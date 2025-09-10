УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
2 901 13

Сікорський - Орбану: Інцидент із дронами у Польщі доводить, що ви мали б засудити агресію РФ

Сікорський відповів Орбану щодо атаки дронів РФ на Польщу

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який назвав атаку російських дронів на Польщі неприйнятною. 

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що ви мали б "злізти з паркану" і засудити російську агресію. Ми просимо тебе розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити жорсткіші санкції проти агресора та відкликати своє вето на початок переговорів України про вступ до ЄС", - зазначив він.

Орбан назвав порушення територіальної цілісності Польщі неприйнятним та заявив, що це доводить, що політика Угорщини щодо "закликів до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною".

Сікорський відповів Орбану щодо атаки дронів РФ на Польщу

Читайте: Словаччина гола та боса, у неї немає засобів ППО, - президент Пеллегріні

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте: Пєсков відмовився коментувати вторгнення російських дронів у Польщу

Автор: 

Угорщина (2465) Польща (8814) Сікорський Радослав (302) Орбан Віктор (628)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
орбан навіть не засудив удари по Польщі , а це дзвіночок до розвалу НАТО .
показати весь коментар
10.09.2025 15:39 Відповісти
+6
Гарно Сікорський повозив по столу ************* Орбана. І взагалі, Сікорський завжди займає жорстку проукраїнську позицію На відміну від призвиздента навроцького, який як справжній пшак, привик дзявкотіти проти України. Очевидно на підсосі у *****. Такі в пшаків призвізденти.
показати весь коментар
10.09.2025 15:40 Відповісти
+5
Так, орбан винен, бо саме він порушує і роз'їдає єдність Європи у всіх питаннях, що стосуються оборони.
показати весь коментар
10.09.2025 15:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ви ж самі перелякано хвоста підібгали і боїтесь адекватно відповісти. А винен орбан...
показати весь коментар
10.09.2025 15:38 Відповісти
Так, орбан винен, бо саме він порушує і роз'їдає єдність Європи у всіх питаннях, що стосуються оборони.
показати весь коментар
10.09.2025 15:40 Відповісти
Нема там ніякої єдності і близько. А орбан з фіцо просто грають роль баби-яги за написаним самою ж Європою сценарієм.
показати весь коментар
10.09.2025 15:56 Відповісти
Сікорський на своєму місці. Сильна і розумна людина.
показати весь коментар
10.09.2025 15:39 Відповісти
орбан навіть не засудив удари по Польщі , а це дзвіночок до розвалу НАТО .
показати весь коментар
10.09.2025 15:39 Відповісти
Так орбан прикацаплений півник. Не може він кукурікати проти *****, тому що фюрер свинорейху зніме орбана з кормленія.
показати весь коментар
10.09.2025 15:43 Відповісти
Гарно Сікорський повозив по столу ************* Орбана. І взагалі, Сікорський завжди займає жорстку проукраїнську позицію На відміну від призвиздента навроцького, який як справжній пшак, привик дзявкотіти проти України. Очевидно на підсосі у *****. Такі в пшаків призвізденти.
показати весь коментар
10.09.2025 15:40 Відповісти
А, що там Трамп, прокинувся чи все все ще у ві сні війни припиняє? Яка там чергова перемога?
показати весь коментар
10.09.2025 15:41 Відповісти
Поляки всрались з переляку, а смердить їм від орбана. Дивні сирени ці ляхи.
показати весь коментар
10.09.2025 15:41 Відповісти
і почався срач
показати весь коментар
10.09.2025 15:46 Відповісти
тук,тук я война.как у Вас дела словяне?
показати весь коментар
10.09.2025 15:48 Відповісти
Ну-ну, може так статись, що наступні дрони, будуть вже летіти з угорщини...
показати весь коментар
10.09.2025 16:02 Відповісти
Як Радослав Томаш посварився з Віктором Міхаєм
показати весь коментар
10.09.2025 18:03 Відповісти
 
 