3 427 33

США временно сняли санкции с российских транзакций из-за встречи Трампа и Путина на Аляске

трамп,путин

Соединенные Штаты временно сняли санкции с российских транзакций, которые необходимы для подготовки встречи на Аляске. Снятие ограничений будет действовать до 20 августа.

Об этом говорится в сообщении Управления контроля за иностранными активами Минфина США, информирует Цензор.НЕТ.

Управление выдало лицензию "На разрешение на операции, связанные со встречами между правительством США и правительством Российской Федерации на Аляске".

Документ временно разрешает некоторые запрещенные санкциями против России операции, если они касаются встречи Путина с Трампом на Аляске 15 августа.

Будет действовать это разрешение до 20 августа.

В то же время лицензия не позволяет разблокировать замороженные активы и проводить другие запрещенные операции, кроме прямо указанных в документе.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: После встречи Трампа и Путина санкции против РФ могут как ослабить, так и усилить, - Бессент

Автор: 

путин владимир (31889) россия (96876) санкции (11752) Трамп Дональд (6248) Минфин США (70)
Топ комментарии
+17
хоч би трамп не відсмоктав пуйлу під час зустрічі
показать весь комментарий
13.08.2025 22:15 Ответить
+17
Ну ******.
А зброї передати Роісє на час пепемовин не хочуть?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:17 Ответить
+11
Це все наслідок НЕвизнання параші державою-спонсоркою тероризму ще у {2000,2008,2014,2022} році.

США свідомо дозволяли робити пітьмі робити все, що тій заманеться, і продовжують це робити.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:17 Ответить
При зустрічі підуть інші послабони?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:12 Ответить
хоч би трамп не відсмоктав пуйлу під час зустрічі
показать весь комментарий
13.08.2025 22:15 Ответить
Весь світ у прямому ефірі спостерігає, як тромб відсмоктує пуйлу дистанційно, тож звичка вже є і давно.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:09 Ответить
Під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з "російськими колегами" сторони розглядали можливість окупації України за зразком окупації Ізраїлем Західного берега річки Йордан. Про це 13 серпня пише https://www.thetimes.com/us/american-politics/article/us-russia-deal-west-bank-occupation-ukraine-wfvnt6v6f The Times із посиланням на джерела.

.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:39 Ответить
Нігуя собі дєвки пляшут - а чого ж не пішло?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:44 Ответить
нпе повезло - 1000 міль океанського узбережжя втратили.

тепер нам трампівської Рівьєри не бачити ніколи

.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:53 Ответить
дорого і нічого не зрозуміло
показать весь комментарий
13.08.2025 22:46 Ответить
Трійник пуйла наобіцяє решті рюриків все що завгодно а що буде по факту зясується уже в омані
показать весь комментарий
13.08.2025 22:16 Ответить
напівшишечки витягнули… але обіцяли присунуть у разі чого….
показать весь комментарий
13.08.2025 22:16 Ответить
Це все наслідок НЕвизнання параші державою-спонсоркою тероризму ще у {2000,2008,2014,2022} році.

США свідомо дозволяли робити пітьмі робити все, що тій заманеться, і продовжують це робити.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:17 Ответить
Ну ******.
А зброї передати Роісє на час пепемовин не хочуть?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:17 Ответить
ЧМО ЧМО ЧМО ЧМО ЧМО ЧМО ЧМО ЧЧОМ!!!! США - чмошники

Краще мати в Союзниках 1 КНДР чи 1000 США
показать весь комментарий
13.08.2025 22:17 Ответить
Тобі всього лише треба переїхати на Роісю і завербуватися у СВО.

І будуть тобі КНДРівці братами на вік.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:35 Ответить
куйло повинен розрахуватисяз трамбоном,ось йому і зняли санкції
показать весь комментарий
13.08.2025 22:19 Ответить
ну ось і майже все. Але як подає руда хвойда відпрацьовує на всі 100, міротворец хренов
показать весь комментарий
13.08.2025 22:22 Ответить
ФСБ готовится тотально глушить связь в регионах на пути Путина в Аляску. По данным наших источников, 14-16 августа вдоль всего маршрута президентского борта будут заблокированы мобильная связь, интернет и даже некоторые радиоволны - от Москвы до Анадыря.

Зона воздействия охватит 27 субъектов РФ - от Ямала до Чукотки. Как подтверждает инсайдер в аппарате Совбеза: "Цель - подавление любых дронов-камикадзе, но параллельно затронет не один миллион граждан - пройдут через глушение только экстренные вызовы".

В связи с ограничениями могут быть также сбои в работе GPS. При этом связь планируют отключать поочерёдно в каждом регионе и почти мгновенно, но на восстановление работы может уйти несколько десятков часов. Предполагается, что о проблемах в работе интернета и мобильной связи операторы уведомят сами. (с)
показать весь комментарий
13.08.2025 22:23 Ответить
надо организовать экстренний вызов дрона, чтобы он прошел через глушение!
показать весь комментарий
13.08.2025 23:56 Ответить
Шоб всі реднеки видохли, ви такіж прокляті як і кацапи
показать весь комментарий
13.08.2025 22:23 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 22:23 Ответить
***** ще не дав Тампону поїсти свого гівна а Тампон вже розплився в передчуттях
показать весь комментарий
13.08.2025 22:24 Ответить
Може ще тимчасово ордер на арешт відмінити...та Кабаєвой громадянство США надати??
показать весь комментарий
13.08.2025 22:31 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 22:32 Ответить
Ніщо не існує так довго, як тимчасове. Зняли тимчасово, а повернути можуть і забути...
показать весь комментарий
13.08.2025 22:37 Ответить
Ось і все
показать весь комментарий
13.08.2025 22:37 Ответить
Х*йня якась...
- Ти г*ндон і сволота, неможна так робити! На тобі цукерку...
показать весь комментарий
13.08.2025 22:57 Ответить
Так опускати себе в діжку лайна ще недозволив собі жоден президент. Це щось за межею хоч якоїсь наявності честі і гідності, про розум взагалі мовчу.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:59 Ответить
Нема нічого більш постійного, ніж тимчасове. Це тепер нпзавжди.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:04 Ответить
Прутень, привселюдно, дасть Трампу, посмоктати, канахвєтку смачну «Тузік» зветься??
показать весь комментарий
13.08.2025 23:15 Ответить
На саміт вже замовили "золотий дощ" і лубриканти.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:28 Ответить
Масковский агент працює.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:35 Ответить
ось так треба вести перемовини з терористом №1
показать весь комментарий
13.08.2025 23:40 Ответить
Це все стало можливим виключно за бездії,непрофесйності команди Зеленського, або дії на користь росії.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:49 Ответить
 
 