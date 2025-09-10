Трамп и Навроцкий проведут разговор на фоне вторжения дронов РФ в Польшу, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп проведет разговор 10 сентября с лидером Польши Каролем Навроцким после нарушения российскими дронами воздушного пространства страны.

Об этом пишут Reuters и репортер AFP Дэнни Кэмп со ссылкой на чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент США Дональд Трамп и Белый дом следят за сообщениями из Польши", - говорится в сообщении.

По словам представителя Белого дома, сегодня Трамп планирует провести разговор с президентом Польши Каролем Навроцким по этому поводу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы будем защищать каждый дюйм территории Альянса, - посол США при НАТО Уитакер

Что предшествовало?

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будрис о вторжении российских беспилотников в Польшу: Никто в НАТО не в безопасности