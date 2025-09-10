Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы и НАТО: время решительно реагировать, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши, призвав к усилению давления на Россию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Цахкна написал в соцсети Х.
"Ночные атаки беспилотников и ракет России на Украину и неоднократные нарушения воздушного пространства Польши являются очередным суровым напоминанием о том, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы и НАТО", - подчеркнул он.
Также Цахкна призвал к решительным действиям.
"Пришло время решительно реагировать и усилить давление на Москву, чтобы она прекратила свою кампанию террора. Совершенно очевидно, что нужно продолжать укреплять возможности противовоздушной обороны как Украины, так и восточного фланга НАТО", - добавил он.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
