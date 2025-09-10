УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 526 12

"Шахеди" у Польщі: Білорусь заявила, що попередила про наближення "невідомих літальних апаратів"

Перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко

У Білорусі повідомили, що попередили Польщу та Литву про наближення "невідомих літальних апаратів" до території їхніх країн під час масованої атаки РФ по Україні вночі 10 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав начальник Генштабу, перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко. 

За його словами, "під час нічного взаємного обміну ударами безпілотними літальними апаратами між Російською Федерацією та Україною черговими силами та засобами протиповітряної оборони Республіки Білорусь постійно відстежувалися безпілотні літальні апарати, що втратили курс внаслідок впливу засобів радіоелектронної боротьби сторін".

Частина безпілотників, що "заблукали", була знищена силами протиповітряної оборони Білорусі над територією республіки, стверджує Муравейко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ: "Об’єкти для ураження на території Польщі не планувалися"

"Наявними каналами взаємодії в період з 23:00 годин 9 вересня до 4:00 10 вересня наші чергові сили та засоби обмінювалися інформацією про повітряну та радіолокаційну обстановку з черговими силами та засобами Польщі та Литовської Республіки. Тим самим сповістивши їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їхніх країн", - йдеться у заяві начальника білоруського Генштабу.

Муравейко каже, що нібито "це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши у повітря свої чергові сили".

"Задля справедливості слід зазначити, що польська сторона також інформувала білоруські чергові бойові розрахунки про наближення до кордону Республіки Білорусь невідомих літальних апаратів з території України", - додав посадовець.

Білорусь і надалі продовжить "реалізацію своїх зобов'язань у рамках обміну інформацією про повітряну обстановку з Республікою Польща та країнами Балтії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков відмовився коментувати вторгнення російських дронів у Польщу

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Також читайте: МЗС України про заліт дронів РФ у Польщу: Без сильної реакції на агресію Кремля Путін продовжить терор

Автор: 

Білорусь (8046) безпілотник (4837) Литва (2535) Польща (8814) Шахед (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
У Білорусі повідомили, що попередили Польщу та Литву про наближення "невідомих літальних апаратів"
А Лукашенко навіть карту приніс,звідки будуть летіти дрони.
показати весь коментар
10.09.2025 15:48 Відповісти
+5
рашка не при ділах - бульби теж ніяким боком - будуть валити на Україну - падли
показати весь коментар
10.09.2025 15:46 Відповісти
+4
Польщу треба виключити з НАТО і потреба застосовувати 5 статтю відпаде
показати весь коментар
10.09.2025 15:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польщу треба виключити з НАТО і потреба застосовувати 5 статтю відпаде
показати весь коментар
10.09.2025 15:45 Відповісти
рашка не при ділах - бульби теж ніяким боком - будуть валити на Україну - падли
показати весь коментар
10.09.2025 15:46 Відповісти
ВІДВЕРТО ГЕБНЯВА КУЙНЯ.КОТРА АНІ В ЄС ВНІ В КРАЇНАХ НАТО .І ЗАГАЛОМ В ЦІЛОМУ СВІТІ НЕ ПРАКТИКУЄТЬСЯ.ЦЕ Є РАШИСТСЬКА МЕТОДА
показати весь коментар
10.09.2025 15:47 Відповісти
У Білорусі повідомили, що попередили Польщу та Литву про наближення "невідомих літальних апаратів"
А Лукашенко навіть карту приніс,звідки будуть летіти дрони.
показати весь коментар
10.09.2025 15:48 Відповісти
братьня білорусь "попередила" братню Польщу так само як вітьков про атаку ізраільських літаків на Доху (Катар) - через десять хвилин після удару

.
показати весь коментар
10.09.2025 15:59 Відповісти
Який дружній жест - попередили, що з їхньої території летять "невідомі" дрони)
показати весь коментар
10.09.2025 16:08 Відповісти
Ну от, все і роз'яснилося.
Це були НЛО.
Треба заспокоїтися. Не розпочинати ж міжзоряну війну.
показати весь коментар
10.09.2025 16:22 Відповісти
Так, а може їх з бульбондії і запускали?
показати весь коментар
10.09.2025 16:39 Відповісти
може ...?
показати весь коментар
10.09.2025 16:42 Відповісти
Ну поки це офіційно не виявили то треба писати, "може" в лапках
показати весь коментар
10.09.2025 16:50 Відповісти
Та Таракань сам з бульби збив три десятки!
показати весь коментар
10.09.2025 16:56 Відповісти
Точно то НЛО, а з якої планети?
показати весь коментар
10.09.2025 18:03 Відповісти
 
 