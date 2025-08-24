РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10038 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
704 12

Зеленский наградил сенаторов США Грэма и Блюменталя, которые инициировали санкции против РФ

грем,зеленский,блюменталь

Президент Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого I степени американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, которые являются инициаторами законопроекта о масштабных санкциях против РФ.

Об этом говорится в указе главы государства №617/2025, информирует Цензор.НЕТ.

"За весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, благотворительную деятельность, популяризацию Украинского государства в мире",- сказано в документе.

Кто еще получил награды?

Также Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени американского сенатора Грассли Чарльза Эрнеста, конгрессвумен Марси Каптур, конгрессмена Квигли Майкла Брюса, конгрессмена Майкла Маккола, конгрессмена Фицпатрика Брайана Кевина.

А знаком отличия президента Украины - Крестом Ивана Мазепы награжден конгрессмен США Джо Уилсон.

Напомним, что сенаторы Грэм и Блюменталь являются инициаторами нового санкционного законодательства в Конгрессе, предусматривающего введение больших пошлин против государств, торгующих с Россией. Однако пока принятие закона в Конгрессе поставлено на паузу.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский наградил Спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.

Читайте также: Зеленский отметил 268 героев Украины государственными наградами, 62 из них - посмертно

 

Зеленский Владимир (21697) награда (1843) Блюменталь Ричард (18) Линдси Грэм (113)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Таак, а де санкцii?
показать весь комментарий
24.08.2025 18:26 Ответить
+1
Трамп діждеться нагороди - коли втулить санкції путлєру?
показать весь комментарий
24.08.2025 18:27 Ответить
+1
А-ха-х.
Від клоуна клоунам...
показать весь комментарий
24.08.2025 18:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таак, а де санкцii?
показать весь комментарий
24.08.2025 18:26 Ответить
Оце найвища оцінка вагомості укроГАРАНТА - роздача нагород за ініціювання не реалізованого під копитом такого ж узурпатора влади як й він сам ...
показать весь комментарий
24.08.2025 18:26 Ответить
Трамп діждеться нагороди - коли втулить санкції путлєру?
показать весь комментарий
24.08.2025 18:27 Ответить
А вони привітали українців з 34 днем незалежності?
показать весь комментарий
24.08.2025 18:28 Ответить
А-ха-х.
Від клоуна клоунам...
показать весь комментарий
24.08.2025 18:30 Ответить
я, ***, такі санкції ініціюю, шо ховайся в жито!
мені можна медальку не давати, візьму грошима!
недорого!
показать весь комментарий
24.08.2025 18:33 Ответить
Щось мені це Брежнєва нагадало. А цілувався?
показать весь комментарий
24.08.2025 18:34 Ответить
Санкцій нема, зате медалі є. Ну як жеж інакше?
показать весь комментарий
24.08.2025 18:38 Ответить
Тобто якшо хтось почне грозитися вводом санкцій, а санкцій вводити не поспішатимуть, тому медалька? Ви там взагалі зглузду з'їхали?
показать весь комментарий
24.08.2025 18:39 Ответить
Нагорода за санкції яких не було? Тобто Зеленським нагородим америкосів за пшик? Вангую що завтра Тампон затребує нобелівську премію миру за війну яка б не почалася якби він був президентом
показать весь комментарий
24.08.2025 18:42 Ответить
все что есть- карман медалей
показать весь комментарий
24.08.2025 18:47 Ответить
Я - за. Собакам теж дають медалі. Вони нічого не коштують, це не ядерка и ресурси.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:52 Ответить
 
 