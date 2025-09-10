Сикорский - Орбану: Инцидент с дронами в Польше доказывает, что вы должны были бы осудить агрессию РФ
Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, который назвал атаку российских дронов на Польшу неприемлемой.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Нет, Виктор. Этот инцидент доказывает, что вы должны были бы "слезть с забора" и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать выделение средств ЕС на оборону, одобрить более жесткие санкции против агрессора и отозвать свое вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС", - отметил он.
Орбан назвал нарушение территориальной целостности Польши неприемлемым и заявил, что это доказывает, что политика Венгрии относительно "призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной".
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
