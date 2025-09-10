"Шахеди" у Польщі: Білорусь заявила, що попередила про наближення "невідомих літальних апаратів"

У Білорусі повідомили, що попередили Польщу та Литву про наближення "невідомих літальних апаратів" до території їхніх країн під час масованої атаки РФ по Україні вночі 10 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав начальник Генштабу, перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко.

За його словами, "під час нічного взаємного обміну ударами безпілотними літальними апаратами між Російською Федерацією та Україною черговими силами та засобами протиповітряної оборони Республіки Білорусь постійно відстежувалися безпілотні літальні апарати, що втратили курс внаслідок впливу засобів радіоелектронної боротьби сторін".

Частина безпілотників, що "заблукали", була знищена силами протиповітряної оборони Білорусі над територією республіки, стверджує Муравейко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ: "Об’єкти для ураження на території Польщі не планувалися"

"Наявними каналами взаємодії в період з 23:00 годин 9 вересня до 4:00 10 вересня наші чергові сили та засоби обмінювалися інформацією про повітряну та радіолокаційну обстановку з черговими силами та засобами Польщі та Литовської Республіки. Тим самим сповістивши їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їхніх країн", - йдеться у заяві начальника білоруського Генштабу.

Муравейко каже, що нібито "це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши у повітря свої чергові сили".

"Задля справедливості слід зазначити, що польська сторона також інформувала білоруські чергові бойові розрахунки про наближення до кордону Республіки Білорусь невідомих літальних апаратів з території України", - додав посадовець.

Білорусь і надалі продовжить "реалізацію своїх зобов'язань у рамках обміну інформацією про повітряну обстановку з Республікою Польща та країнами Балтії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков відмовився коментувати вторгнення російських дронів у Польщу

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Також читайте: МЗС України про заліт дронів РФ у Польщу: Без сильної реакції на агресію Кремля Путін продовжить терор