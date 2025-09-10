Словаччина гола та боса, у неї немає засобів ППО, - президент Пеллегріні
Президент Словаччини Петер Пеллегріні назвав заліт російських дронів до Польщі небезпечним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVnoviny.
У цьому контексті він звернув увагу на відсутність протиповітряної оборони у Словаччині.
"Я хотів би наголосити на тому, про що я дуже часто говорю, в якому дуже небезпечному становищі сьогодні перебуває Словацька Республіка, яка не має і не володіє жодними засобами протиповітряної оборони", - сказав словацький лідер.
За його словами, якби схожа ситуація трапилася у Словаччині, то людям залишалося б лише сподіватися, що дрони не впадуть на населений пункт.
Він назвав ситуацію, що сталася в Польщі, "попередженням".
Пеллегріні сказав, що наразі не має інформації про ризик цілеспрямованої атаки на Словаччину. Проте він побоюється технічних збоїв, які можуть призвести до того, що безпілотник або ракета, що атакує цілі поблизу словацького кордону, відхилиться від своєї траєкторії.
"Сьогодні Словаччина гола та боса і не здатна негайно реагувати у випадку, якщо наш повітряний простір порушить дрон, як це сталося в Польщі", - додав він.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
А захищатись треба від "біндєравцов, каториє хатят втянуть бєззащітную славакію в братаубійствєнаю вайну с расієй".
Міністр закордонних справ Бланар (пряма мова):
"Chcem veriť tomu, že tie drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam (nezamierili) s cieľom útočiť na Poľsko, ale mali skončiť na ukrajinskom území".
"Хочу вірити, що ті дрони, які залетіли на польську територію, - то дрони, які туди (не прямували) з метою нападу на Польщу, а були націлені на українську територію".
Blanár vyjadril presvedčenie, že incident s dronmi v poľskom vzdušnom priestore nespôsobí ďalšie vyhrotenie situácie. Podľa neho je v súvislosti s vojnou na Ukrajine potrebné urýchliť mierové rokovania a podporovať čo najrýchlejšie nastolenie mieru.
Від редакції:
Бланар висловив переконання, що інцидент із дронами в польському повітряному просторі не призведе до дальшого загострення ситуації. Він уважає, що в зв'язку з війною на Україні треба прискорити мирні перемовини та підтримувати якнайшвидше настання миру.
Президент Пеллеґріні (в редакційному переказі):
Hlava štátu upozornila, že na rozdiel od Poľska, ak by tieto drony preleteli hranicu východného Slovenska, tak by sme sa ne mohli len pozerať a dúfať, že dopadnú niekde do lesa, nie na obývanú časť Slovenska.
Глава держави завважив, що, на відміну від Польщі, якби ті дрони перелетіли кордон Східньої Словаччини, то ми могли б лише спостерігати й надіятись, що вони впадуть десь у лісі, а не на залюднену частину Словаччини.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/766435-slovensko-nema-protivzdusnu-obranu-upozornil-pellegrini-po-incidente-s-dronmi-v-polsku/
