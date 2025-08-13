Трамп вважає обмін територіями необхідною частиною мирної угоди, - Axios
За інформацією американське видання Axios, президент США Дональд Трамп під час консультацій з європейськими лідерами в середу заявив, що питання контролю над територіями мають вирішувати Зеленський та Путін. Але висловив переконання, що обмін територіями буде необхідним як частина мирної угоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Трамп сказав, що саме Володимир і Володимир повинні обговорювати території один з одним, а не він", - сказав співрозмовник видання.
Повідомляється, що Трамп запропонував заморозити більшість лінії фронту, з додатковими "обмінами землями". Але потенційно мова йде лише про фактичний контроль над територіями без міжнародного визнання.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Трамп "значною мірою погодився" під час розмови, що Росії не може бути надано юридичне визнання територій, які вона окупувала під час війни.
Трамп заявив Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на п'ятничному саміті з Путіним полягають у досягненні припинення вогню та кращому розумінні того, чи можлива повноцінна мирна угода, повідомили Axios два джерела, обізнані з цією розмовою. При цьому, за їх інформацією, Трамп під час зустрічі применшував ймовірність значних проривів у мирному врегулюванні внаслідок зустрічі на Алясці. При цьому видання відзначило, що ці консультації були останнім шансом для Зеленського та ключових європейських лідерів сформувати мислення Трампа перед зустріччю.
Джерело Axios, яке було на розмові, повідомило, що президент Франції Емманюель Макрон зайняв "дуже жорстку" позицію і сказав Трампу, що "зустріч — це дуже важлива річ для Путіна". Мерц і генеральний секретар НАТО Марк Рютте були "дуже активними", а прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "порушила кілька слушних питань". Президент Польщі Кароль Навроцький "нагадав Трампу про Варшавську битву рівно 105 років тому, коли Польща воювала разом з українцями проти більшовиків у Росії", повідомило джерело.
Трамп сказав лідерам під час розмови, що надасть їм оновлену інформацію після зустрічі з Путіним.
І дубль два - які є ще РЕАЛЬНІ варіанти?
Чому ні і буде Мир.
Але от халепа - вплив на Україну й відповідно на ситуацію в Україні вже не той, що був раніше. Бо тепер тієї допомоги - нуль цілих хер десятих (див. інфографік нижче).
І Зеленському з його зебільними радниками це потрібно затямити і не здавати українську землю ворогу, удавано піддаючись на його хитрощі.
Так, як це було 26 жовтня 2019-го під Золотим, де Зеленський українському воїну-добровольцю Денису Янтару в хамському тоні заявив, що "я ж - нє лох" (https://tsn.ua/ato/z-yavilosya-povne-video-skandalnoyi-rozmovi-zelenskogo-z-dobrovolcyami-v-zolotomu-1433421.html відео: 18:00 хв).
Адже народна мудрість вчить: "Хто міняє, той не має" (с).
П.С. Нажаль, Денис Янтар раптово помер у липні 2020-го у віці 31 рік, тобто менш ніж через рік після напруженої розмови про народну акцію "Ні капітуляції!" із Зеленським.
Ми все пам'ятаємо!
https://pbs.twimg.com/media/GyOsum2WEAAeLB8?format=jpg&name=900x900
геніальність перемовника трампа, ганяти по колу, свою маячню?
типу, хтось не витримає, плюне та погодиться?
мало того, підпис необраного гундоса, нічого не значить для українців і тим більше для зсу!
а не его легализация лично и захваченной чужой территории.
Трамп, ты поступаешь не как Генеральный прокурор по закону, а как смотрящий за преступностью по понятиям воровского и бандитского мира.
И все время добиваешься, чтобы жертва нападения сама отдала напавшему гопнику свое имущество и часть квартиры.
потім він зробить паузу та заощадить зброю, а потім наступатиме з новою силою