Сикорский - Орбану: Инцидент с дронами в Польше доказывает, что вы должны были бы осудить агрессию РФ

Новости Шахеды залетели в Польшу
2 155 12

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, который назвал атаку российских дронов на Польшу неприемлемой.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет, Виктор. Этот инцидент доказывает, что вы должны были бы "слезть с забора" и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать выделение средств ЕС на оборону, одобрить более жесткие санкции против агрессора и отозвать свое вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС", - отметил он.

Орбан назвал нарушение территориальной целостности Польши неприемлемым и заявил, что это доказывает, что политика Венгрии относительно "призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной".

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Венгрия (2112) Польша (8663) Сикорский Радослав (460) Орбан Виктор (533)
Топ комментарии
+5
10.09.2025 15:39 Ответить
+4
10.09.2025 15:40 Ответить
+4
10.09.2025 15:40 Ответить
Так ви ж самі перелякано хвоста підібгали і боїтесь адекватно відповісти. А винен орбан...
10.09.2025 15:38 Ответить
Так, орбан винен, бо саме він порушує і роз'їдає єдність Європи у всіх питаннях, що стосуються оборони.
10.09.2025 15:40 Ответить
Нема там ніякої єдності і близько. А орбан з фіцо просто грають роль баби-яги за написаним самою ж Європою сценарієм.
10.09.2025 15:56 Ответить
Сікорський на своєму місці. Сильна і розумна людина.
10.09.2025 15:39 Ответить
орбан навіть не засудив удари по Польщі , а це дзвіночок до розвалу НАТО .
10.09.2025 15:39 Ответить
Так орбан прикацаплений півник. Не може він кукурікати проти *****, тому що фюрер свинорейху зніме орбана з кормленія.
10.09.2025 15:43 Ответить
Гарно Сікорський повозив по столу ************* Орбана. І взагалі, Сікорський завжди займає жорстку проукраїнську позицію На відміну від призвиздента навроцького, який як справжній пшак, привик дзявкотіти проти України. Очевидно на підсосі у *****. Такі в пшаків призвізденти.
10.09.2025 15:40 Ответить
А, що там Трамп, прокинувся чи все все ще у ві сні війни припиняє? Яка там чергова перемога?
10.09.2025 15:41 Ответить
Поляки всрались з переляку, а смердить їм від орбана. Дивні сирени ці ляхи.
10.09.2025 15:41 Ответить
і почався срач
10.09.2025 15:46 Ответить
тук,тук я война.как у Вас дела словяне?
10.09.2025 15:48 Ответить
Ну-ну, може так статись, що наступні дрони, будуть вже летіти з угорщини...
10.09.2025 16:02 Ответить
 
 