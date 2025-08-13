Трамп предложит Путину доступ к редкоземельным минералам Аляски и отмену некоторых санкций в обмен на прекращение войны в Украине, - The Telegraph

Во время переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп готовится предложить российскому диктатору Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам и отмену некоторых американских санкций против авиационной промышленности России в обмен на прекращение войны в Украине.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что министр финансов США Скотт Бессент является одним из тех, кто консультирует Трампа перед его встречей с Путиным. В частности, Бессент изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Отмечается, что предложения США также включают "предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией".

The Telegraph отмечает, что Украина владеет 10% мировых запасов лития, который используется в производстве современных аккумуляторов. Два крупнейших месторождения лития находятся на территориях, которые оккупировала РФ.

"Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальная сделка по редкоземельным ресурсам", - сказал собеседник The Telegraph.

Другие стимулы, которые Трамп якобы планирует предложить Путину, включают отмену запрета на поставки деталей и оборудования, необходимых для обслуживания пассажирских самолетов, которыми оперируют российские авиакомпании.

Издание отмечает, что снятие санкций с российских самолетов может оказаться выгодным для американского производителя Boeing.

"Имея флот из более 700 самолетов, в котором доминируют Airbus и Boeing, российские авиакомпании могли бы обращаться к американским поставщикам критически важных деталей и технического обслуживания", - пишет The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты временно сняли санкции с российских транзакций, которые необходимы для подготовки встречи на Аляске. Снятие ограничений будет действовать до 20 августа.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

