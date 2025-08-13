РУС
После встречи Трампа и Путина санкции против РФ могут как ослабить, так и усилить, - Бессент

Бессент

Американский лидер Дональд Трамп будет использовать тему санкций во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске в эту пятницу.

Об этом в интервью Bloomberg Television рассказал министр финансов США Скотт Бессент, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Бессент подчеркнул, что Трамп даст понять Путину, что "все варианты на столе" относительно потенциального ослабления или усиления санкций против РФ.

По словам министра, санкции "могут быть усилены, могут быть ослаблены и могут иметь сроки действия".

"Он четко даст понять президенту Путину, что все варианты рассматриваются", - сказал Бессент.

Глава Минфина США добавил, что Европа "должна присоединиться к США в этих санкциях" и "помочь создать больше рычагов влияния".

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Вскоре пообщаюсь с европейскими лидерами. Они хотят заключения соглашения, - Трамп

россия (96876) санкции (11752) США (27695) Скотт Бессент (54)


Але скоріше все таки послабити
Якщо Пуйло при зустрічі покаже список Епштейна або відосіки з Трампом в Мацкві, то США санкції послаблять.
Після зустрічі Трампа і Путіна санкції проти РФ можуть як послабити, так і посилити

Це ж одногуйственно - ге ж?
й каже це міністр фінансист - про нього позитивні відгуки , доречі ... Що ж тоді казати про інших.
13.08.2025 16:35 Ответить
COVID-даремно не пройшов,у США.Наслідки не тільки летальні,але і розумові,який жах.
13.08.2025 17:31 Ответить
Трамп мабуть ніколи не зрозуміє, що нам чужого не треба!!! Хіба-що москва, і то на один день, щоб подивитись як горить логово кремлівського карлика ...
13.08.2025 16:58 Ответить
А можуть за них і забути - ну - забити
13.08.2025 16:37 Ответить
Але скоріше все таки послабити
13.08.2025 16:37 Ответить
Якщо Пуйло при зустрічі покаже список Епштейна або відосіки з Трампом в Мацкві, то США санкції послаблять.
13.08.2025 16:38 Ответить
І так вже ясно що не посилять ті санкції...
13.08.2025 16:46 Ответить
Понятно, поделили. Новый Свет США, Старый Свет Китаю, Австралия и Океания на победителя.
13.08.2025 16:54 Ответить
Эти суки сумасшедшие.
13.08.2025 16:55 Ответить
якщо ***** привезе плівки з мацковських мотелів то рудий куколд добре сосне і відмінить всі санкції
13.08.2025 16:55 Ответить
Передумов для послаблення немає, але то в об'єктивній реальності. А в голові трампона все залежить від настрою таргана, який в цей час захопив контроль над рудим жбаном над плечима.
13.08.2025 16:56 Ответить
Тарган давно збіг, ну не може він жити у пустоті. Просто не зрозуміло як терпіти це може народ США. Це буде позором на довгі роки
13.08.2025 17:04 Ответить
Прекрасна аналітика. Схожа на прогноз погоди від Укрметео.
13.08.2025 17:10 Ответить
Путлера на Нобеля!
13.08.2025 17:10 Ответить
Ключове слово - потенційно, тобто ніяк!
13.08.2025 17:10 Ответить
Та не не треба нам втирати "можемо послабити або посилити санкції".
США - таки точно їх послаблять.
13.08.2025 17:15 Ответить
 
 