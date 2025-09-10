Ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу, - посол США при НАТО Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер відреагував на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі у ніч на 10 вересня.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО в умовах цих порушень повітряного простору і будемо захищати кожен дюйм території НАТО", - наголосив американський дипломат.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а то десь зник вже кілька днів
Трамп вболівальник спостерігач поки друг Хйло награється в войнушку у європейській пісочниці - ось досмокче й щось скаже
Найсвіжіше фото великого переможця воїн
Фото Дональда Трампа с таблеткой голубого цвета опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.
Дайте ще одну Нобелевку трампу...
, скільки грошей отримала РФ від транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" з 2022 р
_______________________________________________________________
За даними джерел як CREA, EIA та Reuters, Росія отримала приблизно 35-40 мільярдів доларів від експорту нафти через нафтопровід "Дружба" з 2022 року. Це оцінка на основі обсягів (близько 0,25 млн барелів на день останніми роками, більше у 2022) та середніх цін на Urals. Точні цифри варіюються через санкції та скорочення.
"На кого напали - той не в НАТО".
У зв'язку з сьогоднішньою атакою на Польщу президент США просто зараз відправляє до Польщі, Німеччини та інших країн ЄС важку техніку та близько 250 тис. військових.
При Тромбі на чолі Америки 5-а стаття НАТО - це "будапештский меморандум".