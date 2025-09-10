Писториус о залете российских дронов в Польшу: Вижу "постоянную угрозу" со стороны РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что после инцидента с российскими беспилотниками, которые в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши, он видит "постоянную угрозу" со стороны России.

Об этом информирует Tagesschau, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Писториуса, Россия демонстрирует опасное поведение не только в Центральной Европе, но и в Балтийском регионе - через провокации в воздухе, на море и в виде гибридных атак.

Министр подчеркнул важность консультаций в рамках статьи 4 Договора о НАТО, которые инициировала Польша.

Он также предположил, что польское авиапространство было нарушено намеренно: "Беспилотники были явно направлены на этот курс".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" в Польше: Беларусь заявила, что предупредила о приближении "неизвестных летательных аппаратов"

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский - Орбану: Инцидент с дронами в Польше доказывает, что вы должны были бы осудить агрессию РФ