УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи Шахеди залетіли в Польщу
436 8

Пісторіус про заліт російських дронів до Польщі: Бачу "постійну загрозу" з боку РФ

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після інциденту з російськими безпілотниками, які в ніч на 10 вересня порушили повітряний простір Польщі, він бачить "постійну загрозу" з боку Росії.

Про це інформує Tagesschau, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Пісторіуса, Росія демонструє небезпечну поведінку не лише в Центральній Європі, а й у Балтійському регіоні - через провокації у повітрі, на морі та у вигляді гібридних атак.

Міністр наголосив на важливості консультацій у рамках статті 4 Договору про НАТО, які ініціювала Польща.

Він також припустив, що польський авіапростір був порушений навмисно: "Безпілотники були явно направлені на цей курс".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" у Польщі: Білорусь заявила, що попередила про наближення "невідомих літальних апаратів"

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський - Орбану: Інцидент із дронами у Польщі доводить, що ви мали б засудити агресію РФ

Автор: 

Польща (8814) Пісторіус Борис (304)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://ibb.co/S482nLHZ
показати весь коментар
10.09.2025 15:55 Відповісти
Потужно! 💪🇵🇱
показати весь коментар
10.09.2025 15:59 Відповісти
Реакція польської громадськості
показати весь коментар
10.09.2025 15:59 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 15:56 Відповісти
А що тоді НАТО вважає нападом ? до фундамента стертий Брюсель .
показати весь коментар
10.09.2025 16:03 Відповісти
Треба покращені біноклі роздати. Щоб усі бачили
показати весь коментар
10.09.2025 15:58 Відповісти
Res Futura: 38% поляків вважають Україну винною у зальоті шахедів на територію Польщі (варіант що набрав найбільше голосів).

ось і думайте, чи вважають самі поляки рф загрозою, чи для них Україна винна в будь-якому випадку, не дивлячись ні на що.
показати весь коментар
10.09.2025 16:00 Відповісти
Сказал. И заплакал...
показати весь коментар
10.09.2025 16:18 Відповісти
 
 