Будрис о вторжении российских беспилотников в Польшу: Никто в НАТО не в безопасности

Вторжение российских беспилотников на территорию стран-членов НАТО рискует перерасти в эскалацию, что может привести к "взаимному применению военной силы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Здесь никто не в безопасности, никто не в безопасности в регионе, никто не в безопасности в Европе и в Альянсе, потому что эти инциденты очень близки к ситуациям, когда все может перерасти в эскалацию", - сказал Будрис.

Он отметил, что Литва, пожалуй больше всех, заинтересована в избежании подобных сценариев.

Так, отвечая на вопрос, не угрожают ли такие инциденты втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, он сказал: "Мы очень заинтересованы, вероятно больше всех, в том, чтобы избежать таких сценариев... Сценариев, когда мы попадаем в ситуации, в которых мы применяем военную силу друг против друга".

Кроме того, Будрис отметил, что Литва не получила подтверждения того, что вторжение российских беспилотников в соседнюю Польшу было преднамеренным.

В то же время он подчеркнул, что Россия несет ответственность за предотвращение полетов военных беспилотников на территорию НАТО, и НАТО должно послать "четкий сигнал России, что они имеют дело с чем-то, что может перерасти в эскалацию", - сказал Будрис.

"Избежать этого в интересах каждого, в том числе и России", - сказал министр.

Будрис добавил, что НАТО также должно работать над укреплением противовоздушной обороны в странах Балтии и Польши, которые граничат с Россией или Беларусью.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.