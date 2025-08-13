Трамп запропонує Путіну доступ до рідкісноземельних мінералів Аляски та скасування деяких санкцій в обмін на припинення війни в Україні, - The Telegraph
Під час переговорів на Алясці президент США Дональд Трамп готується запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну доступ до рідкісноземельних мінералів та скасування деяких американських санкцій проти авіаційної промисловості Росії в обмін на припинення війни в Україні.
Про це з посиланням на джерела пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання пише, що міністр фінансів США Скотт Бессент є одним з тих, хто консультує Трампа перед його зустріччю з Путіним. Зокрема, Бессент вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з Росією, щоб пришвидшити укладення угоди про припинення вогню.
Зазначається, що пропозиції США також включають "надання Путіну доступу до рідкісноземельних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані Росією".
The Telegraph зауважує, що Україна володіє 10% світових запасів літію, який використовується у виробництві сучасних акумуляторів. Два найбільших родовища літію знаходяться на територіях, які окупувала РФ.
"Існує низка стимулів, одним із яких може бути потенційна угода щодо рідкісноземельних ресурсів", - сказав співрозмовник The Telegraph.
Інші стимули, які Трамп нібито планує запропонувати Путіну, включають скасування заборони на поставки деталей та обладнання, необхідних для обслуговування пасажирських літаків, якими оперують російські авіакомпанії.
Видання зазначає, що зняття санкцій з російських літаків може виявитися вигідним для американського виробника Boeing.
"Маючи флот із понад 700 літаків, у якому домінують Airbus та Boeing, російські авіакомпанії могли б звертатися до американських постачальників критично важливих деталей та технічного обслуговування", - пише The Telegraph.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, які необхідні для підготовки зустрічі на Алясці. Зняття обмежень діятиме до 20 серпня.
Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
