США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій через зустріч Трампа та Путіна на Алясці
Сполучені Штати тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, які необхідні для підготовки зустрічі на Алясці. Зняття обмежень діятиме до 20 серпня.
Про це йдеться у повідомленні Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США, інформує Цензор.НЕТ.
Управління видало ліцензію "На дозвіл на операції, пов'язані із зустрічами між урядом США та урядом Російської Федерації на Алясці".
Документ тимчасово дозволяє деякі заборонені санкціями проти Росії операції, якщо вони стосуються зустрічі Путіна з Трампом на Алясці 15 серпня.
Діятиме цей дозвіл до 20 серпня.
Водночас ліцензія не дозволяє розблоковувати заморожені активи та проводити інші заборонені операції, окрім прямо зазначених у документі.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
тепер нам трампівської Рівьєри не бачити ніколи
.
США свідомо дозволяли робити пітьмі робити все, що тій заманеться, і продовжують це робити.
А зброї передати Роісє на час пепемовин не хочуть?
Краще мати в Союзниках 1 КНДР чи 1000 США
І будуть тобі КНДРівці братами на вік.
Зона воздействия охватит 27 субъектов РФ - от Ямала до Чукотки. Как подтверждает инсайдер в аппарате Совбеза: "Цель - подавление любых дронов-камикадзе, но параллельно затронет не один миллион граждан - пройдут через глушение только экстренные вызовы".
В связи с ограничениями могут быть также сбои в работе GPS. При этом связь планируют отключать поочерёдно в каждом регионе и почти мгновенно, но на восстановление работы может уйти несколько десятков часов. Предполагается, что о проблемах в работе интернета и мобильной связи операторы уведомят сами. (с)
- Ти г*ндон і сволота, неможна так робити! На тобі цукерку...