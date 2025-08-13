УКР
Трамп вважає обмін територіями необхідною частиною мирної угоди, - Axios

За інформацією американське видання Axios, президент США Дональд Трамп під час консультацій з європейськими лідерами в середу заявив, що питання контролю над територіями мають вирішувати Зеленський та Путін. Але висловив переконання, що обмін територіями буде необхідним як частина мирної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Трамп сказав, що саме Володимир і Володимир повинні обговорювати території один з одним, а не він", - сказав співрозмовник видання.

Повідомляється, що Трамп запропонував заморозити більшість лінії фронту, з додатковими "обмінами землями". Але потенційно мова йде лише про фактичний контроль над територіями без міжнародного визнання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Трамп "значною мірою погодився" під час розмови, що Росії не може бути надано юридичне визнання територій, які вона окупувала під час війни.

Трамп заявив Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на п'ятничному саміті з Путіним полягають у досягненні припинення вогню та кращому розумінні того, чи можлива повноцінна мирна угода, повідомили Axios два джерела, обізнані з цією розмовою. При цьому, за їх інформацією, Трамп під час зустрічі применшував ймовірність значних проривів у мирному врегулюванні внаслідок зустрічі на Алясці. При цьому видання відзначило, що ці консультації були останнім шансом для Зеленського та ключових європейських лідерів сформувати мислення Трампа перед зустріччю.

Також читайте: Якщо зустріч з Путіним пройде добре, то у нас буде друга. На ній будуть Путін, Зеленський і я, - Трамп

Джерело Axios, яке було на розмові, повідомило, що президент Франції Емманюель Макрон зайняв "дуже жорстку" позицію і сказав Трампу, що "зустріч — це дуже важлива річ для Путіна". Мерц і генеральний секретар НАТО Марк Рютте були "дуже активними", а прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "порушила кілька слушних питань". Президент Польщі Кароль Навроцький "нагадав Трампу про Варшавську битву рівно 105 років тому, коли Польща воювала разом з українцями проти більшовиків у Росії", повідомило джерело.

Трамп сказав лідерам під час розмови, що надасть їм оновлену інформацію після зустрічі з Путіним.

Також читайте: Для Трампа зустріч із Путіним - не поступка, - Рубіо

Трамп Дональд (6760) переговори з Росією (1386)
їбануте на всю руду макітру..
показати весь коментар
13.08.2025 19:51 Відповісти
ти що, новий трампіст? Потребуєш занесення в мій кондуїт ворогів України магашистів?
показати весь коментар
13.08.2025 19:58 Відповісти
Реєстрація 09.серпня 25 року...За карабльом,свинособака скажена...
показати весь коментар
13.08.2025 19:58 Відповісти
А зараз є інші варіанти?
показати весь коментар
13.08.2025 19:56 Відповісти
Є,шмалька забаранити..
показати весь коментар
13.08.2025 20:00 Відповісти
за карабльом,свинособака..
показати весь коментар
13.08.2025 20:10 Відповісти
По суті можеш щось бекнути, патріот непримиренний? Україна останні дні втрачає рекордну площу земель, в окопах все менше захисників. Тільки кількість експертів та контролерів росте. Втратимо Дніпро, Запоріжжя, Лівобережжя, буде краще? Юрично за росією ніхто нічого не визнає. Росія економіно стрімко падає, ще на окуповані території треба трільони, та й путін не вічний. Азербайджан он стільки років чекав! Можемо черговий раз Україну втратити.
І дубль два - які є ще РЕАЛЬНІ варіанти?
показати весь коментар
13.08.2025 20:09 Відповісти
Ось для тебе,дебіла,реальний варіант
показати весь коментар
13.08.2025 20:17 Відповісти
Малолєтка тупорила, иак і знав, що два слова зв'язати не можете, Нікалай. До речі, хлопчику, ми з вами знайомі, чи ви кацап?
показати весь коментар
13.08.2025 20:20 Відповісти
Так нехай Віддасть Аляску в обмін на виведення військ з України.
Чому ні і буде Мир.
показати весь коментар
13.08.2025 19:55 Відповісти
мы-домой, а вы скачите. бо тот кто не скачет сами знаете кто
показати весь коментар
13.08.2025 20:19 Відповісти
Західні інсайдери пишуть про різні пруфи на користь пітьми, які Тромб і його трампістські США вже надали й продовжують надавати в Африці (морська база в Того), в Сирії (авіабази "Ель-Камишли" та "Хмеймім"), в Арктиці (угода про залучення американських компаній до видобутку корисних копалин) і, як вбачається, будуть намагатись виконати побажанки ***** в Україні.
Але от халепа - вплив на Україну й відповідно на ситуацію в Україні вже не той, що був раніше. Бо тепер тієї допомоги - нуль цілих хер десятих (див. інфографік нижче).
І Зеленському з його зебільними радниками це потрібно затямити і не здавати українську землю ворогу, удавано піддаючись на його хитрощі.
Так, як це було 26 жовтня 2019-го під Золотим, де Зеленський українському воїну-добровольцю Денису Янтару в хамському тоні заявив, що "я ж - нє лох" (https://tsn.ua/ato/z-yavilosya-povne-video-skandalnoyi-rozmovi-zelenskogo-z-dobrovolcyami-v-zolotomu-1433421.html відео: 18:00 хв).

Адже народна мудрість вчить: "Хто міняє, той не має" (с).

П.С. Нажаль, Денис Янтар раптово помер у липні 2020-го у віці 31 рік, тобто менш ніж через рік після напруженої розмови про народну акцію "Ні капітуляції!" із Зеленським.

Ми все пам'ятаємо!

https://pbs.twimg.com/media/GyOsum2WEAAeLB8?format=jpg&name=900x900
показати весь коментар
13.08.2025 19:55 Відповісти
Що за території? Мені не потрібні ні Білгородщина, ні Ростовщина. І навіть Камчатка в обмін на Крим.
показати весь коментар
13.08.2025 19:55 Відповісти
Про те, що трумп хоче здати Україну ***** - я це вловив ще в період передвиборчої кампанії, десь тоді, коли він через свою ручну сявку ісусіка зупинив постачанна штатівської БУ зброї в Україну для її фактичнї утилізації.
показати весь коментар
13.08.2025 19:56 Відповісти
тобто!
геніальність перемовника трампа, ганяти по колу, свою маячню?
типу, хтось не витримає, плюне та погодиться?
мало того, підпис необраного гундоса, нічого не значить для українців і тим більше для зсу!
показати весь коментар
13.08.2025 19:57 Відповісти
Ты когда трепло санкции введёшь против кремля?? Ведь твой ультиматум уже закончился!
показати весь коментар
13.08.2025 19:58 Відповісти
Необхідність в "обміні" для москальського фюрера не важко зрозуміти, але чому це необхідно для пристаркуватого неука-нарциса?
показати весь коментар
13.08.2025 19:59 Відповісти
Так нехай своє віддасть. Техас, Арізону....А чого ж.
показати весь коментар
13.08.2025 20:00 Відповісти
гоп стоп , поворот , їдемо на Белгород !
показати весь коментар
13.08.2025 20:03 Відповісти
Обмін вкрадених територій на ще не вкрадені?
показати весь коментар
13.08.2025 20:05 Відповісти
Конгрес прийняв закон шо Крим це Україна , якщо рудий заїкнеться за Крим - йому Імпічмент
показати весь коментар
13.08.2025 20:06 Відповісти
...ну добре - міняємо українські Курщину-Білгородщину-Брянщину на споконвічні українські Кубаньщину-Ставропілля... обмін так обмін, пісділ так пісділ...
показати весь коментар
13.08.2025 20:08 Відповісти
Який обмін територіями, відати українські території які ворог не може захопити ? це не президент це нікчемна мерзота ,мало того що тупий та ще той кого завербували кгб ось і корчить дурня підіграючи воєному злочинцю.
показати весь коментар
13.08.2025 20:08 Відповісти
"відати українські території які ворог не може захопити" - де Зєля таке підтримав?
показати весь коментар
13.08.2025 20:11 Відповісти
оточення старого довбойоба сциться донести йому, що ніколи українська теріторія не буде мінятись на українську теріторію. Навіть заради його Нобелівської премії.
показати весь коментар
13.08.2025 20:13 Відповісти
проклятий урс!
показати весь коментар
13.08.2025 20:19 Відповісти
Справа в тому що диктатори не знають що таке міжнародне право, Конституція і міжнародно признані кордони. Воно відкрило рота і верещить хочууууу!!! І давайте йому несіть гроші, проституток, землі, рабів... Вже всі вороги америки це зрозуміли і посилають Тампона відкритим текстом. А ті поки ще союзники сша продовжують перед дебілом стелитися в надії що воно виздоровіє
показати весь коментар
13.08.2025 20:32 Відповісти
Axios! Axios! Axioооооs!
показати весь коментар
13.08.2025 20:16 Відповісти
Необходимое условие - наказание преступника, развязавшего войну в центре Европы,
а не его легализация лично и захваченной чужой территории.
Трамп, ты поступаешь не как Генеральный прокурор по закону, а как смотрящий за преступностью по понятиям воровского и бандитского мира.
И все время добиваешься, чтобы жертва нападения сама отдала напавшему гопнику свое имущество и часть квартиры.
показати весь коментар
13.08.2025 20:19 Відповісти
Тобто для зручності путіна ми доброаільно повинні віддати йому територіі,
потім він зробить паузу та заощадить зброю, а потім наступатиме з новою силою
показати весь коментар
13.08.2025 20:27 Відповісти
Ну що поговорили з облізлим шизоїдом? Нехай свою Меланію на Кабаєву обміняє
показати весь коментар
13.08.2025 20:27 Відповісти
 
 