Мы будем защищать каждый дюйм территории Альянса, - посол США при НАТО Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер отреагировал на нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО в условиях этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул американский дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо о залете дронов РФ в Польшу: Нужно установить, кто управлял беспилотниками

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус о залете российских дронов в Польшу: Вижу "постоянную угрозу" со стороны РФ