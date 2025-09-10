Трамп и Навроцкий проведут разговор на фоне вторжения дронов РФ в Польшу, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп проведет разговор 10 сентября с лидером Польши Каролем Навроцким после нарушения российскими дронами воздушного пространства страны.
Об этом пишут Reuters и репортер AFP Дэнни Кэмп со ссылкой на чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент США Дональд Трамп и Белый дом следят за сообщениями из Польши", - говорится в сообщении.
По словам представителя Белого дома, сегодня Трамп планирует провести разговор с президентом Польши Каролем Навроцким по этому поводу.
Что предшествовало?
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- констатував Рьопке в мережі Х.
За його інформацією, з першого місяця року по липень поточного (тобто, за сім місяців, майже два квартали) Сполучені Штати вже імпортували з Росії товарів на 2,85 мільярда доларів США. Приблизно аналогічна сума в 3 мільярди доларів була зафіксована за весь минулий рік. Німецький журналіст вбачає в цих цифрах «небажання протистояти пану Путіну» на рівні вищого керівництва Америки.
Трампівські боти зокрема, Randall Flag #387882 - будуть заперечувати власну причетність до цього ганебного явища
Навроцький: Так а нам шо робити?
Трамп: Все дуже просто. Домовлятися і торгувати. Ой, вибач, у мене на другій лінії Владімір. Все, давай, до побачення.
Відзначається, що ЗСУ сьогодні збили 93% з 415 дронів і регулярно досягають такого результату, тоді як поляки за допомогою союзників з інших країн знищили всього чотири з 19 російських безпілотників, що залетіли в повітряний простір республіки.
Це навряд чи вражаючий результат для Польщі, особливо з огляду на те, якою великою кількістю техніки вона володіє, пише «BBC».
Але це до п#зди