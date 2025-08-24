Зеленский наградил сенаторов США Грэма и Блюменталя, которые инициировали санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого I степени американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, которые являются инициаторами законопроекта о масштабных санкциях против РФ.

Об этом говорится в указе главы государства №617/2025, информирует Цензор.НЕТ.

"За весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, благотворительную деятельность, популяризацию Украинского государства в мире",- сказано в документе.

Кто еще получил награды?

Также Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени американского сенатора Грассли Чарльза Эрнеста, конгрессвумен Марси Каптур, конгрессмена Квигли Майкла Брюса, конгрессмена Майкла Маккола, конгрессмена Фицпатрика Брайана Кевина.

А знаком отличия президента Украины - Крестом Ивана Мазепы награжден конгрессмен США Джо Уилсон.

Напомним, что сенаторы Грэм и Блюменталь являются инициаторами нового санкционного законодательства в Конгрессе, предусматривающего введение больших пошлин против государств, торгующих с Россией. Однако пока принятие закона в Конгрессе поставлено на паузу.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский наградил Спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.

