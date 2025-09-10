"Шахеды" в Польше: Беларусь заявила, что предупредила о приближении "неизвестных летательных аппаратов"

В Беларуси сообщили, что предупредили Польшу и Литву о приближении "неизвестных летательных аппаратов" к территории их стран во время массированной атаки РФ по Украине ночью 10 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.

По его словам, "во время ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами противовоздушной обороны Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон".

Часть "заблудившихся" беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси над территорией республики, утверждает Муравейко.

"Имеющимися каналами взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым известив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран", - говорится в заявлении начальника белорусского Генштаба.

Муравейко говорит, что якобы "это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы".

"Справедливости ради следует отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неизвестных летательных аппаратов с территории Украины", - добавил чиновник.

Беларусь и в дальнейшем продолжит "реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польша и странами Балтии".

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

