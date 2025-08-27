США сняли санкции против России на импорт некоторых алмазов
США разрешили импорт некоторых категорий алмазов из России.
Об этом говорится в генеральной лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.
Лицензия позволяет до 1 сентября 2026 года ввозить в США определенные алмазы, которые физически находились за пределами России до 1 марта 2024 года.
"Эти операции разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 1 сентября 2026 года при условии, что алмазы физически находились за пределами Российской Федерации до, и не были вывезены или реэкспортированы из Российской Федерации после 1 марта 2024 года - для неиндустриальных алмазов весом 1,0 карата и более; или 1 сентября 2024 года - для неиндустриальных алмазов весом 0,5 карата и более", - сказано в документе.
В то же время добытые в России алмазы после указанных сроков по-прежнему остаются под запретом. Также запрещается проводить операции с лицами или компаниями, которые находятся под санкциями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наразі туркменський газ до Європи безпосередньо не надходить, оскільки основний обсяг експорту орієнтований на Китай, Узбекистан та Іран
Він їх ***** і слоняра чи хто там
Не таємно.
Крига зрушила.
Зустричь на Алясці дала результат. Резидент відпрацьовує завдання центру.
Додік.
путинах7йла з Трампом.
Так дибіли?
миротворецьдбає про те, щоб у кацапів були гроші на продовження війни.