло - деменція. А от якого біса публічно ганьбиться значно молодший Рубіо? Ніколи не чув щоб деменція була заразною будь де крім США.
16.08.2025 11:51 Відповісти
Нэ. Для ***** це прогрес.
З Трампом зустрівся, санкції не ввели, можна воювати далі.
16.08.2025 11:57 Відповісти
Ще один гандон, забагато їх для однієї планети
16.08.2025 11:58 Відповісти
Росію та США чекає довгий шлях, але країни досягли прогресу, - Рубіо

 Тобто сша хоче піти по шляху Сосії разом? Бо Сосія не збирається нікуди звертати.
16.08.2025 11:58 Відповісти
Трамп аплодував убивці
16.08.2025 11:59 Відповісти
Як жити з цим далі
16.08.2025 12:00 Відповісти
Який прогрес, який ще довгий шлях? Рубіо хоть сам вірить у те що говорить?
16.08.2025 12:03 Відповісти
Аін вірить, що ще 3,5 року буде держсекретарем і що Трамп підвищить йому зарплатню.
16.08.2025 12:51 Відповісти
Хватит ******* общими фразами, чего добился Трампон Трампакс?!
16.08.2025 12:07 Відповісти
мета переговорів "ріеcdil"...

.
16.08.2025 12:10 Відповісти
Ні! Шлях буде коротким бо в ********** і США геронтократія - правління старих мудаків які вижили з розуму і вони скоро повиздихають. А от наш шлях клептократії - тотально корумпована система - буде ще дуже і дуже довго...
16.08.2025 12:10 Відповісти
В США час випускати нові монети: на монеті в один цент має красуватися рубіо, на монеті в 5 центів - венс, на монеті в десять центів -віткофф, на монеті в 20 центів - трамп.
І як справжній посоідовник іуди трамп продав Україну за за п'ять рубіо, одного венса і себе, а десять центів віткофа дав на чай *****, за те, що той всіх ці дрібноту раком поставив перед усім світом.
16.08.2025 12:15 Відповісти
Ні. На всіх монетах з портретами цих діячів має бути номінал 30.
16.08.2025 13:11 Відповісти
ху..та...
16.08.2025 12:31 Відповісти
"...досягли певних успіхів"
Ну, это значит - ни*уя
16.08.2025 12:40 Відповісти
Путінський агент трамп робить все щоб врятувати свого боса. На словах - одне а на ділі протилежне. Замість того щоб забити останній цвях в імперію зла він відсрочує її крах... Ні...уя не вийде в цих двох виродків! І трампа і пуйла чекає ганебний кінець!
16.08.2025 12:42 Відповісти
Головне не зупинятися херячити по їхнім НПЗ та ВПК не зупинятися
16.08.2025 13:02 Відповісти
А що стосуватися пуйла і трампона то щоб ви здохли
16.08.2025 13:04 Відповісти
щоб ви здохли
16.08.2025 13:07 Відповісти
 
 