Ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу, - посол США при НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер відреагував на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі у ніч на 10 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО в умовах цих порушень повітряного простору і будемо захищати кожен дюйм території НАТО", - наголосив американський дипломат.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

