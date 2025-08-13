После встречи Трампа и Путина санкции против РФ могут как ослабить, так и усилить, - Бессент

Американский лидер Дональд Трамп будет использовать тему санкций во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске в эту пятницу.

Об этом в интервью Bloomberg Television рассказал министр финансов США Скотт Бессент, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Бессент подчеркнул, что Трамп даст понять Путину, что "все варианты на столе" относительно потенциального ослабления или усиления санкций против РФ.

По словам министра, санкции "могут быть усилены, могут быть ослаблены и могут иметь сроки действия".

"Он четко даст понять президенту Путину, что все варианты рассматриваются", - сказал Бессент.

Глава Минфина США добавил, что Европа "должна присоединиться к США в этих санкциях" и "помочь создать больше рычагов влияния".

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

