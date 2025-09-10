РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
938 26

Трамп и Навроцкий проведут разговор на фоне вторжения дронов РФ в Польшу, - Белый дом

Навроцкий и Трамп

Президент США Дональд Трамп проведет разговор 10 сентября с лидером Польши Каролем Навроцким после нарушения российскими дронами воздушного пространства страны.

Об этом пишут Reuters и репортер AFP Дэнни Кэмп со ссылкой на чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент США Дональд Трамп и Белый дом следят за сообщениями из Польши", - говорится в сообщении.

По словам представителя Белого дома, сегодня Трамп планирует провести разговор с президентом Польши Каролем Навроцким по этому поводу.

Что предшествовало?

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

+9
Спочатку Трампу треба розказати що таке Польща, і де вона знаходиться.
10.09.2025 17:33 Ответить
+8
Трамп дасть 99 днів дедлайн для кацапстану, щоб побачити, що буде далі.
10.09.2025 17:32 Ответить
+8
рудий заліпить, шо вірить своєму другу *****, який несамовито прагне миру, а тому у Польщі ніц не було
10.09.2025 17:33 Ответить
Трамп дасть 99 днів дедлайн для кацапстану, щоб побачити, що буде далі.
10.09.2025 17:32 Ответить
або 999 днів...
10.09.2025 17:40 Ответить
до старту наступної виборчої кампанії в США залишилось менше тисячі днів...
10.09.2025 17:49 Ответить
багатоходовочка пуйла. Тепер є привід всі кршти ЕС та США направити до поляків а не проти рф не на війну з РФ! Красиво підори працюють і викороистовують свої агентів яким тільки дай привід
10.09.2025 18:25 Ответить
Я що тобі писав? Спочатку "меле дурниці". Коли його піднімають на сміх" - провокує "срач", доходячи до особистих образ.... Потім пише скарги адміну. Адмін ліквідує переписку...
10.09.2025 18:52 Ответить
Та ну, ви вже не перегинайте, максимум два-три тижні😅😂🤣🤣
10.09.2025 17:48 Ответить
Імпорт Сполучених Штатів з Російської Федерації більш ніж подвоївся протягом першого року правління Трампа в порівнянні з останнім роком правління пана Байдена

- констатував Рьопке в мережі Х.

За його інформацією, з першого місяця року по липень поточного (тобто, за сім місяців, майже два квартали) Сполучені Штати вже імпортували з Росії товарів на 2,85 мільярда доларів США. Приблизно аналогічна сума в 3 мільярди доларів була зафіксована за весь минулий рік. Німецький журналіст вбачає в цих цифрах «небажання протистояти пану Путіну» на рівні вищого керівництва Америки.
10.09.2025 18:18 Ответить
Спочатку Трампу треба розказати що таке Польща, і де вона знаходиться.
10.09.2025 17:33 Ответить
рудий заліпить, шо вірить своєму другу *****, який несамовито прагне миру, а тому у Польщі ніц не було
10.09.2025 17:33 Ответить
Головне побільше розмов
10.09.2025 17:33 Ответить
Кацапи вже в Варшаві будуть, а НАТО тільки висловить озабоченність. Це точно та контора,куди нам треба?
10.09.2025 17:34 Ответить
от того трампа толку меньше чем от козла молока. причем гораздо меньше
10.09.2025 17:39 Ответить
Звинуватять Україну.
Трампівські боти зокрема, Randall Flag #387882 - будуть заперечувати власну причетність до цього ганебного явища
10.09.2025 17:46 Ответить
Два дибіла ето сіла😂🤣🤣😅
10.09.2025 17:47 Ответить
Це буде гарна розмова.
10.09.2025 17:48 Ответить
треба заспокоїти стурбованого - на НАТО ніхто не нападе, бо воно сильне як ніколи раніше
10.09.2025 17:54 Ответить
ніякого гучнішого пердіння в сторону росії не буде, бо доступ до ресурсів і прибутки є на першому місці для Заходу, а який дурний захоче підірвати свою економіку? то ж і на Китай, і на росію більшого "тиску" ніж є зараз, не буде
10.09.2025 18:01 Ответить
Ці двоє наговорять
10.09.2025 17:56 Ответить
Два *********** 100% звинуватять Україну
10.09.2025 17:58 Ответить
А потім буде ще два тижні
10.09.2025 18:03 Ответить
Трамп: Я все знаю. Ну шо ж поробиш - це мій друг Владімір. Так, він інколи робить божевільні речі. Але саме за це він мені і подобається.
Навроцький: Так а нам шо робити?
Трамп: Все дуже просто. Домовлятися і торгувати. Ой, вибач, у мене на другій лінії Владімір. Все, давай, до побачення.
10.09.2025 18:10 Ответить
10.09.2025 18:13 Ответить
НАТО сьогодні показало гірший результат у збитті російських дронів, ніж Україна, - «BBC»

Відзначається, що ЗСУ сьогодні збили 93% з 415 дронів і регулярно досягають такого результату, тоді як поляки за допомогою союзників з інших країн знищили всього чотири з 19 російських безпілотників, що залетіли в повітряний простір республіки.

Це навряд чи вражаючий результат для Польщі, особливо з огляду на те, якою великою кількістю техніки вона володіє, пише «BBC».
10.09.2025 18:15 Ответить
Та то безпонтово. Трамп - імпотент.
10.09.2025 18:16 Ответить
2 руских агента-дебила-импотента....
10.09.2025 18:21 Ответить
Навроцькому краще бути в костюмі.
Але це до п#зди
10.09.2025 18:54 Ответить
 
 