Після зустрічі Трампа і Путіна санкції проти РФ можуть як послабити, так і посилити, - Бессент

Бессент

Американський лідер Дональд Трамп використовуватиме тему санкцій під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці цієї п'ятниці.

Про це в інтерв'ю Bloomberg Television розповів міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент наголосив, що Трамп дасть зрозуміти Путіну, що "всі варіанти на столі" щодо потенційного послаблення або посилення санкцій проти РФ.

За словами міністра, санкції "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені і можуть мати терміни дії".

"Він чітко дасть зрозуміти президенту Путіну, що всі варіанти розглядаються", - сказав Бессент.

Глава Мінфіну США одав, що Європа "має приєднатися до США в цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

+3
Але скоріше все таки послабити
13.08.2025 16:37 Відповісти
+2
Це ж одногуйственно - ге ж?
13.08.2025 16:33 Відповісти
+1
А можуть за них і забути - ну - забити
13.08.2025 16:37 Відповісти
Це ж одногуйственно - ге ж?
13.08.2025 16:33 Відповісти
й каже це міністр фінансист - про нього позитивні відгуки , доречі ... Що ж тоді казати про інших.
13.08.2025 16:35 Відповісти
Трамп мабуть ніколи не зрозуміє, що нам чужого не треба!!! Хіба-що москва, і то на один день, щоб подивитись як горить логово кремлівського карлика ...
13.08.2025 16:58 Відповісти
А можуть за них і забути - ну - забити
13.08.2025 16:37 Відповісти
Але скоріше все таки послабити
13.08.2025 16:37 Відповісти
Якщо Пуйло при зустрічі покаже список Епштейна або відосіки з Трампом в Мацкві, то США санкції послаблять.
13.08.2025 16:38 Відповісти
І так вже ясно що не посилять ті санкції...
13.08.2025 16:46 Відповісти
Понятно, поделили. Новый Свет США, Старый Свет Китаю, Австралия и Океания на победителя.
13.08.2025 16:54 Відповісти
Эти суки сумасшедшие.
13.08.2025 16:55 Відповісти
якщо ***** привезе плівки з мацковських мотелів то рудий куколд добре сосне і відмінить всі санкції
13.08.2025 16:55 Відповісти
Передумов для послаблення немає, але то в об'єктивній реальності. А в голові трампона все залежить від настрою таргана, який в цей час захопив контроль над рудим жбаном над плечима.
13.08.2025 16:56 Відповісти
Тарган давно збіг, ну не може він жити у пустоті. Просто не зрозуміло як терпіти це може народ США. Це буде позором на довгі роки
13.08.2025 17:04 Відповісти
Прекрасна аналітика. Схожа на прогноз погоди від Укрметео.
13.08.2025 17:10 Відповісти
Путлера на Нобеля!
13.08.2025 17:10 Відповісти
 
 