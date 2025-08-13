УКР
США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій через зустріч Трампа та Путіна на Алясці

трамп,путін

Сполучені Штати тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, які необхідні для підготовки зустрічі на Алясці. Зняття обмежень діятиме до 20 серпня.

Про це йдеться у повідомленні Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США, інформує Цензор.НЕТ.

Управління видало ліцензію "На дозвіл на операції, пов'язані із зустрічами між урядом США та урядом Російської Федерації на Алясці".

Документ тимчасово дозволяє деякі заборонені санкціями проти Росії операції, якщо вони стосуються зустрічі Путіна з Трампом на Алясці 15 серпня.

Діятиме цей дозвіл до 20 серпня. 

Водночас ліцензія не дозволяє розблоковувати заморожені активи та проводити інші заборонені операції, окрім прямо зазначених у документі.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Після зустрічі Трампа і Путіна санкції проти РФ можуть як послабити, так і посилити, - Бессент

Автор: 

путін володимир (24483) росія (67182) санкції (12551) Трамп Дональд (6760) Мінфін США (124)
Топ коментарі
+16
хоч би трамп не відсмоктав пуйлу під час зустрічі
показати весь коментар
13.08.2025 22:15 Відповісти
+14
Ну ******.
А зброї передати Роісє на час пепемовин не хочуть?
показати весь коментар
13.08.2025 22:17 Відповісти
+9
Це все наслідок НЕвизнання параші державою-спонсоркою тероризму ще у {2000,2008,2014,2022} році.

США свідомо дозволяли робити пітьмі робити все, що тій заманеться, і продовжують це робити.
показати весь коментар
13.08.2025 22:17 Відповісти
При зустрічі підуть інші послабони?
показати весь коментар
13.08.2025 22:12 Відповісти
хоч би трамп не відсмоктав пуйлу під час зустрічі
показати весь коментар
13.08.2025 22:15 Відповісти
Весь світ у прямому ефірі спостерігає, як тромб відсмоктує пуйлу дистанційно, тож звичка вже є і давно.
показати весь коментар
13.08.2025 23:09 Відповісти
Під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з "російськими колегами" сторони розглядали можливість окупації України за зразком окупації Ізраїлем Західного берега річки Йордан. Про це 13 серпня пише https://www.thetimes.com/us/american-politics/article/us-russia-deal-west-bank-occupation-ukraine-wfvnt6v6f The Times із посиланням на джерела.

.
показати весь коментар
13.08.2025 22:39 Відповісти
Нігуя собі дєвки пляшут - а чого ж не пішло?
показати весь коментар
13.08.2025 22:44 Відповісти
нпе повезло - 1000 міль океанського узбережжя втратили.

тепер нам трампівської Рівьєри не бачити ніколи

.
показати весь коментар
13.08.2025 22:53 Відповісти
дорого і нічого не зрозуміло
показати весь коментар
13.08.2025 22:46 Відповісти
Трійник пуйла наобіцяє решті рюриків все що завгодно а що буде по факту зясується уже в омані
показати весь коментар
13.08.2025 22:16 Відповісти
напівшишечки витягнули… але обіцяли присунуть у разі чого….
показати весь коментар
13.08.2025 22:16 Відповісти
Це все наслідок НЕвизнання параші державою-спонсоркою тероризму ще у {2000,2008,2014,2022} році.

США свідомо дозволяли робити пітьмі робити все, що тій заманеться, і продовжують це робити.
показати весь коментар
13.08.2025 22:17 Відповісти
Ну ******.
А зброї передати Роісє на час пепемовин не хочуть?
показати весь коментар
13.08.2025 22:17 Відповісти
ЧМО ЧМО ЧМО ЧМО ЧМО ЧМО ЧМО ЧЧОМ!!!! США - чмошники

Краще мати в Союзниках 1 КНДР чи 1000 США
показати весь коментар
13.08.2025 22:17 Відповісти
Тобі всього лише треба переїхати на Роісю і завербуватися у СВО.

І будуть тобі КНДРівці братами на вік.
показати весь коментар
13.08.2025 22:35 Відповісти
куйло повинен розрахуватисяз трамбоном,ось йому і зняли санкції
показати весь коментар
13.08.2025 22:19 Відповісти
ну ось і майже все. Але як подає руда хвойда відпрацьовує на всі 100, міротворец хренов
показати весь коментар
13.08.2025 22:22 Відповісти
ФСБ готовится тотально глушить связь в регионах на пути Путина в Аляску. По данным наших источников, 14-16 августа вдоль всего маршрута президентского борта будут заблокированы мобильная связь, интернет и даже некоторые радиоволны - от Москвы до Анадыря.

Зона воздействия охватит 27 субъектов РФ - от Ямала до Чукотки. Как подтверждает инсайдер в аппарате Совбеза: "Цель - подавление любых дронов-камикадзе, но параллельно затронет не один миллион граждан - пройдут через глушение только экстренные вызовы".

В связи с ограничениями могут быть также сбои в работе GPS. При этом связь планируют отключать поочерёдно в каждом регионе и почти мгновенно, но на восстановление работы может уйти несколько десятков часов. Предполагается, что о проблемах в работе интернета и мобильной связи операторы уведомят сами. (с)
показати весь коментар
13.08.2025 22:23 Відповісти
Шоб всі реднеки видохли, ви такіж прокляті як і кацапи
показати весь коментар
13.08.2025 22:23 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 22:23 Відповісти
***** ще не дав Тампону поїсти свого гівна а Тампон вже розплився в передчуттях
показати весь коментар
13.08.2025 22:24 Відповісти
Може ще тимчасово ордер на арешт відмінити...та Кабаєвой громадянство США надати??
показати весь коментар
13.08.2025 22:31 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 22:32 Відповісти
Ніщо не існує так довго, як тимчасове. Зняли тимчасово, а повернути можуть і забути...
показати весь коментар
13.08.2025 22:37 Відповісти
Ось і все
показати весь коментар
13.08.2025 22:37 Відповісти
Х*йня якась...
- Ти г*ндон і сволота, неможна так робити! На тобі цукерку...
показати весь коментар
13.08.2025 22:57 Відповісти
Так опускати себе в діжку лайна ще недозволив собі жоден президент. Це щось за межею хоч якоїсь наявності честі і гідності, про розум взагалі мовчу.
показати весь коментар
13.08.2025 22:59 Відповісти
Нема нічого більш постійного, ніж тимчасове. Це тепер нпзавжди.
показати весь коментар
13.08.2025 23:04 Відповісти
Прутень, привселюдно, дасть Трампу, посмоктати, канахвєтку смачну «Тузік» зветься??
показати весь коментар
13.08.2025 23:15 Відповісти
На саміт вже замовили "золотий дощ" і лубриканти.
показати весь коментар
13.08.2025 23:28 Відповісти
Масковский агент працює.
показати весь коментар
13.08.2025 23:35 Відповісти
ось так треба вести перемовини з терористом №1
показати весь коментар
13.08.2025 23:40 Відповісти
 
 