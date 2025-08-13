Після зустрічі Трампа і Путіна санкції проти РФ можуть як послабити, так і посилити, - Бессент

Американський лідер Дональд Трамп використовуватиме тему санкцій під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці цієї п'ятниці.

Про це в інтерв'ю Bloomberg Television розповів міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент наголосив, що Трамп дасть зрозуміти Путіну, що "всі варіанти на столі" щодо потенційного послаблення або посилення санкцій проти РФ.

За словами міністра, санкції "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені і можуть мати терміни дії".

"Він чітко дасть зрозуміти президенту Путіну, що всі варіанти розглядаються", - сказав Бессент.

Глава Мінфіну США одав, що Європа "має приєднатися до США в цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

