Росію та США чекає довгий шлях, але країни досягли прогресу, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про прогрес на переговорах Росії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубіо заявив у коментарі росЗМІ.

"Нам ще належить пройти довгий шлях, але ми досягли певних успіхів", - зазначив він.

Рубіо також висловив сподівання, що зустріч президентів двох країн стане імпульсом для врегулювання конфлікту в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп повідомив Зеленському, що Путін не хоче перемир’я, а прагне всеосяжної угоди про припинення війни, - Axios

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.