Сікорський - Орбану: Інцидент із дронами у Польщі доводить, що ви мали б засудити агресію РФ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який назвав атаку російських дронів на Польщі неприйнятною.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що ви мали б "злізти з паркану" і засудити російську агресію. Ми просимо тебе розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити жорсткіші санкції проти агресора та відкликати своє вето на початок переговорів України про вступ до ЄС", - зазначив він.

Орбан назвав порушення територіальної цілісності Польщі неприйнятним та заявив, що це доводить, що політика Угорщини щодо "закликів до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною".

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

