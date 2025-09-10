Будрис о вторжении российских беспилотников в Польшу: Никто в НАТО не в безопасности

РУС
Шахеды залетели в Польшу
227

Вторжение российских беспилотников на территорию стран-членов НАТО рискует перерасти в эскалацию, что может привести к "взаимному применению военной силы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Здесь никто не в безопасности, никто не в безопасности в регионе, никто не в безопасности в Европе и в Альянсе, потому что эти инциденты очень близки к ситуациям, когда все может перерасти в эскалацию", - сказал Будрис.

Он отметил, что Литва, пожалуй больше всех, заинтересована в избежании подобных сценариев.

Так, отвечая на вопрос, не угрожают ли такие инциденты втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, он сказал: "Мы очень заинтересованы, вероятно больше всех, в том, чтобы избежать таких сценариев... Сценариев, когда мы попадаем в ситуации, в которых мы применяем военную силу друг против друга".

Также читайте: Фицо о залете дронов РФ в Польшу: Нужно установить, кто управлял беспилотниками

Кроме того, Будрис отметил, что Литва не получила подтверждения того, что вторжение российских беспилотников в соседнюю Польшу было преднамеренным.

В то же время он подчеркнул, что Россия несет ответственность за предотвращение полетов военных беспилотников на территорию НАТО, и НАТО должно послать "четкий сигнал России, что они имеют дело с чем-то, что может перерасти в эскалацию", - сказал Будрис.

"Избежать этого в интересах каждого, в том числе и России", - сказал министр.

Будрис добавил, что НАТО также должно работать над укреплением противовоздушной обороны в странах Балтии и Польши, которые граничат с Россией или Беларусью.

Также читайте: Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы и НАТО: Время решительно реагировать, - Цахкна

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

ТРАМП: Я вважаю, що Польщі варто сісти за стіл переговорів. У них немає козирів . Жодних карт на руках! Це нерозумно! Я подзвонив президенту Польщі, він мені подобається, приємний чоловік. Запросив його костюм до себе у овальний кабінет. Я думаю що найкраще, якщо Польща віддасть райони, де впали шахеди Росії. Путін хороший, він далі не піде. Він ніколи не ішов глибше мого першого анального свінктера , тому я вірю йому. А якщо ні, тоді я подзвоню владіміру і скажу , що все добре
показать весь комментарий
10.09.2025 16:16 Ответить
ЦИМ САМИМ ВІН ВИЗНАВ.ЩО НАТО НЕ Є БЛОК.КОТРИЙ ГАРАНТУЄ БЕЗПЕКУ.КРАЇНАМ ЦЬОГО БЛОКУ.ЩО ДАВНО ВІДОМО....
показать весь комментарий
10.09.2025 16:45 Ответить
Жодна нормальна країна світу не хоче воювати навіть коли на їх територію падають ракети та дрони, будуть терпіти і викручуватись до останього, а не розмахувати кулаками.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:46 Ответить
 
 