США сняли санкции против России на импорт некоторых алмазов

США разрешили импорт некоторых категорий алмазов из России.

Об этом говорится в генеральной лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.

Лицензия позволяет до 1 сентября 2026 года ввозить в США определенные алмазы, которые физически находились за пределами России до 1 марта 2024 года.

"Эти операции разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 1 сентября 2026 года при условии, что алмазы физически находились за пределами Российской Федерации до, и не были вывезены или реэкспортированы из Российской Федерации после 1 марта 2024 года - для неиндустриальных алмазов весом 1,0 карата и более; или 1 сентября 2024 года - для неиндустриальных алмазов весом 0,5 карата и более", - сказано в документе.

В то же время добытые в России алмазы после указанных сроков по-прежнему остаются под запретом. Также запрещается проводить операции с лицами или компаниями, которые находятся под санкциями.

