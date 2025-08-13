Трамп считает обмен территориями необходимой частью мирного соглашения, - Axios
По информации американского издания Axios, президент США Дональд Трамп во время консультаций с европейскими лидерами в среду заявил, что вопрос контроля над территориями должны решать Зеленский и Путин. Но выразил убеждение, что обмен территориями будет необходимым как часть мирного соглашения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Трамп сказал, что именно Владимир и Владимир должны обсуждать территории друг с другом, а не он", - сказал собеседник издания.
Сообщается, что Трамп предложил заморозить большинство линии фронта, с дополнительными "обменами землями". Но потенциально речь идет лишь о фактическом контроле над территориями без международного признания.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Трамп "в значительной степени согласился" во время разговора, что России не может быть предоставлено юридическое признание территорий, которые она оккупировала во время войны.
Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на пятничном саммите с Путиным заключаются в достижении прекращения огня и лучшем понимании того, возможна ли полноценная мирная сделка, сообщили Axios два источника, знакомые с этим разговором. При этом, по их информации, Трамп во время встречи преуменьшал вероятность значительных прорывов в мирном урегулировании в результате встречи на Аляске. При этом издание отметило, что эти консультации были последним шансом для Зеленского и ключевых европейских лидеров сформировать мышление Трампа перед встречей.
Источник Axios, который был на разговоре, сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон занял "очень жесткую" позицию и сказал Трампу, что "встреча - это очень важная вещь для Путина". Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте были "очень активными", а премьер-министр Италии Джорджия Мелони "подняла несколько дельных вопросов". Президент Польши Кароль Навроцкий "напомнил Трампу о Варшавской битве ровно 105 лет назад, когда Польша воевала вместе с украинцами против большевиков в России", сообщил источник.
Трамп сказал лидерам во время разговора, что предоставит им обновленную информацию после встречи с Путиным.
Чому ні і буде Мир.
Але от халепа - вплив на Україну й відповідно на ситуацію в Україні вже не той, що був раніше. Бо тепер тієї допомоги - нуль цілих хер десятих (див. інфографік нижче).
І Зеленському з його зебільними радниками це потрібно затямити і не здавати українську землю ворогу, удавано піддаючись на його хитрощі.
Так, як це було 26 жовтня 2019-го під Золотим, де Зеленський українському воїну-добровольцю Денису Янтару в хамському тоні заявив, що "я ж - нє лох" (https://tsn.ua/ato/z-yavilosya-povne-video-skandalnoyi-rozmovi-zelenskogo-z-dobrovolcyami-v-zolotomu-1433421.html відео: 18:00 хв).
Адже народна мудрість вчить: "Хто міняє, той не має" (с).
П.С. Нажаль, Денис Янтар раптово помер у липні 2020-го у віці 31 рік, тобто менш ніж через рік після напруженої розмови про народну акцію "Ні капітуляції!" із Зеленським.
Ми все пам'ятаємо!
геніальність перемовника трампа, ганяти по колу, свою маячню?
типу, хтось не витримає, плюне та погодиться?
мало того, підпис необраного гундоса, нічого не значить для українців і тим більше для зсу!
трамп - це явище тимчасове, і це треба розуміти.
а не его легализация лично и захваченной чужой территории.
Трамп, ты поступаешь не как Генеральный прокурор по закону, а как смотрящий за преступностью по понятиям воровского и бандитского мира.
И все время добиваешься, чтобы жертва нападения сама отдала напавшему гопнику свое имущество и часть квартиры.
потім він зробить паузу та заощадить зброю, а потім наступатиме з новою силою
На четвертом году войны, до всех окончательно уже должно было дойти, что ЕС и США не собираются помогать Украине не то что освобождать оккупированные территории, а даже давать достаточно вооружений для уверенной обороны, а это значит, в обстоятельствах нельзя продолжать бредить освобождением всех территорий, или 22 годом, Гагой и прочими нереальными хотелками и желаниями, нужно трезво смотреть на вещи и тот расклад который мы имеем.
Раньше в войнах коррекция ЛБС при заключении перемирия была обычным делом, сейчас почему то многие на это реагируют резко отрицательно, особенно из числа тех, кто не на фронте. Как сказал половник Кирил Верес - мы не можем с позиции силы диктовать свои условия, для этого надо, если не наступать то хотя бы не отступать, поэтому для заключения перемирия, можно допускать незначительный равнозначный обмен. Иначе, как когда то предлагал Залужный, завтра вынь и положь минимум 500 тыс добровольцев, готовые как это делают орки, не считающиеся с потерями, под атаками дронов, КАБов и прочего, при всех проблемах в управлении, командном составе, идти останавливать продвигающегося врага а потом идти в наступление.
Яка гидота ці ваші перемовини