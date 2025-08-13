США временно сняли санкции с российских транзакций из-за встречи Трампа и Путина на Аляске
Соединенные Штаты временно сняли санкции с российских транзакций, которые необходимы для подготовки встречи на Аляске. Снятие ограничений будет действовать до 20 августа.
Об этом говорится в сообщении Управления контроля за иностранными активами Минфина США, информирует Цензор.НЕТ.
Управление выдало лицензию "На разрешение на операции, связанные со встречами между правительством США и правительством Российской Федерации на Аляске".
Документ временно разрешает некоторые запрещенные санкциями против России операции, если они касаются встречи Путина с Трампом на Аляске 15 августа.
Будет действовать это разрешение до 20 августа.
В то же время лицензия не позволяет разблокировать замороженные активы и проводить другие запрещенные операции, кроме прямо указанных в документе.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
.
тепер нам трампівської Рівьєри не бачити ніколи
.
США свідомо дозволяли робити пітьмі робити все, що тій заманеться, і продовжують це робити.
А зброї передати Роісє на час пепемовин не хочуть?
Краще мати в Союзниках 1 КНДР чи 1000 США
І будуть тобі КНДРівці братами на вік.
Зона воздействия охватит 27 субъектов РФ - от Ямала до Чукотки. Как подтверждает инсайдер в аппарате Совбеза: "Цель - подавление любых дронов-камикадзе, но параллельно затронет не один миллион граждан - пройдут через глушение только экстренные вызовы".
В связи с ограничениями могут быть также сбои в работе GPS. При этом связь планируют отключать поочерёдно в каждом регионе и почти мгновенно, но на восстановление работы может уйти несколько десятков часов. Предполагается, что о проблемах в работе интернета и мобильной связи операторы уведомят сами. (с)
- Ти г*ндон і сволота, неможна так робити! На тобі цукерку...