УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
3 137 22

Словаччина гола та боса, у неї немає засобів ППО, - президент Пеллегріні

Президент Словаччини Пеллегріні скаржиться на відсутність ППО

Президент Словаччини Петер Пеллегріні назвав заліт російських дронів до Польщі небезпечним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVnoviny.

У цьому контексті він звернув увагу на відсутність протиповітряної оборони у Словаччині.

"Я хотів би наголосити на тому, про що я дуже часто говорю, в якому дуже небезпечному становищі сьогодні перебуває Словацька Республіка, яка не має і не володіє жодними засобами протиповітряної оборони", - сказав словацький лідер.

За його словами, якби схожа ситуація трапилася у Словаччині, то людям залишалося б лише сподіватися, що дрони не впадуть на населений пункт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи та НАТО: Час рішуче реагувати, - Цахкна

Він назвав ситуацію, що сталася в Польщі, "попередженням".

Пеллегріні сказав, що наразі не має інформації про ризик цілеспрямованої атаки на Словаччину. Проте він побоюється технічних збоїв, які можуть призвести до того, що безпілотник або ракета, що атакує цілі поблизу словацького кордону, відхилиться від своєї траєкторії.

"Сьогодні Словаччина гола та боса і не здатна негайно реагувати у випадку, якщо наш повітряний простір порушить дрон, як це сталося в Польщі", - додав він.

Читайте: Рютте про заліт дронів до Польщі: Системи ППО успішно забезпечили захист території НАТО

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте також: Крім дронів, у Польщі було виявлено також уламок ракети, - МВС країни

Автор: 

Польща (8814) Словаччина (1195) Пеллегріні Петер (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
А для чого вам захищатись? ***** ж ваш друг і тАваріщ...
показати весь коментар
10.09.2025 15:12 Відповісти
+4
Зате язик шершавий. Вилизувати *****.
показати весь коментар
10.09.2025 15:12 Відповісти
+3
Не для чого, а від кого.
А захищатись треба від "біндєравцов, каториє хатят втянуть бєззащітную славакію в братаубійствєнаю вайну с расієй".
показати весь коментар
10.09.2025 15:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А для чого вам захищатись? ***** ж ваш друг і тАваріщ...
показати весь коментар
10.09.2025 15:12 Відповісти
Напевно від України)
показати весь коментар
10.09.2025 15:15 Відповісти
Не для чого, а від кого.
А захищатись треба від "біндєравцов, каториє хатят втянуть бєззащітную славакію в братаубійствєнаю вайну с расієй".
показати весь коментар
10.09.2025 15:16 Відповісти
Зате язик шершавий. Вилизувати *****.
показати весь коментар
10.09.2025 15:12 Відповісти
Оксамитовий
показати весь коментар
10.09.2025 15:58 Відповісти
Ви ж 30 р в НАТО - могли б на шось розжитися
показати весь коментар
10.09.2025 15:13 Відповісти
за тридцять років парасолька зносилась і нарешті зламалась. А тут у Польщі дощ як раз пішов. Завтра може бути і у Словаччині.
показати весь коментар
10.09.2025 15:18 Відповісти
Реакція зі Словаччини.

Міністр закордонних справ Бланар (пряма мова):

"Chcem veriť tomu, že tie drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam (nezamierili) s cieľom útočiť na Poľsko, ale mali skončiť na ukrajinskom území".

"Хочу вірити, що ті дрони, які залетіли на польську територію, - то дрони, які туди (не прямували) з метою нападу на Польщу, а були націлені на українську територію".

Blanár vyjadril presvedčenie, že incident s dronmi v poľskom vzdušnom priestore nespôsobí ďalšie vyhrotenie situácie. Podľa neho je v súvislosti s vojnou na Ukrajine potrebné urýchliť mierové rokovania a podporovať čo najrýchlejšie nastolenie mieru.

Від редакції:

Бланар висловив переконання, що інцидент із дронами в польському повітряному просторі не призведе до дальшого загострення ситуації. Він уважає, що в зв'язку з війною на Україні треба прискорити мирні перемовини та підтримувати якнайшвидше настання миру.

Президент Пеллеґріні (в редакційному переказі):

Hlava štátu upozornila, že na rozdiel od Poľska, ak by tieto drony preleteli hranicu východného Slovenska, tak by sme sa ne mohli len pozerať a dúfať, že dopadnú niekde do lesa, nie na obývanú časť Slovenska.

Глава держави завважив, що, на відміну від Польщі, якби ті дрони перелетіли кордон Східньої Словаччини, то ми могли б лише спостерігати й надіятись, що вони впадуть десь у лісі, а не на залюднену частину Словаччини.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/766435-slovensko-nema-protivzdusnu-obranu-upozornil-pellegrini-po-incidente-s-dronmi-v-polsku/
показати весь коментар
10.09.2025 16:19 Відповісти
А в НАТО всі так думають що хтось за них воювати піде , як каже Петро Черник лікоть до лікотя плече до плеча , я сумніваюсь що в НАТО так спрацює .
показати весь коментар
10.09.2025 15:35 Відповісти
Стурбованість!
показати весь коментар
10.09.2025 15:15 Відповісти
Масова стурбованість: масстурбованість.
показати весь коментар
10.09.2025 15:17 Відповісти
Дні щасливі сплили у небуття
За коханням своїм
Якого вже нема
Самотня босса далі йду сама
показати весь коментар
10.09.2025 15:15 Відповісти
Фіцо усьо парешаєт....
показати весь коментар
10.09.2025 15:16 Відповісти
Та й х@й на вас,босоногі нудисти.
показати весь коментар
10.09.2025 15:16 Відповісти
Ще б додав: "...стріляйте по нас, пуйлостанці!"
показати весь коментар
10.09.2025 15:16 Відповісти
Зате у вас є фіцо.
показати весь коментар
10.09.2025 15:16 Відповісти
І при владі ушльопки.
показати весь коментар
10.09.2025 15:18 Відповісти
Парадокс - всі хто отримує нафту і газ з РФії , у підсумку , виявляється "голим і босим" ... совпадєніє ?
показати весь коментар
10.09.2025 15:18 Відповісти
👏👏👏👏👏👏
показати весь коментар
10.09.2025 15:46 Відповісти
Ну так треба одразу готуватися до капітуляції. Навіщо воювати? Це ж так неприємно і витратно.
показати весь коментар
10.09.2025 15:23 Відповісти
ху@ло створив привід для криків про необхідність ППО для країн Європи.
І це грає проти України і наших потреб.
показати весь коментар
10.09.2025 15:24 Відповісти
окупуємо та захистемо
показати весь коментар
10.09.2025 16:39 Відповісти
 
 