Росія становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи та НАТО: Час рішуче реагувати, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прокоментував вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, закликавши до посилення тиску на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Цахкна написав у соцмережі Х.

"Нічні атаки безпілотників і ракет Росії на Україну та неодноразові порушення повітряного простору Польщі є черговим суворим нагадуванням про те, що Росія становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи та НАТО", - наголосив він.

Також Цахкна закликав до рішучих дій.

"Настав час рішуче реагувати та посилити тиск на Москву, щоб вона припинила свою кампанію терору. Абсолютно очевидно, що потрібно продовжувати зміцнювати можливості протиповітряної оборони як України, так і східного флангу НАТО", - додав він.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.