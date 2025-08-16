Росію та США чекає довгий шлях, але країни досягли прогресу, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про прогрес на переговорах Росії та України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо заявив у коментарі росЗМІ.
"Нам ще належить пройти довгий шлях, але ми досягли певних успіхів", - зазначив він.
Рубіо також висловив сподівання, що зустріч президентів двох країн стане імпульсом для врегулювання конфлікту в Україні.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
