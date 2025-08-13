РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Переговоры Трампа и Путина
2 697 55

Трамп считает обмен территориями необходимой частью мирного соглашения, - Axios

трамп

По информации американского издания Axios, президент США Дональд Трамп во время консультаций с европейскими лидерами в среду заявил, что вопрос контроля над территориями должны решать Зеленский и Путин. Но выразил убеждение, что обмен территориями будет необходимым как часть мирного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Трамп сказал, что именно Владимир и Владимир должны обсуждать территории друг с другом, а не он", - сказал собеседник издания.

Сообщается, что Трамп предложил заморозить большинство линии фронта, с дополнительными "обменами землями". Но потенциально речь идет лишь о фактическом контроле над территориями без международного признания.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Трамп "в значительной степени согласился" во время разговора, что России не может быть предоставлено юридическое признание территорий, которые она оккупировала во время войны.

Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на пятничном саммите с Путиным заключаются в достижении прекращения огня и лучшем понимании того, возможна ли полноценная мирная сделка, сообщили Axios два источника, знакомые с этим разговором. При этом, по их информации, Трамп во время встречи преуменьшал вероятность значительных прорывов в мирном урегулировании в результате встречи на Аляске. При этом издание отметило, что эти консультации были последним шансом для Зеленского и ключевых европейских лидеров сформировать мышление Трампа перед встречей.

Также читайте: Если встреча с Путиным пройдет хорошо, то у нас будет вторая. На ней будут Путин, Зеленский и я, - Трамп

Источник Axios, который был на разговоре, сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон занял "очень жесткую" позицию и сказал Трампу, что "встреча - это очень важная вещь для Путина". Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте были "очень активными", а премьер-министр Италии Джорджия Мелони "подняла несколько дельных вопросов". Президент Польши Кароль Навроцкий "напомнил Трампу о Варшавской битве ровно 105 лет назад, когда Польша воевала вместе с украинцами против большевиков в России", сообщил источник.

Трамп сказал лидерам во время разговора, что предоставит им обновленную информацию после встречи с Путиным.

Также читайте: Для Трампа встреча с Путиным - не уступка, - Рубио

Автор: 

Трамп Дональд (6248) переговоры с Россией (1268)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
їбануте на всю руду макітру..
показать весь комментарий
13.08.2025 19:51 Ответить
+13
Так нехай Віддасть Аляску в обмін на виведення військ з України.
Чому ні і буде Мир.
показать весь комментарий
13.08.2025 19:55 Ответить
+7
Що за території? Мені не потрібні ні Білгородщина, ні Ростовщина. І навіть Камчатка в обмін на Крим.
показать весь комментарий
13.08.2025 19:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
їбануте на всю руду макітру..
показать весь комментарий
13.08.2025 19:51 Ответить
ти що, новий трампіст? Потребуєш занесення в мій кондуїт ворогів України магашистів?
показать весь комментарий
13.08.2025 19:58 Ответить
Реєстрація 09.серпня 25 року...За карабльом,свинособака скажена...
показать весь комментарий
13.08.2025 19:58 Ответить
Є,шмалька забаранити..
показать весь комментарий
13.08.2025 20:00 Ответить
за карабльом,свинособака..
показать весь комментарий
13.08.2025 20:10 Ответить
Ось для тебе,дебіла,реальний варіант
показать весь комментарий
13.08.2025 20:17 Ответить
Ти -не шматько,ти кусок.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:34 Ответить
Просто титан думки! фестиваль хамовитих дурників?
показать весь комментарий
13.08.2025 20:51 Ответить
Так нехай Віддасть Аляску в обмін на виведення військ з України.
Чому ні і буде Мир.
показать весь комментарий
13.08.2025 19:55 Ответить
Західні інсайдери пишуть про різні пруфи на користь пітьми, які Тромб і його трампістські США вже надали й продовжують надавати в Африці (морська база в Того), в Сирії (авіабази "Ель-Камишли" та "Хмеймім"), в Арктиці (угода про залучення американських компаній до видобутку корисних копалин) і, як вбачається, будуть намагатись виконати побажанки ***** в Україні.
Але от халепа - вплив на Україну й відповідно на ситуацію в Україні вже не той, що був раніше. Бо тепер тієї допомоги - нуль цілих хер десятих (див. інфографік нижче).
І Зеленському з його зебільними радниками це потрібно затямити і не здавати українську землю ворогу, удавано піддаючись на його хитрощі.
Так, як це було 26 жовтня 2019-го під Золотим, де Зеленський українському воїну-добровольцю Денису Янтару в хамському тоні заявив, що "я ж - нє лох" (https://tsn.ua/ato/z-yavilosya-povne-video-skandalnoyi-rozmovi-zelenskogo-z-dobrovolcyami-v-zolotomu-1433421.html відео: 18:00 хв).

Адже народна мудрість вчить: "Хто міняє, той не має" (с).

П.С. Нажаль, Денис Янтар раптово помер у липні 2020-го у віці 31 рік, тобто менш ніж через рік після напруженої розмови про народну акцію "Ні капітуляції!" із Зеленським.

Ми все пам'ятаємо!

https://pbs.twimg.com/media/GyOsum2WEAAeLB8?format=jpg&name=900x900
показать весь комментарий
13.08.2025 19:55 Ответить
Що за території? Мені не потрібні ні Білгородщина, ні Ростовщина. І навіть Камчатка в обмін на Крим.
показать весь комментарий
13.08.2025 19:55 Ответить
Про те, що трумп хоче здати Україну ***** - я це вловив ще в період передвиборчої кампанії, десь тоді, коли він через свою ручну сявку ісусіка зупинив постачанна штатівської БУ зброї в Україну для її фактичнї утилізації.
показать весь комментарий
13.08.2025 19:56 Ответить
тобто!
геніальність перемовника трампа, ганяти по колу, свою маячню?
типу, хтось не витримає, плюне та погодиться?
мало того, підпис необраного гундоса, нічого не значить для українців і тим більше для зсу!
показать весь комментарий
13.08.2025 19:57 Ответить
Ты когда трепло санкции введёшь против кремля?? Ведь твой ультиматум уже закончился!
показать весь комментарий
13.08.2025 19:58 Ответить
Необхідність в "обміні" для москальського фюрера не важко зрозуміти, але чому це необхідно для пристаркуватого неука-нарциса?
показать весь комментарий
13.08.2025 19:59 Ответить
Так нехай своє віддасть. Техас, Арізону....А чого ж.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:00 Ответить
гоп стоп , поворот , їдемо на Белгород !
показать весь комментарий
13.08.2025 20:03 Ответить
Обмін вкрадених територій на ще не вкрадені?
показать весь комментарий
13.08.2025 20:05 Ответить
Конгрес прийняв закон шо Крим це Україна , якщо рудий заїкнеться за Крим - йому Імпічмент
показать весь комментарий
13.08.2025 20:06 Ответить
...ну добре - міняємо українські Курщину-Білгородщину-Брянщину на споконвічні українські Кубаньщину-Ставропілля... обмін так обмін, пісділ так пісділ...
показать весь комментарий
13.08.2025 20:08 Ответить
Який обмін територіями, відати українські території які ворог не може захопити ? це не президент це нікчемна мерзота ,мало того що тупий та ще той кого завербували кгб ось і корчить дурня підіграючи воєному злочинцю.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:08 Ответить
"відати українські території які ворог не може захопити" - де Зєля таке підтримав?
показать весь комментарий
13.08.2025 20:11 Ответить
оточення старого довбойоба сциться донести йому, що ніколи українська теріторія не буде мінятись на українську теріторію. Навіть заради його Нобелівської премії.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:13 Ответить
Справа в тому що диктатори не знають що таке міжнародне право, Конституція і міжнародно признані кордони. Воно відкрило рота і верещить хочууууу!!! І давайте йому несіть гроші, проституток, землі, рабів... Вже всі вороги америки це зрозуміли і посилають Тампона відкритим текстом. А ті поки ще союзники сша продовжують перед дебілом стелитися в надії що воно виздоровіє
показать весь комментарий
13.08.2025 20:32 Ответить
трампа через три роки не стане, а у союзників залишатья можливість позбавитись залежноті від російських енергоносіїв і контракти на 750 мільярдів на перспектвні постачання ПГ із США.
трамп - це явище тимчасове, і це треба розуміти.
показать весь комментарий
13.08.2025 21:11 Ответить
Axios! Axios! Axioооооs!
показать весь комментарий
13.08.2025 20:16 Ответить
Необходимое условие - наказание преступника, развязавшего войну в центре Европы,
а не его легализация лично и захваченной чужой территории.
Трамп, ты поступаешь не как Генеральный прокурор по закону, а как смотрящий за преступностью по понятиям воровского и бандитского мира.
И все время добиваешься, чтобы жертва нападения сама отдала напавшему гопнику свое имущество и часть квартиры.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:19 Ответить
Тобто для зручності путіна ми доброаільно повинні віддати йому територіі,
потім він зробить паузу та заощадить зброю, а потім наступатиме з новою силою
показать весь комментарий
13.08.2025 20:27 Ответить
Ну що поговорили з облізлим шизоїдом? Нехай свою Меланію на Кабаєву обміняє
показать весь комментарий
13.08.2025 20:27 Ответить
Еще бы знать что это за территории...

На четвертом году войны, до всех окончательно уже должно было дойти, что ЕС и США не собираются помогать Украине не то что освобождать оккупированные территории, а даже давать достаточно вооружений для уверенной обороны, а это значит, в обстоятельствах нельзя продолжать бредить освобождением всех территорий, или 22 годом, Гагой и прочими нереальными хотелками и желаниями, нужно трезво смотреть на вещи и тот расклад который мы имеем.

Раньше в войнах коррекция ЛБС при заключении перемирия была обычным делом, сейчас почему то многие на это реагируют резко отрицательно, особенно из числа тех, кто не на фронте. Как сказал половник Кирил Верес - мы не можем с позиции силы диктовать свои условия, для этого надо, если не наступать то хотя бы не отступать, поэтому для заключения перемирия, можно допускать незначительный равнозначный обмен. Иначе, как когда то предлагал Залужный, завтра вынь и положь минимум 500 тыс добровольцев, готовые как это делают орки, не считающиеся с потерями, под атаками дронов, КАБов и прочего, при всех проблемах в управлении, командном составе, идти останавливать продвигающегося врага а потом идти в наступление.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:35 Ответить
позорне мудило 🤠🥳, цей президент, в сторії США ...
показать весь комментарий
13.08.2025 20:38 Ответить
Як казала одна розумна людина: ,,Вирішувати кому і що віддавати, ви можете лише в тому разі, коли воно ваше...." В даному випадку, рудий дурник може тільки пропонувати в якості мирноі угоди обміняти частину Аляски наприклад....
показать весь комментарий
13.08.2025 20:42 Ответить
Скільки площі у нас захопив, стільки нам повинен дати?
показать весь комментарий
13.08.2025 20:46 Ответить
Щоб що? Тобто путіну не прийдеться навіть завойовувати
показать весь комментарий
13.08.2025 20:46 Ответить
В тебе територій багато - міняй що на що хочеш. А у нас з територіями, напряг, і так твій корєш пошарпав.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:51 Ответить
Трамп,з таким світоглядом не бачити тобі Нобелевської премії,як своїх вух,ніколи,зовсім.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:54 Ответить
гівн* ки амеріканські президенти !!! один зброю забрав ,другий землю хоче подарувати русні , шоб вам па* кудам а ні дна ,а ні покришки !!!
показать весь комментарий
13.08.2025 20:55 Ответить
обмін яких територій, що на що ми можемо поміняти? Нашу землю на нашу замлю? Ви що там усі з глузду з'їхали?
Яка гидота ці ваші перемовини
показать весь комментарий
13.08.2025 20:59 Ответить
Здається мені, панове, що ми ще побачимо Лауреата Нобелівської премії миру Трампа Д.Ф. на трибуні поряд із ПНХ, у компанії з Ином, Сі, Муді, аятолами, талібами та іншими "найвеличнішими лідерами ********* світу"...
показать весь комментарий
13.08.2025 21:02 Ответить
 
 