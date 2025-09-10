Мы будем защищать каждый дюйм территории Альянса, - посол США при НАТО Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер отреагировал на нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО в условиях этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул американский дипломат.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
а то десь зник вже кілька днів
Трамп вболівальник спостерігач поки друг Хйло награється в войнушку у європейській пісочниці - ось досмокче й щось скаже
Найсвіжіше фото великого переможця воїн
Фото Дональда Трампа с таблеткой голубого цвета опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.
Дайте ще одну Нобелевку трампу...
, скільки грошей отримала РФ від транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" з 2022 р
_______________________________________________________________
За даними джерел як CREA, EIA та Reuters, Росія отримала приблизно 35-40 мільярдів доларів від експорту нафти через нафтопровід "Дружба" з 2022 року. Це оцінка на основі обсягів (близько 0,25 млн барелів на день останніми роками, більше у 2022) та середніх цін на Urals. Точні цифри варіюються через санкції та скорочення.
"На кого напали - той не в НАТО".
У зв'язку з сьогоднішньою атакою на Польщу президент США просто зараз відправляє до Польщі, Німеччини та інших країн ЄС важку техніку та близько 250 тис. військових.
При Тромбі на чолі Америки 5-а стаття НАТО - це "будапештский меморандум".