Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 698 45

Ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу, - посол США при НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер відреагував на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі у ніч на 10 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО в умовах цих порушень повітряного простору і будемо захищати кожен дюйм території НАТО", - наголосив американський дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо про заліт дронів РФ у Польщу: Потрібно встановити, хто керував безпілотниками

Дрони РФ у Польщі: Вітакер заявив про захист НАТО

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пісторіус про заліт російських дронів до Польщі: Бачу "постійну загрозу" з боку РФ

НАТО (6751) Польща (8814) Вітакер Метью (22)
+19
показати весь коментар
10.09.2025 16:32 Відповісти
+17
показати весь коментар
10.09.2025 16:36 Відповісти
+14
Пока вы только смокчете
показати весь коментар
10.09.2025 16:27 Відповісти
Апасна! Путен, задумайся, тут такі потужні заяви лунають! Астанавісь!
показати весь коментар
10.09.2025 16:27 Відповісти
Пока вы только смокчете
показати весь коментар
10.09.2025 16:27 Відповісти
Це якийсь вашингтонький кулєба?
показати весь коментар
10.09.2025 16:27 Відповісти
Це вже не альянс ,а повний непотріб....
показати весь коментар
10.09.2025 16:28 Відповісти
Пуйло думає яку ще капость зробити щоб вже почали захищати всі дюйми НАТО. З захистом виходить так само як з погрозами Трампа.
показати весь коментар
10.09.2025 16:28 Відповісти
щось мені підказує, що то руде дало повний карт-бланш своєму другові на всю європу...
показати весь коментар
10.09.2025 16:41 Відповісти
Завтра тебе звільнят з посади, бо твій президент - агент ФСБ
показати весь коментар
10.09.2025 16:29 Відповісти
спочатку рудого знайдіть
а то десь зник вже кілька днів
показати весь коментар
10.09.2025 16:31 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 16:32 Відповісти


Трамп вболівальник спостерігач поки друг Хйло награється в войнушку у європейській пісочниці - ось досмокче й щось скаже
Найсвіжіше фото великого переможця воїн

Фото Дональда Трампа с таблеткой голубого цвета опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.
показати весь коментар
10.09.2025 16:46 Відповісти
Cумно, але близько до реальності.
показати весь коментар
10.09.2025 16:55 Відповісти
Ніжкой ще топни
показати весь коментар
10.09.2025 16:33 Відповісти
А скільки дюймів території країн НАТО вже порушено, хтось порахував? Можна, будь ласка, в цифрах - наприклад: якщо буде порушено 556700029-й дюйм, то це вже все - збираймося і йдемо вбивати козломордих, а до цього тільки стурбованість і не провокувати кацапстан бо буде ескалація.
показати весь коментар
10.09.2025 16:35 Відповісти
забув додати ще "кожну унцію" і "кожен градус"
показати весь коментар
10.09.2025 16:36 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 16:36 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 16:36 Відповісти
Та я вже бачу ЯК ви захищаєтє.
показати весь коментар
10.09.2025 16:37 Відповісти
Можна ще зразу запропонувати 6000 кв.км. Польщі віддати кацапам, щоб ті заспокоїлись.
показати весь коментар
10.09.2025 18:20 Відповісти
Якби не Байден, "Шахеди" б в Польщу не залетіли!
Дайте ще одну Нобелевку трампу...
показати весь коментар
10.09.2025 16:37 Відповісти
з фізики!
показати весь коментар
10.09.2025 16:40 Відповісти
Триндить як наш Петя.
показати весь коментар
10.09.2025 16:37 Відповісти
https://x.com/grok @grok

, скільки грошей отримала РФ від транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" з 2022 р
_______________________________________________________________
За даними джерел як CREA, EIA та Reuters, Росія отримала приблизно 35-40 мільярдів доларів від експорту нафти через нафтопровід "Дружба" з 2022 року. Це оцінка на основі обсягів (близько 0,25 млн барелів на день останніми роками, більше у 2022) та середніх цін на Urals. Точні цифри варіюються через санкції та скорочення.
показати весь коментар
10.09.2025 16:40 Відповісти
А він правда, "ваш"? Мені здається, тобі ближчий "Валодья"...
показати весь коментар
10.09.2025 16:41 Відповісти
Валодья знущався з всього українського, називав Україну повією, разом з терористами закликав шатати владу у Києві, реготав з голодомору, армії, мови, побиття на Майдані, бігав від повісток. Але це не завадило "мудрому наріду" на кшталт ЗЄбілу Inok вибрати його Президентом та Верховним Головкомом.
показати весь коментар
10.09.2025 16:51 Відповісти
Я про ІНШОГО писав... Цей писарчук за "срублі" пише...
показати весь коментар
10.09.2025 17:06 Відповісти
Защищать и защитить --- это разные вещи на самом деле.
показати весь коментар
10.09.2025 16:37 Відповісти
Стаття 5 НАТО:
"На кого напали - той не в НАТО".
показати весь коментар
10.09.2025 16:38 Відповісти
А де слова Дона величнішого переможця 7 ми воїн за історію США?
показати весь коментар
10.09.2025 16:38 Відповісти
це просто безодня страху та невігластва. ви ще не зрозуміли - якщо той нехрист не отримує по хлєбалам, він на завтра лише посилює тиск. досвід України не вчить вас нічому. то завтра прилетить вже зо дві сотні шахедів, потім тисяча. так і будете - максимально лише намагатись "захищати" кожен дюйм? прибалти мають озброюватись до зубів - вони наступні, мабуть, ще до захоплення донецької області повністю...
показати весь коментар
10.09.2025 16:38 Відповісти
100%
показати весь коментар
10.09.2025 17:00 Відповісти
Ой, старий, тільки давай без "погроз"😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.09.2025 16:39 Відповісти
Відправили сигнал - Україна ж, мовляв, не в НАТО, так що ти там не дуже тойво, а ми тебе теж почули)
показати весь коментар
10.09.2025 16:40 Відповісти
😱 Трамп підписав указ про відправку військових та важкої техніки до країн ЄС

У зв'язку з сьогоднішньою атакою на Польщу президент США просто зараз відправляє до Польщі, Німеччини та інших країн ЄС важку техніку та близько 250 тис. військових.
показати весь коментар
10.09.2025 16:42 Відповісти
Імпотентні пустомелі, які сміливі лише перед партизанами-кочівниками... Тьху!
показати весь коментар
10.09.2025 16:44 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 16:47 Відповісти
пистить, як трамп/венс, по їх команді
показати весь коментар
10.09.2025 16:50 Відповісти
Від НАТО та Білого Дому тхне як в поганому домі пристарілих - сечою, гівном, волокардином та кладовищем. Вони зовсім ні на що нездатні! Вони як паралітики розкривають рти, крутять очами але нічого конкретного не відбувається. Біда тай годі...
показати весь коментар
10.09.2025 16:50 Відповісти
Хороша заява. А трампакс ось зовсім недавно заявив, що не бачить підстав для економічної блокади рашки. Ви б там може хоч інколи узгоджували свої заяви, а то складається враження, що палата #6 править америкою. Чи це не враження?
показати весь коментар
10.09.2025 16:54 Відповісти
Ні сорому,ні совісті.
показати весь коментар
10.09.2025 16:57 Відповісти
Так, своїми брехливими язиками!
показати весь коментар
10.09.2025 17:03 Відповісти
Нікого ви захищати не будете. Щоб це робити треба мати яйця. У світі дві країни в кого вони Є. Рашка та Україна. Нажаль в рашки нема мозку. Отже всі заяви НАТО це схоже як пердіти в борошно
показати весь коментар
10.09.2025 17:08 Відповісти
Угу...
При Тромбі на чолі Америки 5-а стаття НАТО - це "будапештский меморандум".
показати весь коментар
10.09.2025 17:09 Відповісти
вже пора. про будемо можна було говорити вчора. сьогодні це вже піздно.
показати весь коментар
10.09.2025 17:23 Відповісти
Потужно !🤣
показати весь коментар
10.09.2025 18:06 Відповісти
сопли вытри защитник недоделанный
показати весь коментар
10.09.2025 18:06 Відповісти
 
 