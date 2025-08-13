Трамп вважає обмін територіями необхідною частиною мирної угоди, - Axios

За інформацією американське видання Axios, президент США Дональд Трамп під час консультацій з європейськими лідерами в середу заявив, що питання контролю над територіями мають вирішувати Зеленський та Путін. Але висловив переконання, що обмін територіями буде необхідним як частина мирної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Трамп сказав, що саме Володимир і Володимир повинні обговорювати території один з одним, а не він", - сказав співрозмовник видання.

Повідомляється, що Трамп запропонував заморозити більшість лінії фронту, з додатковими "обмінами землями". Але потенційно мова йде лише про фактичний контроль над територіями без міжнародного визнання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Трамп "значною мірою погодився" під час розмови, що Росії не може бути надано юридичне визнання територій, які вона окупувала під час війни.

Трамп заявив Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на п'ятничному саміті з Путіним полягають у досягненні припинення вогню та кращому розумінні того, чи можлива повноцінна мирна угода, повідомили Axios два джерела, обізнані з цією розмовою. При цьому, за їх інформацією, Трамп під час зустрічі применшував ймовірність значних проривів у мирному врегулюванні внаслідок зустрічі на Алясці. При цьому видання відзначило, що ці консультації були останнім шансом для Зеленського та ключових європейських лідерів сформувати мислення Трампа перед зустріччю.

Джерело Axios, яке було на розмові, повідомило, що президент Франції Емманюель Макрон зайняв "дуже жорстку" позицію і сказав Трампу, що "зустріч — це дуже важлива річ для Путіна". Мерц і генеральний секретар НАТО Марк Рютте були "дуже активними", а прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "порушила кілька слушних питань". Президент Польщі Кароль Навроцький "нагадав Трампу про Варшавську битву рівно 105 років тому, коли Польща воювала разом з українцями проти більшовиків у Росії", повідомило джерело.

Трамп сказав лідерам під час розмови, що надасть їм оновлену інформацію після зустрічі з Путіним.

