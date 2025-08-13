РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6471 посетитель онлайн
Новости Переговоры Трампа и путина 24 марта 2025 Встреча Трампа и Путина
2 537 47

Трамп предложит Путину доступ к редкоземельным минералам Аляски и отмену некоторых санкций в обмен на прекращение войны в Украине, - The Telegraph

трамп, путин

Во время переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп готовится предложить российскому диктатору Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам и отмену некоторых американских санкций против авиационной промышленности России в обмен на прекращение войны в Украине.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что министр финансов США Скотт Бессент является одним из тех, кто консультирует Трампа перед его встречей с Путиным. В частности, Бессент изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Отмечается, что предложения США также включают "предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией".

Читайте также: Трамп заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске

The Telegraph отмечает, что Украина владеет 10% мировых запасов лития, который используется в производстве современных аккумуляторов. Два крупнейших месторождения лития находятся на территориях, которые оккупировала РФ.

"Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальная сделка по редкоземельным ресурсам", - сказал собеседник The Telegraph.

Другие стимулы, которые Трамп якобы планирует предложить Путину, включают отмену запрета на поставки деталей и оборудования, необходимых для обслуживания пассажирских самолетов, которыми оперируют российские авиакомпании.

Издание отмечает, что снятие санкций с российских самолетов может оказаться выгодным для американского производителя Boeing.

Читайте также: Трамп считает обмен территориями необходимой частью мирного соглашения, - Axios

"Имея флот из более 700 самолетов, в котором доминируют Airbus и Boeing, российские авиакомпании могли бы обращаться к американским поставщикам критически важных деталей и технического обслуживания", - пишет The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты временно сняли санкции с российских транзакций, которые необходимы для подготовки встречи на Аляске. Снятие ограничений будет действовать до 20 августа.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: США временно сняли санкции с российских транзакций из-за встречи Трампа и Путина на Аляске

Автор: 

путин владимир (31889) санкции (11752) Трамп Дональд (6248) Аляска (15) редкоземельные металлы (169)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Це, курва, тепер так працює? Починаєш криваву, терористичну, геноцидну війну, а щоб її зупинити, тобі доплачують.
Цей шмаровоз в червоній кепці навіть гірший за люде кіно, де найгірше висміюють владу в штатах, чи її пародують
показать весь комментарий
13.08.2025 22:58 Ответить
+11
Нормально так Трамп торгує нашими землями, як би це була його власність!!! Воно взагалі берега не бачить!!! Ідіот 100000%!!!
показать весь комментарий
13.08.2025 23:05 Ответить
+10
Трамб - віддай путлєру Аляску, бо і так забере
показать весь комментарий
13.08.2025 22:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це, курва, тепер так працює? Починаєш криваву, терористичну, геноцидну війну, а щоб її зупинити, тобі доплачують.
Цей шмаровоз в червоній кепці навіть гірший за люде кіно, де найгірше висміюють владу в штатах, чи її пародують
показать весь комментарий
13.08.2025 22:58 Ответить
Україна ціною життів своїх Воїнів помножила на ноль рашку - одвічного ворога Америки, а руда..... хоче відродити смертельну небезпеку.
"перегрузка -2"

нагадайте рудому кретину проти кого націлені стратегічні ракети рашки

.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:14 Ответить
Трамб - віддай путлєру Аляску, бо і так забере
показать весь комментарий
13.08.2025 22:59 Ответить
Оце поворот! - та ну нах!
показать весь комментарий
13.08.2025 22:59 Ответить
торгаш разошелся не подеццки, ему бы думать о загробной жизни а оно все соглашения подписыавет
показать весь комментарий
13.08.2025 22:59 Ответить
торгаш !!!!

.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:15 Ответить
Деменцій Тру(м)п...
показать весь комментарий
13.08.2025 23:21 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 23:00 Ответить
"Он уже бреется моей бритвой". Трампон уже барыжит украинским литием с }{уйлом.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:01 Ответить
Та найуха ***** ті рідкоземельні? Він із своїми не знає шо робити. На козлостані вся таблиця Медилеєва є, але ж їм треба воювати, грабувати та насилувати. Це ж кацапи.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:00 Ответить
***** ці рідкоземельні китаю за безцінь віддає … накуя йому їх розробляти … і чим..? … рабами….
показать весь комментарий
13.08.2025 23:01 Ответить
Трамп на зустріч піде сам. Роздягнетьсч. Ляже. Розведе ноги. Відкриє рот. Далі розказувать?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:01 Ответить
>> пропозиції США також включають "надання пітуну доступу до рідкісноземельних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані отсосією"

Зеленський, твій хід.

Свириденко у відставку, а США оголоси країною-спонсоркою тероризму. Якщо публікація The Telegraph підтвердиться, звісно.

P.S. Рівень звиздеця вже не вписується ні в які рамки і не піддається ніякому словесному описові.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:01 Ответить
На https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015 виборах 2015 року невдало балотувалась до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Чернігівської міської ради від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Блоку Петра Порошенкаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-13 [13
З 30 липня до 28 листопада 2018 року - в. о. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Чернігівської ОДА.
--------------
Таких у відстувку не можна. Опозиція знову крик підніме.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:07 Ответить
Тампон вже вважає Україну своєю землею і буде роздавати і продавати її направо-наліво. Вспомните мої слова, Тампон ще буде вимагати щоб на виборах президентом поставило його людину, звісно яку вони согласують з ******. А ні то це буде правакація від України і путінннападе
показать весь комментарий
13.08.2025 23:31 Ответить
Свого часу Бідон вимагав (і домігся) зняття генпрокурора - що Трампу заважає ...?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:44 Ответить
Позорище то какое, maga? тьфу
показать весь комментарий
13.08.2025 23:02 Ответить
Отак воно, курва працює!
Дебіл з вбивцею нас продають?
Обломіться, тварі
показать весь комментарий
13.08.2025 23:02 Ответить
Маніяку-вбивці запропонували смачний пончик замість смертного вироку.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:03 Ответить
в якому світі ми живемо... злочинець отримує винагороду за свій злочин, а жертва отримує тільки смерть та розруху.... хоча, якщо хтось вб'є путлєра, або обох, є шанс, що його теж нагородять
показать весь комментарий
13.08.2025 23:04 Ответить
если ***** не согласится добывать редкрземельные на аляске, трамп введет санкции на расею
показать весь комментарий
13.08.2025 23:04 Ответить
Нормально так Трамп торгує нашими землями, як би це була його власність!!! Воно взагалі берега не бачить!!! Ідіот 100000%!!!
показать весь комментарий
13.08.2025 23:05 Ответить
Трамп запропонує путіну

але не буде погрожувати, цим все сказано
показать весь комментарий
13.08.2025 23:06 Ответить
Взагалі -- я так думаю -- цей подвійний гнійник має репнути. І зріє він дуже швидко.

трумп або здохне, або його посадять. Штати, сподіваюся, повернуться до нормального розвитку. А от орда має розвалитися.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:07 Ответить
Є ще альтернатива: світ повертається до середньовіччя, де панувала не сила права, а право сили. Ця війна - це війна світоглядів, війна за шлях розвитку для людства. І так сталось, що на цей вибір дуже сильно впливає ця Руда персона за океаном.
Свого часу (моє покоління) нас вчили, що історичні процеси об'єктивні, їх можна прискорити чи уповільнити, навіть зробити зиґзаґ, але загальний вектор розвитку це не змінить. Це трохи заспокоює: навіть якщо ***** за сприяння Рудої персони відкине нас у середньовіччя, прогрес все одно це не зупинить. От тільки чи ми доживемо
показать весь комментарий
13.08.2025 23:58 Ответить
Планов за неделю, на 100 лет вперёд, именно поэтому есть уверенность, что в конечном итоге ничего не будет.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:08 Ответить
от такої! То путлєра засилають на каторгу? Буде копати, поки все не викопає?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:09 Ответить
ТАК ДАВАЙТЕ ВСІ ПОЧНЕМО ВБИВАТИ МІЛІОНАМИ - це ж вигідно!!!!!

ДАвайте підірвемо всі АЕС РФ і тд. НУ ТАК ЖЕ ПРАЦЮЄ?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:12 Ответить
давайте. вперед. підривайте. Чи ви тільки про покиздіти на форумі висунути концепцію?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:24 Ответить
Трампон і ×уйло - як ті дві мавпи, що вошей одне в одного в дупі вичісують.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:12 Ответить
Трампу для того щоб зупинити війну пуйла не пробував лише у того соснути, нехай спробує, якщо все решта не помогло, може це спрацює...
показать весь комментарий
13.08.2025 23:16 Ответить
Ні совісті, ні честі у педофільних ,,владик,, цього світу.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:16 Ответить
Рыжая псина, краснов, выполняет команду "служить".
показать весь комментарий
13.08.2025 23:16 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 23:19 Ответить
Тобто виходить так...
1. Трампон просрав торгівельну війну китайозам через те, що ті перекрили постачання рідкоземельних металів, а своїх металів в США не вистачає.
2. ***** має необмежений доступ і торговлю з китайозами.
3. Трампон пропонує ***** рідкоземельні метали,
3.1. яких в нього нема
3.2 до яких ***** має необмежений доступ через китайців
3.3 які ***** нінафіг не впали.

Я нічого не пропустив? Трамп дісно геній перемовин...
показать весь комментарий
13.08.2025 23:22 Ответить
Тупой чемберленствующий молодчик совсем сдурел. На всё готов ради своей премии🤦‍♂️
показать весь комментарий
13.08.2025 23:25 Ответить
"Трамп запропонує Путіну доступ до рідкісноземельних мінералів Аляски" - але ж заголовок, якої Аляски? Довелось прочитати, адже Трамп ніколи свого не запропонує, він завжди торгує чужим, так і тут, звичайно, що пропонує українську землю і надра!
показать весь комментарий
13.08.2025 23:26 Ответить
Ради нобелівської премії Дарвіна миру, Тампон і його шавки готові стати навколішки і відсмоктати ***** ще й Аляску подарувати
показать весь комментарий
13.08.2025 23:27 Ответить
Трамп, пуйлу надо предлагать не редкоземельные элементы, а срок, с отбыванием на Аляске.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:37 Ответить
Трамп явно нищий, если надеется за это слупить с болотного хоть что-то. Два напёрсточника пытаются кинуть друг-друга. Это уже интересней.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:37 Ответить
Придурок.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:43 Ответить
А який саме , з двійників ***** , поїде до Краснова на Аляску ?
https://gazeta.ua/articles/life/_u-rosiyi-skandal-iz-dvijnikom-putina-prezidenta-pomitili-odnochasno-u-dvoh-miscyah/634064
показать весь комментарий
13.08.2025 23:50 Ответить
Такого позора США ещё не видали!
показать весь комментарий
13.08.2025 23:55 Ответить
,Чергові фантазії преси яка максимально ловить хайп на гучній і майже історичній події.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:56 Ответить
Глупости какие. ****** Трамп будет отдавать что либо свое, если его мечта - получить чужое?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:58 Ответить
А Трамп, я посмотрю ещё тот шутник. 🙂
показать весь комментарий
14.08.2025 00:06 Ответить
Він (Трампакс) так нічого і не зрозумів. Хворий на голову DEALS. Аморальний, безхребетний, безпринципний ІДІОТ.
показать весь комментарий
14.08.2025 00:08 Ответить
 
 