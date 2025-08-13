США временно сняли санкции с российских транзакций из-за встречи Трампа и Путина на Аляске

Соединенные Штаты временно сняли санкции с российских транзакций, которые необходимы для подготовки встречи на Аляске. Снятие ограничений будет действовать до 20 августа.

Об этом говорится в сообщении Управления контроля за иностранными активами Минфина США, информирует Цензор.НЕТ.

Управление выдало лицензию "На разрешение на операции, связанные со встречами между правительством США и правительством Российской Федерации на Аляске".

Документ временно разрешает некоторые запрещенные санкциями против России операции, если они касаются встречи Путина с Трампом на Аляске 15 августа.

Будет действовать это разрешение до 20 августа.

В то же время лицензия не позволяет разблокировать замороженные активы и проводить другие запрещенные операции, кроме прямо указанных в документе.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

