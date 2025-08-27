РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Санкции США против России Отношения США и РФ
1 602 25

США сняли санкции против России на импорт некоторых алмазов

алмази

США разрешили импорт некоторых категорий алмазов из России.

Об этом говорится в генеральной лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.

Лицензия позволяет до 1 сентября 2026 года ввозить в США определенные алмазы, которые физически находились за пределами России до 1 марта 2024 года.

"Эти операции разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 1 сентября 2026 года при условии, что алмазы физически находились за пределами Российской Федерации до, и не были вывезены или реэкспортированы из Российской Федерации после 1 марта 2024 года - для неиндустриальных алмазов весом 1,0 карата и более; или 1 сентября 2024 года - для неиндустриальных алмазов весом 0,5 карата и более", - сказано в документе.

В то же время добытые в России алмазы после указанных сроков по-прежнему остаются под запретом. Также запрещается проводить операции с лицами или компаниями, которые находятся под санкциями.

Читайте также: США рассматривали использование российских ледоколов для разработки газовых проектов на Аляске, - Reuters

россия (96975) США (27784) Минфин США (71) алмазы (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Це так Тампон давить на Сосію. Виродок
показать весь комментарий
27.08.2025 20:02 Ответить
+10
АХАХАХХАХАХАХАХАХ - і хто там ще думає що Трамп буде щось робити проти РФ???????

Він їх ***** і слоняра чи хто там
показать весь комментарий
27.08.2025 20:05 Ответить
+4
Додік *****.
Не таємно.
Крига зрушила.
Зустричь на Алясці дала результат. Резидент відпрацьовує завдання центру.
Додік.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це так Тампон давить на Сосію. Виродок
показать весь комментарий
27.08.2025 20:02 Ответить
А тешо ми та європа купуємо у кацапів енергоносії то інше для тебе??
показать весь комментарий
27.08.2025 20:13 Ответить
Які це ми в кацапів енергоносії купуємо? Європа нам хоч гроші та зброю дає, а трампон жодного центу не виділив, козляра рашистська! Вивів ***** в люди та жодних санкцій не ввів!
показать весь комментарий
27.08.2025 20:19 Ответить
Чим тут плюватись поцікався звідки ми імпортуємо 18 млрд куб. м газу..і звідки ті країни той газ беруть
показать весь комментарий
27.08.2025 20:26 Ответить
не здіймай хвилю, де беруть - це не наша справа, а продають вони своє, а не кацапське
показать весь комментарий
27.08.2025 20:30 Ответить
Так вони видобувають в сотні разів менше ніж нам продають..
показать весь комментарий
27.08.2025 20:42 Ответить
і чого це тебе так хвилює? Спитай, наприклад, у Ердогана де він той газ бере і як він його продає. До речі, ти впевнений, що у експорті Газпрому нема газу із Турменії?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:50 Ответить
🤣🤣🤣Тебе пальцем робили чи стоячи родили?
Наразі туркменський газ до Європи безпосередньо не надходить, оскільки основний обсяг експорту орієнтований на Китай, Узбекистан та Іран
показать весь комментарий
27.08.2025 20:53 Ответить
то що ти тупе бидло і так зрозуміло. Виходячи з твого словникого запасу, тебе рубанком із поліна вистругали, Краще надай відповід - хто презідент РФ?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:04 Ответить
ти що, з дуба впав?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:28 Ответить
АХАХАХХАХАХАХАХАХ - і хто там ще думає що Трамп буде щось робити проти РФ???????

Він їх ***** і слоняра чи хто там
показать весь комментарий
27.08.2025 20:05 Ответить
Дід хворий на всю голову...як його амери ще терплять..війни ж в них немає, могли б вже черговий імпічмент оголосити..
показать весь комментарий
27.08.2025 20:07 Ответить
Ну а ****? цеж алмази для трампа а не життя пересічних українців!
показать весь комментарий
27.08.2025 20:08 Ответить
кривавих алмазів захотілося реднекам…
показать весь комментарий
27.08.2025 20:09 Ответить
Якщо за два тижні він не образумиться,та я ..))Що ви?))Йому...відсосу)
показать весь комментарий
27.08.2025 20:10 Ответить
Перші результати зустрічі в Анкоріджі ..?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:11 Ответить
Додік *****.
Не таємно.
Крига зрушила.
Зустричь на Алясці дала результат. Резидент відпрацьовує завдання центру.
Додік.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:14 Ответить
Типа индийских и африканских алмазов им мало не нажрутся никак.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:36 Ответить
Американський шнирь,рятує пахана
показать весь комментарий
27.08.2025 20:43 Ответить
гітлер десь а пеклі аплодує...
показать весь комментарий
27.08.2025 21:03 Ответить
Луччиє друзйа дєвушек - ета ...
показать весь комментарий
27.08.2025 21:04 Ответить
А ось й реальний результат зустрічі війскового злочинця та нелюдя путина х7йла з Трампом.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:32 Ответить
Трамп наш слоняра!
Так дибіли?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:34 Ответить
пока все по методичке краснова
показать весь комментарий
27.08.2025 21:38 Ответить
Трамп- миротворець дбає про те, щоб у кацапів були гроші на продовження війни.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:39 Ответить
 
 