США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій через зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Сполучені Штати тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, які необхідні для підготовки зустрічі на Алясці. Зняття обмежень діятиме до 20 серпня.

Про це йдеться у повідомленні Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США, інформує Цензор.НЕТ.

Управління видало ліцензію "На дозвіл на операції, пов'язані із зустрічами між урядом США та урядом Російської Федерації на Алясці".

Документ тимчасово дозволяє деякі заборонені санкціями проти Росії операції, якщо вони стосуються зустрічі Путіна з Трампом на Алясці 15 серпня.

Діятиме цей дозвіл до 20 серпня.

Водночас ліцензія не дозволяє розблоковувати заморожені активи та проводити інші заборонені операції, окрім прямо зазначених у документі.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Після зустрічі Трампа і Путіна санкції проти РФ можуть як послабити, так і посилити, - Бессент