Трамп считает обмен территориями необходимой частью мирного соглашения, - Axios

По информации американского издания Axios, президент США Дональд Трамп во время консультаций с европейскими лидерами в среду заявил, что вопрос контроля над территориями должны решать Зеленский и Путин. Но выразил убеждение, что обмен территориями будет необходимым как часть мирного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Трамп сказал, что именно Владимир и Владимир должны обсуждать территории друг с другом, а не он", - сказал собеседник издания.

Сообщается, что Трамп предложил заморозить большинство линии фронта, с дополнительными "обменами землями". Но потенциально речь идет лишь о фактическом контроле над территориями без международного признания.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Трамп "в значительной степени согласился" во время разговора, что России не может быть предоставлено юридическое признание территорий, которые она оккупировала во время войны.

Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на пятничном саммите с Путиным заключаются в достижении прекращения огня и лучшем понимании того, возможна ли полноценная мирная сделка, сообщили Axios два источника, знакомые с этим разговором. При этом, по их информации, Трамп во время встречи преуменьшал вероятность значительных прорывов в мирном урегулировании в результате встречи на Аляске. При этом издание отметило, что эти консультации были последним шансом для Зеленского и ключевых европейских лидеров сформировать мышление Трампа перед встречей.

Также читайте: Если встреча с Путиным пройдет хорошо, то у нас будет вторая. На ней будут Путин, Зеленский и я, - Трамп

Источник Axios, который был на разговоре, сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон занял "очень жесткую" позицию и сказал Трампу, что "встреча - это очень важная вещь для Путина". Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте были "очень активными", а премьер-министр Италии Джорджия Мелони "подняла несколько дельных вопросов". Президент Польши Кароль Навроцкий "напомнил Трампу о Варшавской битве ровно 105 лет назад, когда Польша воевала вместе с украинцами против большевиков в России", сообщил источник.

Трамп сказал лидерам во время разговора, что предоставит им обновленную информацию после встречи с Путиным.

Также читайте: Для Трампа встреча с Путиным - не уступка, - Рубио