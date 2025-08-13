Трамп предложит Путину доступ к редкоземельным минералам Аляски и отмену некоторых санкций в обмен на прекращение войны в Украине, - The Telegraph
Во время переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп готовится предложить российскому диктатору Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам и отмену некоторых американских санкций против авиационной промышленности России в обмен на прекращение войны в Украине.
Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что министр финансов США Скотт Бессент является одним из тех, кто консультирует Трампа перед его встречей с Путиным. В частности, Бессент изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.
Отмечается, что предложения США также включают "предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией".
The Telegraph отмечает, что Украина владеет 10% мировых запасов лития, который используется в производстве современных аккумуляторов. Два крупнейших месторождения лития находятся на территориях, которые оккупировала РФ.
"Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальная сделка по редкоземельным ресурсам", - сказал собеседник The Telegraph.
Другие стимулы, которые Трамп якобы планирует предложить Путину, включают отмену запрета на поставки деталей и оборудования, необходимых для обслуживания пассажирских самолетов, которыми оперируют российские авиакомпании.
Издание отмечает, что снятие санкций с российских самолетов может оказаться выгодным для американского производителя Boeing.
"Имея флот из более 700 самолетов, в котором доминируют Airbus и Boeing, российские авиакомпании могли бы обращаться к американским поставщикам критически важных деталей и технического обслуживания", - пишет The Telegraph.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты временно сняли санкции с российских транзакций, которые необходимы для подготовки встречи на Аляске. Снятие ограничений будет действовать до 20 августа.
Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Цей шмаровоз в червоній кепці навіть гірший за люде кіно, де найгірше висміюють владу в штатах, чи її пародують
"перегрузка -2"
нагадайте рудому кретину проти кого націлені стратегічні ракети рашки
.
.
Зеленський, твій хід.
Свириденко у відставку, а США оголоси країною-спонсоркою тероризму. Якщо публікація The Telegraph підтвердиться, звісно.
P.S. Рівень звиздеця вже не вписується ні в які рамки і не піддається ніякому словесному описові.
З 30 липня до 28 листопада 2018 року - в. о. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Чернігівської ОДА.
--------------
Таких у відстувку не можна. Опозиція знову крик підніме.
Дебіл з вбивцею нас продають?
Обломіться, тварі
але не буде погрожувати, цим все сказано
трумп або здохне, або його посадять. Штати, сподіваюся, повернуться до нормального розвитку. А от орда має розвалитися.
Свого часу (моє покоління) нас вчили, що історичні процеси об'єктивні, їх можна прискорити чи уповільнити, навіть зробити зиґзаґ, але загальний вектор розвитку це не змінить. Це трохи заспокоює: навіть якщо ***** за сприяння Рудої персони відкине нас у середньовіччя, прогрес все одно це не зупинить. От тільки чи ми доживемо
ДАвайте підірвемо всі АЕС РФ і тд. НУ ТАК ЖЕ ПРАЦЮЄ?
про покиздіти на форумівисунути концепцію?
1. Трампон просрав торгівельну війну китайозам через те, що ті перекрили постачання рідкоземельних металів, а своїх металів в США не вистачає.
2. ***** має необмежений доступ і торговлю з китайозами.
3. Трампон пропонує ***** рідкоземельні метали,
3.1. яких в нього нема
3.2 до яких ***** має необмежений доступ через китайців
3.3 які ***** нінафіг не впали.
Я нічого не пропустив? Трамп дісно геній перемовин...
Дарвінамиру, Тампон і його шавки готові стати навколішки і відсмоктати ***** ще й Аляску подарувати
