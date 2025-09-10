РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 228 11

"Шахеды" в Польше: Беларусь заявила, что предупредила о приближении "неизвестных летательных аппаратов"

Первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко

В Беларуси сообщили, что предупредили Польшу и Литву о приближении "неизвестных летательных аппаратов" к территории их стран во время массированной атаки РФ по Украине ночью 10 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.

По его словам, "во время ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами противовоздушной обороны Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон".

Часть "заблудившихся" беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси над территорией республики, утверждает Муравейко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ: "Объекты для поражения на территории Польши не планировались"

"Имеющимися каналами взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым известив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран", - говорится в заявлении начальника белорусского Генштаба.

Муравейко говорит, что якобы "это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы".

"Справедливости ради следует отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неизвестных летательных аппаратов с территории Украины", - добавил чиновник.

Беларусь и в дальнейшем продолжит "реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польша и странами Балтии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков отказался комментировать вторжение российских дронов в Польшу

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Также читайте: МИД Украины о залете дронов РФ в Польшу: Без сильной реакции на агрессию Кремля Путин продолжит террор без сильной реакции

Беларусь (7990) беспилотник (4223) Литва (2584) Польша (8663) Шахед (1446)
+5
У Білорусі повідомили, що попередили Польщу та Литву про наближення "невідомих літальних апаратів"
А Лукашенко навіть карту приніс,звідки будуть летіти дрони.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:48 Ответить
+3
Польщу треба виключити з НАТО і потреба застосовувати 5 статтю відпаде
показать весь комментарий
10.09.2025 15:45 Ответить
+3
рашка не при ділах - бульби теж ніяким боком - будуть валити на Україну - падли
показать весь комментарий
10.09.2025 15:46 Ответить
ВІДВЕРТО ГЕБНЯВА КУЙНЯ.КОТРА АНІ В ЄС ВНІ В КРАЇНАХ НАТО .І ЗАГАЛОМ В ЦІЛОМУ СВІТІ НЕ ПРАКТИКУЄТЬСЯ.ЦЕ Є РАШИСТСЬКА МЕТОДА
показать весь комментарий
10.09.2025 15:47 Ответить
братьня білорусь "попередила" братню Польщу так само як вітьков про атаку ізраільських літаків на Доху (Катар) - через десять хвилин після удару

.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:59 Ответить
Який дружній жест - попередили, що з їхньої території летять "невідомі" дрони)
показать весь комментарий
10.09.2025 16:08 Ответить
Ну от, все і роз'яснилося.
Це були НЛО.
Треба заспокоїтися. Не розпочинати ж міжзоряну війну.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:22 Ответить
Так, а може їх з бульбондії і запускали?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:39 Ответить
може ...?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:42 Ответить
Ну поки це офіційно не виявили то треба писати, "може" в лапках
показать весь комментарий
10.09.2025 16:50 Ответить
Та Таракань сам з бульби збив три десятки!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:56 Ответить
 
 