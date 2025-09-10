Пісторіус про заліт російських дронів до Польщі: Бачу "постійну загрозу" з боку РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після інциденту з російськими безпілотниками, які в ніч на 10 вересня порушили повітряний простір Польщі, він бачить "постійну загрозу" з боку Росії.

За словами Пісторіуса, Росія демонструє небезпечну поведінку не лише в Центральній Європі, а й у Балтійському регіоні - через провокації у повітрі, на морі та у вигляді гібридних атак.

Міністр наголосив на важливості консультацій у рамках статті 4 Договору про НАТО, які ініціювала Польща.

Він також припустив, що польський авіапростір був порушений навмисно: "Безпілотники були явно направлені на цей курс".

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

