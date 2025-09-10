РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11251 посетитель онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 307 41

Мы будем защищать каждый дюйм территории Альянса, - посол США при НАТО Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер отреагировал на нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО в условиях этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул американский дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо о залете дронов РФ в Польшу: Нужно установить, кто управлял беспилотниками

Дроны РФ в Польше: Витакер заявил о защите НАТО

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус о залете российских дронов в Польшу: Вижу "постоянную угрозу" со стороны РФ

Автор: 

НАТО (10287) Польша (8663) Уитакер Мэтью (23)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Пуйло думає яку ще капость зробити щоб вже почали захищати всі дюйми НАТО. З захистом виходить так само як з погрозами Трампа.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:28 Ответить
+8
показать весь комментарий
10.09.2025 16:32 Ответить
+7
Пока вы только смокчете
показать весь комментарий
10.09.2025 16:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Апасна! Путен, задумайся, тут такі потужні заяви лунають! Астанавісь!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:27 Ответить
Пока вы только смокчете
показать весь комментарий
10.09.2025 16:27 Ответить
Це якийсь вашингтонький кулєба?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:27 Ответить
Це вже не альянс ,а повний непотріб....
показать весь комментарий
10.09.2025 16:28 Ответить
Пуйло думає яку ще капость зробити щоб вже почали захищати всі дюйми НАТО. З захистом виходить так само як з погрозами Трампа.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:28 Ответить
щось мені підказує, що то руде дало повний карт-бланш своєму другові на всю європу...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:41 Ответить
Завтра тебе звільнят з посади, бо твій президент - агент ФСБ
показать весь комментарий
10.09.2025 16:29 Ответить
спочатку рудого знайдіть
а то десь зник вже кілька днів
показать весь комментарий
10.09.2025 16:31 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 16:32 Ответить


Трамп вболівальник спостерігач поки друг Хйло награється в войнушку у європейській пісочниці - ось досмокче й щось скаже
Найсвіжіше фото великого переможця воїн

Фото Дональда Трампа с таблеткой голубого цвета опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:46 Ответить
Cумно, але близько до реальності.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:55 Ответить
Ніжкой ще топни
показать весь комментарий
10.09.2025 16:33 Ответить
А скільки дюймів території країн НАТО вже порушено, хтось порахував? Можна, будь ласка, в цифрах - наприклад: якщо буде порушено 556700029-й дюйм, то це вже все - збираймося і йдемо вбивати козломордих, а до цього тільки стурбованість і не провокувати кацапстан бо буде ескалація.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:35 Ответить
забув додати ще "кожну унцію" і "кожен градус"
показать весь комментарий
10.09.2025 16:36 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 16:36 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 16:36 Ответить
Та я вже бачу ЯК ви захищаєтє.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:37 Ответить
Якби не Байден, "Шахеди" б в Польщу не залетіли!
Дайте ще одну Нобелевку трампу...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:37 Ответить
з фізики!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:40 Ответить
Триндить як наш Петя.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:37 Ответить
https://x.com/grok @grok

, скільки грошей отримала РФ від транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" з 2022 р
_______________________________________________________________
За даними джерел як CREA, EIA та Reuters, Росія отримала приблизно 35-40 мільярдів доларів від експорту нафти через нафтопровід "Дружба" з 2022 року. Це оцінка на основі обсягів (близько 0,25 млн барелів на день останніми роками, більше у 2022) та середніх цін на Urals. Точні цифри варіюються через санкції та скорочення.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:40 Ответить
А він правда, "ваш"? Мені здається, тобі ближчий "Валодья"...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:41 Ответить
Валодья знущався з всього українського, називав Україну повією, разом з терористами закликав шатати владу у Києві, реготав з голодомору, армії, мови, побиття на Майдані, бігав від повісток. Але це не завадило "мудрому наріду" на кшталт ЗЄбілу Inok вибрати його Президентом та Верховним Головкомом.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:51 Ответить
Я про ІНШОГО писав... Цей писарчук за "срублі" пише...
показать весь комментарий
10.09.2025 17:06 Ответить
Защищать и защитить --- это разные вещи на самом деле.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:37 Ответить
Стаття 5 НАТО:
"На кого напали - той не в НАТО".
показать весь комментарий
10.09.2025 16:38 Ответить
А де слова Дона величнішого переможця 7 ми воїн за історію США?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:38 Ответить
це просто безодня страху та невігластва. ви ще не зрозуміли - якщо той нехрист не отримує по хлєбалам, він на завтра лише посилює тиск. досвід України не вчить вас нічому. то завтра прилетить вже зо дві сотні шахедів, потім тисяча. так і будете - максимально лише намагатись "захищати" кожен дюйм? прибалти мають озброюватись до зубів - вони наступні, мабуть, ще до захоплення донецької області повністю...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:38 Ответить
100%
показать весь комментарий
10.09.2025 17:00 Ответить
Ой, старий, тільки давай без "погроз"😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.09.2025 16:39 Ответить
Відправили сигнал - Україна ж, мовляв, не в НАТО, так що ти там не дуже тойво, а ми тебе теж почули)
показать весь комментарий
10.09.2025 16:40 Ответить
😱 Трамп підписав указ про відправку військових та важкої техніки до країн ЄС

У зв'язку з сьогоднішньою атакою на Польщу президент США просто зараз відправляє до Польщі, Німеччини та інших країн ЄС важку техніку та близько 250 тис. військових.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:42 Ответить
Імпотентні пустомелі, які сміливі лише перед партизанами-кочівниками... Тьху!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:44 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 16:47 Ответить
пистить, як трамп/венс, по їх команді
показать весь комментарий
10.09.2025 16:50 Ответить
Від НАТО та Білого Дому тхне як в поганому домі пристарілих - сечою, гівном, волокардином та кладовищем. Вони зовсім ні на що нездатні! Вони як паралітики розкривають рти, крутять очами але нічого конкретного не відбувається. Біда тай годі...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:50 Ответить
Хороша заява. А трампакс ось зовсім недавно заявив, що не бачить підстав для економічної блокади рашки. Ви б там може хоч інколи узгоджували свої заяви, а то складається враження, що палата #6 править америкою. Чи це не враження?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:54 Ответить
Ні сорому,ні совісті.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:57 Ответить
Так, своїми брехливими язиками!
показать весь комментарий
10.09.2025 17:03 Ответить
Нікого ви захищати не будете. Щоб це робити треба мати яйця. У світі дві країни в кого вони Є. Рашка та Україна. Нажаль в рашки нема мозку. Отже всі заяви НАТО це схоже як пердіти в борошно
показать весь комментарий
10.09.2025 17:08 Ответить
Угу...
При Тромбі на чолі Америки 5-а стаття НАТО - це "будапештский меморандум".
показать весь комментарий
10.09.2025 17:09 Ответить
 
 